7 bis 10 Minuten dynamisches Dehnen bringen dir mehr Schnellkraft

Du hast dich vor dem Training aufgewärmt und folgst deinem Trainingsplan. Doch plötzlich fühlen sich die Beine schwer an. Der Grund: Du hast dich vor dem Training zwar warm, aber nicht locker gemacht. Das geht besser.

Eine Studie zeigt, dass nur 7 bis 10 Minuten dynamisches Dehnen oder die Kombi aus statischem und dynamischen Dehnen die explosive Kraft der Beine spürbar verbessern, während rein statisches Dehnen sie verschlechtert.

Statisches vs. dynamisches Dehnen: Das ist der Unterschied Beim statischen Dehnen gehst du in eine Dehnungsposition und hältst sie, meist für 20 bis 60 Sekunden. Das kann sinnvoll sein, zum Beispiel separat oder nach dem Training. Direkt vor schweren oder explosiven Trainingssätzen ist es aber nicht immer die beste Idee.

Beim dynamischen Dehnen (Mobility) im Warm-up machst du dagegen aktive, kontrollierte und dynamische Bewegungen mit einem sinnvollen Radius. Du bringst damit deine Gelenke in Position, erhöhst die Durchblutung, aktivierst die Muskulatur und bereitest das Nervensystem darauf vor, deine Kraft gleich schnell und sauber abzurufen. Kurz: Du machst dich nicht weich, sondern mobil.

Den Unterschied spürst du: Nach statischem Stretchen fühlst du dich irgendwie gedehnt – aber nicht unbedingt kräftiger. Nach dynamischer Mobilisierung fühlst du dich stabiler, wacher, beweglicher.

Studie: Dynamisches Dehnen steigert Leistung – statisches nicht Die erwähnte Metastudie verglich 35 Studien zu unterschiedlichen Warm-up-Methoden. Das Ergebnis ist eindeutig, wenn es um die akute Beinleistung nach dem Warm-up geht:

Dynamisches Dehnen verbesserte die Explosivleistung messbar, beispielsweise beim Countermovement Jump und Sprinten.

verbesserte die Explosivleistung messbar, beispielsweise beim Countermovement Jump und Sprinten. Statisches Dehnen vorab kann dagegen die Explosivleistung mindern, insbesondere beim Sprint zeigte sich ein negativer Effekt. Die Frage, wie lange du dich dynamisch dehnen solltest, beantwortet die Studie klar: 7 bis 10 Minuten. Was heißt das für dein Krafttraining? Du machst vor schweren Sätzen etwas Ähnliches wie vor einem Sprint: Du willst dein System hochfahren, Gelenkpositionen freischalten und Muskelspannung aufbauen. Dynamisches Mobilisieren ist dafür besser als statisches.

Warum das für Männer im Krafttraining passt: minimaler Aufwand, maximaler Nutzen Ein Blick in die Praxis zeigt, dass viele Männer hart trainieren – häufig jedoch nach einem (zu) kurzen Warm-up. Das ist durchaus verständlich: Sie wollen keine Zeit verlieren, sondern direkt loslegen. Das Problem ist nur: Wenn Hüfte, Sprunggelenke und Brustwirbelsäule (BWS) nicht mitspielen, sind die Trainingspositionen häufig schlechter. Und das hat Folgen:

Weniger Leistung: Wenn sich Bewegungen zäh statt geschmeidig anfühlen, baust du langsamer Spannung auf. Du brauchst mehr Sätze, um in deine Technik zu finden, oder du schöpfst dein Potenzial noch nicht aus. Mehr Kompensation: Steife Hüfte? Dann holt sich der Körper Bewegung über den unteren Rücken. Steifes Sprunggelenk? Dann kippt der Squat nach vorn oder die Knie wandern unkontrolliert. Steife BWS? Dann wird Drücken schnell zum Schulter- oder Nacken-Schmerz. Mehr Reizpunkte: Wiederholtes Training in suboptimalen Bewegungsmustern belastet auf Dauer bestimmte Strukturen mehr als nötig. Du musst deshalb keinen ganzen Yogakurs als Warm-up absolvieren. Es genügt, dass du dir eine kurze, dynamische Aufwärmroutine zulegst. 7 bis 10 Minuten sind laut der Metastudie wirksam – und für die meisten Trainierenden auch alltagstauglich.

So könnte deine Routine aussehen: Hüfte, Sprunggelenk, BWS (ohne Geräte) Stell dir einen Timer. Dehne dich kontrolliert, nicht hektisch.

2 Minuten Hüfte mobilisieren (Hinge & Squat profitieren sofort) 90/90 Hip Switches (8 bis 10 Wechsel) Setze dich in die 90/90-Position und wechsle langsam von Seite zu Seite. Dein Fokus: kontrollierte Rotation, kein Umfallen.

Hip Hinge to Reach (8 bis 10 Wiederholungen) Leichter Hip Hinge (Po zurück), dann in der Endposition einen Arm nach vorn/oben strecken. Dein Fokus: Hüfte arbeitet, Rücken bleibt stabil, du atmest ruhig.

2 Minuten Sprunggelenk mobilisieren (für Squat, Lunge, Deadlift-Setup) Knee-to-Wall-Rocks (10 bis 12 pro Seite) Vorderes Knie Richtung Wand schieben, Ferse bleibt am Boden. Dein Fokus: Beweglichkeit und Kontrolle.

Ankle Circles/Controlled CARs (6 bis 8 Mal pro Seite) Langsame Kreise aus dem Sprunggelenk. Dein Fokus: sauberer Radius, keine Hektik.

2 Minuten BWS mobilisieren (für Press, Pull, saubere Oberkörperposition) Open Book Rotations (8 pro Seite) Seitenlage, Knie leicht angewinkelt, Brustwirbelsäule kontrolliert öffnen. Dein Fokus: Rotation aus der BWS, nicht aus dem unteren Rücken.

1 Minute Hantel "vorglühen" 1 bis 2 Ramp-up-Sätze deiner ersten Übung Leichtes Gewicht, Technik einrasten lassen. Erst danach startest du mit deinen Arbeitssätzen.

Woran du merkst, dass es wirkt Hier sind 3 Zeichen, dass dein Warm-up funktioniert:

Du findest schneller die passende Position Die Position ist stabiler Du musst Unbeweglichkeit weniger kompensieren. Sollte ich mich vor oder nach dem Training dehnen?

FAQ: Die häufigsten Fragen zum Dynamischen Dehnen als Warm-up Soll ich statisches Dehnen komplett weglassen? Nein. Nutze es eher nach dem Training oder separat. Vor schweren/explosiven Sätzen ist dynamische Mobilität meist sinnvoller. Reichen 7 Minuten wirklich? Für viele ja – als Minimal-Dosis. Wenn du sehr schwer oder explosiv trainierst, können 7 bis 10 Minuten noch besser passen. Was, wenn ich nur Hypertrophie trainiere? Auch dann profitierst du: bessere Positionen, sauberere Wiederholungen, weniger Ausweichbewegungen – und damit oft bessere Trainingsqualität. Welche Zone ist am wichtigsten? Für lower Body meist Hüfte plus Sprunggelenk, für upper Body die BWS. Wenn du nur 2 Minuten hast, starte dort, wo du dich am ehesten eingeschränkt fühlst.