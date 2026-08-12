STIHL TIMBERSPORTS® WM 2026: Das Extremsport-Event in Stuttgart

Das Unternehmen STIHL wird in diesem Jahr 100 Jahre alt – ein idealer Anlass, den sportlichen Höhepunkt der STIHL TIMBERSPORTS® Series im eigenen Land zu feiern. Stuttgart hat sich als Standort bewährt: Nach 2013, 2016 und 2023 findet die Weltmeisterschaft nun zum vierten Mal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt statt.

Joerg Mitter / Limex Images Im Rampenlicht: Team Germany beim Einzug in die Porsche-Arena Stuttgart anlässlich der TIMBERSPORTS® Weltmeisterschaft 2023.

Mehr als 100 Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen und vier Kontinenten reisen am 29. und 30. Oktober an – von Australien und Neuseeland über Kanada, die USA und China bis quer durch Europa. Für den hessischen Top-Athleten Danny Martin, sechsfacher Deutscher Meister und Bronzemedaillengewinner im Einzel 2023, ist die Rückkehr ein emotionales Highlight: „Wenn ich die Bilder von damals sehe, bekomme ich Gänsehaut. Es wäre großartig, an den Ort meines größten Erfolgs zurückzukehren.“

Sebastian Marko / Limex Images Athlet mit Biss: Nach seiner Bronzemedaille 2023 freut sich Danny Martin vom Team Germany auf seine Rückkehr in die Porsche-Arena.

Europäische Teams wollen Rekordmeister Australien besiegen Den Auftakt macht am Freitag, 30. Oktober 2026, die Team-Weltmeisterschaft. In packenden K.o.-Duellen treten die besten Nationalteams an. Vier Athleten pro Land absolvieren zwei Axt und zwei Sägedisziplinen in einer Staffel. Seit sechs Jahren dominiert der zehnfache Weltmeister Australien die Teamwertung. Die Nationalteams aus Schweden und Polen erwiesen sich 2025 als die stärksten Konkurrenten und gewannen Silber und Bronze.

Mihai Stetcu / Limex Images Das Maß aller Dinge aus Down Under: Im italienischen Milano holte sich Team Australia im vergangenen Jahr seinen sechsten Weltmeistertitel in Folge.



Am Samstag, 31. Oktober, ermitteln die Landesmeister im Einzel ihren Champion. Als Gastgeber ist der Deutsche Meister 2026 gesetzt. Diesen Titel möchte Danny Martin in der neuen Saison abermals holen.

„Vor heimischem Publikum bei einer WM antreten zu dürfen, ist ein Traum. Und wenn die Porsche-Arena wieder ausverkauft ist, bleiben diese Bilder ein Leben lang im Kopf.“

Danny Martin, Team Germany

TIMBERSPORTS® : In sechs herausfordernden Disziplinen zur Meisterschaft STIHL TIMBERSPORTS® ist eine internationale Wettkampfserie im Sportholzfällen, an der Männer und Frauen teilnehmen. Ihre Wurzeln liegen in Australien und Neuseeland, Kanada und den USA. Um die Besten ihres Standes zu ermitteln, veranstalteten die Waldarbeiter dort lokale Wettkämpfe im Holzfällen. Aus diesem Kräftemessen entwickelten sich im Laufe der Zeit professionelle Veranstaltungen auf hohem sportlichem Niveau. Bei den nationalen und internationalen Wettkämpfen der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Athletinnen und Athleten jeweils in bis zu drei Axt- und drei Sägedisziplinen gegeneinander an:

Underhand Chop

Joerg Mitter / Limex Images

Beim Underhand Chop, der in der Praxis dem Zerteilen eines gefällten Baumes entspricht, geht es darum, einen 32 Zentimeter dicken, horizontal verankerten Holzstamm mit der Axt von beiden Seiten zu durchschlagen. Dabei steht der Sportler auf dem Stamm. Ein nur einseitiges Durchtrennen führt zur Disqualifikation. Die Bestzeiten im Underhand Chop liegen bei weniger als 12 Sekunden.

