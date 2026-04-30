Oberkörperkraft als Gesundheitsmarker – warum Klimmzüge der ehrlichste Test sind

Das Prinzip Klimmzug ist klar: Du packst zu und ziehst dich hoch – aber wie gut bist du wirklich im Zug nach oben? Die meisten Männer fokussieren sich auf Bizeps und Brust, während ihr Rücken vernachlässigt wird.

Das ist fahrlässig, denn neue Forschungsergebnisse zeigen, dass genau diese Oberkörperkraft mehr Bedeutung für deine Gesundheit hat als ein Sixpack.

Was Klimmzüge über dich verraten Eine Harvard-Studie mit über 1.100 Feuerwehrmännern brachte einen überraschenden Zusammenhang ans Licht. Männer, die mehr als 40 Liegestütze am Stück schafften, hatten ein um 96 Prozent geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als diejenigen, die unter 10 schafften.

Was die Studie eigentlich zeigt: Dein Körpergewicht kontrolliert zu bewegen, ist ein entscheidender Gesundheitsindikator.

Liegestütze sind dabei nur ein Beispiel. Klimmzüge liefern einen noch umfassenderen Check – weil sie nicht nur Druck-, sondern vor allem Zugkraft und Stabilität fordern.

Klimmzüge trainieren – aber richtig Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du deine Pull- und Chin-ups nicht korrekt ausführst und dabei die falschen Muskeln trainierst. Viele Männer konzentrieren sich bei ihren Trainingsplänen auf Bizeps und Brust, weil diese Muskeln für sie sichtbar sind.

Rücken- und Rumpfmuskulatur werden als weniger wichtig erachtet. Das Ergebnis sind muskuläre Dysbalancen, Schulterschmerzen und eine schlechte Haltung.

Beim Klimmzug geht es nicht um die Anzahl der Wiederholungen – es geht um Kontrolle. Wer seinen Körper nicht stabil hält, nur mit Schwung arbeitet oder die Schultern nach vorn fallen lässt, trainiert ineffektiv und riskiert Verletzungen.

Technik-Basics für perfekte Klimmzüge Schultern aktiv nach unten und hinten ziehen, bevor du dich hochziehst

Rumpf anspannen – kein Schwingen und kein Hohlkreuz

Kinn über die Stange ziehen, kontrolliert absenken

Griffweite variieren: Ein breiter Griff aktiviert den Latissimus, ein enger gefasster Griff fordert stärker den Bizeps Pull-up-Progression für Anfänger Wenn du noch keine sauberen Klimmzüge schaffst, arbeite dich langsam an dein Ziel heran.

Negative Klimmzüge: Dabei springst du in die höchste Position am Reck und senkst dich dann langsam ab (5 Sekunden).

Dabei springst du in die höchste Position am Reck und senkst dich dann langsam ab (5 Sekunden). Bandunterstützung: Befestige ein Widerstandsband an der Stange und nimm es unter deine Füße. Das reduziert das zu bewältigende Gewicht.

Befestige ein Widerstandsband an der Stange und nimm es unter deine Füße. Das reduziert das zu bewältigende Gewicht. Inverted Rows: Horizontales Ziehen an einer niedrigen Stange fast im Liegen. Diese Übung trainiert dieselben Muskelgruppen und eignet sich perfekt für den Einstieg. Trainingsplan Pull-Training: 2 bis 3 Mal pro Woche

2 bis 3 Mal pro Woche Supersatz: Klimmzüge + Inverted Rows (je 3 Sätze)

Klimmzüge + Inverted Rows (je 3 Sätze) Zusätzlich: Rumpfstabilität (Plank oder Side-Plank für 30 bis 60 Sekunden) Wichtig: Balance halten – für jede Druckübung (Bankdrücken, Schulterdrücken) eine Zugübung einbauen

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Klimmzügen Wie viele Klimmzüge sollte ich schaffen? Es gibt keine feste Regel, aber 5 bis 10 saubere Wiederholungen sind ein gutes Ziel für durchschnittliche Fitness. Mehr als 15 zeigen exzellente Oberkörperkraft. Was ist besser: breiter oder enger Griff? Beides hat Vorteile. Breiter Griff aktiviert den Latissimus stärker, enger Griff fordert Bizeps und mittleren Rücken. Variiere, um die besten Ergebnisse für dich zu erzielen. Kann ich Klimmzüge auch zu Hause trainieren? Ja. Eine Klimmzugstange für den Türrahmen ist ab etwa 40 Euro zu haben. Alternativ: Spielplätze oder Outdoor-Fitness-Stationen nutzen. Warum schaffe ich keine Klimmzüge, obwohl ich Muskeln habe? Klimmzüge erfordern relative Kraft – dein Kraft-zu-Gewicht-Verhältnis zählt. Wenn du viel Muskelmasse aufgebaut hast, aber wenig Zugkraft trainierst, wird es schwer. Arbeite mit Progressionen.