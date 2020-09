Trainingsplan für 8 Wochen Mit diesem Training verbrennst du zu Hause effektiv Körperfett

Quarantäne, Wartezeit an Geräten, überfüllte Umkleiden, schlechte Musik: Es gibt diverse Gründe, die gegen das Training im Fitness-Studio und für das Home-Gym sprechen. Schließlich kannst du auch dort mindestens genauso effektiv Fett verbrennen – vor allem mit einem speziell darauf ausgerichteten Trainingsplan. Alles, was du dafür tun musst: Diesen konsequent und bis zum Ende durchziehen!

So lange musst du zu Hause trainieren

Dein privater Trainings-Ort muss dafür auch nicht mit hochpreisigen Workout-Tools ausgestattet sein. Stattdessen genügen im Gewicht veränderbare Kurzhanteln. Suche also schon mal nach dem guten alten Eisen, denn damit kannst du direkt durchstarten. Noch eine gute Nachricht: Der Plan ist extrem effizient. Die Workouts fallen kurz (rund 45 Minuten pro Einheit), aber dennoch intensiv und effektiv aus. Probiere dich also in dieser Zeit maximal aufs Training zu fokussieren. Leider lauern in den meisten Home-Gyms zahlreiche Ablenkungen. Viele Daheim-Sportler ziehen ihre Satzpausen etwa durch die ständige Anpassung der Musik unnötig in die Länge. Suche dir also eine Workout-Playlist und dann gilt die Konzentration voll dem Training.

Dieses Training ist am besten geeignet, um Fett zu verbrennen

Konkret zielt der Plan auf maximale Fettverbrennung ab. Krafttraining ist hierfür die effektivste Trainingsform – vor allem, wenn der gesamte Körper involviert ist. Zusätzlich zu den Workouts erwarten dich knackige Intervall-Einheiten statt öden Dauerläufen. Erstere sind nicht nur kürzer, sondern auch deutlich wirksamer. Du siehst also, dass du jetzt nur noch starten musst.

Um auch im Home-Gym deinem Fett-weg-Ziel näherzukommen, brauchst du einen strukturierten und zielführenden Trainingsplan. Unser Anleitung führt dich Satz für Satz dorthin. Also am besten direkt downloaden, Vorher-Foto knipsen, durchziehen und nach 8 Wochen Resultate feiern!