Stock Saw

Mihai Stetcu / Limex Images

Bei dieser Disziplin arbeiten alle Wettkämpfer mit der MS 661 C, einer STIHL Profi-Motorsäge. Die Säge wird nach dem Startschuss mit schnellem Griff an den 40 Zentimeter starken Holzblock geführt. Die Sportler sägen in einem markierten Bereich von 10 cm mit einem Abwärts- und anschließendem Aufwärtsschnitt zwei Cookies vom waagerecht befestigten Stamm ab. Die Cookies müssen komplett sein und die Markierungslinie darf nicht überschnitten werden, ansonsten wird der Teilnehmer in dieser Disziplin disqualifiziert. Topathleten absolvieren diese Disziplin in weniger als acht Sekunden.

Standing Block Chop

Mihai Stetcu / Limex Images

Beim Standing Block Chop wird das Fällen eines Baumes simuliert. Ein senkrecht in einer Metallhalterung (Stand) verankerter Holzblock mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern muss so schnell wie möglich von beiden Seiten durchschlagen werden. Präzision beim Axt-schlag sowie ein kraftvoller Axtschwung sind entscheidend für den Erfolg beim Standing Block Chop. Topathleten benötigen weniger als 12 Sekunden für diese Disziplin.

Single Buck

Philip Platzer / Limex Images



Mit einer Einmannzugsäge von rund zwei Metern Länge sägen die Athleten eine Holzscheibe von einem horizontal befestigten Block mit 46 Zentimetern Durchmesser ab. Bei dieser Disziplin sind Rhythmus und Dynamik des Sportlers entscheidend. Spitzensportler benötigen um die zehn Sekunden für den Schnitt.

Springboard

Mihai Stetcu / Limex Images

Beim Springboard schlägt der Sportler zwei Taschen in einen senkrecht verankerten Holzstamm und setzt darin nacheinander zwei Trittbretter ein. Vom zweiten Board aus, in rund zwei Metern Höhe, durchtrennt er den oben befestigten Holzblock mit 27 Zentimetern Durchmesser – wie vorgeschrieben von zwei Seiten. Die Disziplin verlangt Kraft, Präzision, Balance und Geschicklichkeit. Internationale Topzeiten liegen bei unter 40 Sekunden.

Hot Saw

Mihai Stetcu / Limex Images

Mit einer extrem leistungsstarken, getunten Motorsäge gilt es drei Holzscheiben in einem 15 cm breiten Abschnitt von einem waagerecht verankerten Holzblock mit 46 Zentimetern Durchmesser zu sägen. Mit einer Leistung von 60 bis 80 PS, einer Kettengeschwindigkeit von rund 280 km/h und einem Gewicht von fast 30 Kilogramm fordern diese Maschinen den Sportler extrem. Internationale Bestzeiten an der Hot Saw liegen bei unter fünf Sekunden.

Top-Athleten gesucht In Europa sind derzeit circa 500 Athletinnen und Athleten in den Trainingscamps und Wettkämpfen der STIHL TIMBERSPORTS® Series aktiv. Weltweit sind es mehr als 1.000. Viele der europäischen Sportler befassen sich auch hauptberuflich mit dem Thema Holz und Gerät, etwa als Forstwirte. In Übersee üben einige wenige Athleten den Sport professionell aus. Viele von ihnen kommen hier aus regelrechten Holzfällerdynastien, die dem Sport seit mehreren Generationen verpflichtet sind.

STIHL TIMBERSPORTS® sucht weltweit aktiv nach Talenten. In der Wettkampfklasse der „Rookies“ treten Athleten unter 25 Jahren an. Vielversprechende Nachwuchssportler sammeln ihre ersten Wettkampferfahrungen in der Regel bei Rookie-Cups, die im Rahmen von nationalen Meisterschaften ausgetragen werden. Die Besten dieser Veranstaltungen nehmen an der Rookie-Weltmeisterschaft teil.

Weitere Infos zum Einstieg bei STIHL TIMBERSPORTS® in Deutschland:

STIHL TIMBERSPORTS® Deutschland

Gewinnspiel: Erlebe die STIHL TIMBERSPORTS® WM in Stuttgart

Mihai Stetcu / Limex Images Ende Oktober steigt die WM in der Porsche-Arena – und Du kannst mit VIP-Tickets dabei sein!

STIHL verlost 2x2 Event-Karten mit Übernachtung und Backstage-Führung für die STIHL TIMBERSPORTS® WM am 31. Oktober 2026 in Stuttgart.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.