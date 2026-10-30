Josh Brolin: Diese einfache Diät brachte ihn mit 58 zurück in Form

Wenn es um Muskeln in Comicverfilmungen geht, stehen meist Chris Hemsworth, Chris Evans oder Chris Pratt im Mittelpunkt. Doch auch Josh Brolin hat sich mit seiner körperlichen Präsenz eine besondere Rolle erarbeitet: von seiner schlanken Statur als Cable in Deadpool 2 bis zu seinem Auftritt als Thanos, dessen Körper im Film durch CGI ergänzt wurde.

Der heute 58-jährige Schauspieler räumt allerdings ein, dass er seine Form nicht das ganze Jahr über gleich hält. In besonders arbeitsreichen Phasen verliert er nach eigener Aussage manchmal den Fokus auf seine Ernährung – und fühlt sich dann schlechter.

Diese Lebensmittel standen auf Brolins Speiseplan In einer Folge des Podcasts Behind the Shield von James Geering erzählte Brolin, dass sich seine Gewohnheiten während einer Zeit mit vielen Reisen und Promotion-Terminen verändert hatten. Er war über weite Teile der Reisen krank gewesen, hatte zugenommen und fühlte sich mit der Situation nicht wohl. Ein möglicher Grund? "Ich bin ein großer Zuckerfan", gab er zu.

Schließlich reichte es ihm: "Ich wurde sauer." Brolin beschloss, seine Ernährung stark zu vereinfachen. Zum Frühstück gab es zwei Eier mit Avocado. Am frühen Nachmittag trank er einen Proteinshake, später am Tag einen zweiten. Zum Abendessen aß er einen Salat mit etwa 115 bis 170 Gramm Hähnchenfleisch.

Josh Brolin aß rund 6 Wochen kaum Zucker Zusätzlich strich Brolin nach eigener Aussage etwa 6 Wochen lang größtenteils Zucker aus seiner Ernährung. Ganz verzichtete er nicht darauf: Es gab einige Ausnahmen. Wie schnell er die Veränderung bemerkte, beschrieb er so: "Ich nahm sehr schnell ab."

Doch für Brolin gingen die Veränderungen über sein Aussehen hinaus. "Ich fühle mich besser. Ich bewege mich besser. Ich denke besser", sagte er. Außerdem schlief er nach eigener Aussage besser und war weniger gereizt.

Was sich aus Brolins Erfahrung mitnehmen lässt Daraus lässt sich etwas mitnehmen, auch ohne Brolins ziemlich kargen Speiseplan zu übernehmen. Seine Schilderung belegt außerdem nicht, dass allein der Verzicht auf Zucker für alles verantwortlich war, was er erlebt hat.

Es empfiehlt sich, regelmäßig darauf zu achten, wie sich das eigene Essen auf das Wohlbefinden auswirkt, ohne jede Mahlzeit zu einer Disziplinprüfung zu machen. Ein paar einfache Fragen genügen:

Bist du nach dem Mittagessen angenehm satt?

Kommst du regelmäßig ausgehungert beim Abendessen an?

Unterstützt dich deine Ernährung bei dem, was du über den Tag leistest? Die Antworten auf diese Fragen sind mindestens genauso wichtig wie das bloße Erreichen deines Proteinziels – wenn nicht sogar wichtiger. Nimm Anpassungen vor, achte darauf, was sich verändert, und entwickle Gewohnheiten, die du gern beibehältst. Eine radikale Umstellung ist nicht immer nötig, auch wenn sie sich für Brolin ausgezahlt hat.

Essen ist mehr als nur Treibstoff. Aber selbst wenn du es lieber so betrachtest, solltest du daran denken: Mit deiner Ernährung versorgst du nicht nur deinen Körper für Leistung und Aussehen, sondern beeinflusst auch, wie du dich fühlst.

FAQ: Häufige Fragen zu Josh Brolins Ernährung Ist Josh Brolins Speiseplan für alle geeignet? Brolins beschriebene Ernährungsweise ist eine persönliche Erfahrung, nicht einen Ernährungsplan für alle. Er enthält außerdem keine Angaben zu Kalorien, Portionsgrößen außerhalb des Hähnchens oder einer individuellen Ernährungsberatung. Zudem ist unklar, was der Schauspieler täglich außer den genannten Lebensmitteln noch zu sich nimmt. Wer seine Ernährung verändern möchte, sollte den eigenen Bedarf berücksichtigen. Muss man Zucker komplett weglassen, um abzunehmen? Nein. Brolins Erfahrung zeigt nicht, dass ein vollständiger Zuckerverzicht nötig ist. Für eine Gewichtsabnahme ist vor allem entscheidend, wie die gesamte Ernährung zum persönlichen Energiebedarf passt. Eine einzelne Maßnahme ist nicht automatisch für alle geeignet. Wie viel Gewicht nahm Josh Brolin ab? Eine genaue Zahl nennt Brolin nicht. Er sagte lediglich, dass er "einiges an Gewicht" verloren habe – und betonte, dass Abnehmen nicht sein eigentliches Ziel gewesen sei.