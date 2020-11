Individueller Trainingsplan Hier bekommst du den perfekten Trainingsplan für dein Ziel

Dass ein 20-jähriger Student und ein 40-jähriger Familienvater andere Voraussetzungen und Ziele haben, ist eigentlich logisch. Und doch ist der Fitness-Markt voll von 0815-Trainingsplänen. Das Motto: One size fits all. Doch was nützt ein Plan, wenn er nicht zu dir und deinem Leben passt? Eine individuelle Herangehensweise schafft Abhilfe. Damit erzielst du nicht nur stärkere Resultate, sondern hast auch noch mehr Spaß und Motivation – ob im Studio, Home-Gym oder ganz ohne Tools. Wollen wir wetten?

Warum ist ein individueller Trainingsplan effektiver?

Während der Student vielleicht schon regelmäßig trainiert, hat der berufstätige Vater für seine Workouts schon seit Jahren kaum noch Zeit gefunden. Zwängt man beiden den gleichen Standardplan auf, ist das Unheil abzusehen: Der junge Mann ist unterfordert und setzt keinen adäquaten Trainingsreiz. Weil die Erfolge deshalb ausbleiben, wirft er frustriert das Handtuch. Der Vater hingegen ist den körperlichen Herausforderungen (noch) nicht gewachsen und schnell überlastet. Mögliche Folgen: Verschleiß, Verletzungen, Trainingspause, fehlende Motivation für einen Neustart. Ein auf dich zurechtgeschnittener Ansatz verhindert genau das.

Welche Faktoren bestimmen deinen Trainingserfolg?

Zeitgleich bringt dich ein maßgeschneiderter Plan auch schneller, nachhaltiger und mit mehr Spaß ans Ziel. "Unterm Strich sind die Trainingserfolge, ob im Spiegel oder in den Kraftwerten ersichtlich, durch individuelles Coaching deutlich größer“, sagt auch Nico, Personal Trainer und "Head of Training Solutions" hier bei Men's Health. Hintergrund ist, dass jeder Mann ein anderes Ziel hat, aber auch eine andere Ausgangssituation hat. Coach Airone: "Nicht jede Übung, nicht jede Methode und auch nicht jedes Rezept eignen sich für jeden Sportler. Zu berücksichtigen ist beispielsweise immer die Verletzungs-Historie, aber auch die Trainings-Erfahrung."

Unser Power-Plan-Autor

Unser Mann spricht aus Erfahrung: Lange Zeit war er mit 68 Kilo auf 1,85 Metern nämlich das, was viele als halbe Portion bezeichnen würden. Das, was bei anderen Männern funktionierte, zeigte bei Nico einfach keine Wirkung. Erst als er sich intensiver mit Training und Ernährung beschäftigte und seine Mahlzeiten und Workouts auf die Bedürfnisse seines Körpers umstellte, folgten echte Erfolge. Über die Jahre legte Nico 10 Kilo an Muskeln zu, senkte zeitgleich seinen Körperfettanteil und verbesserte seine Körperhaltung. Es ergibt also Sinn, dass Nico unsere Pläne schreibt. Schließlich sog der Muskel-Experte über die Jahre jede noch so kleine Information zur Fitness-Optimierung auf. Seine Quellen: Seminare, Fachliteratur, aber auch Strategien von Weltklasse-Athleten und anderen Top-Coaches, mit denen er in seiner täglichen Arbeit als Sportredakteur zusammenarbeitete. Parallel konnte er als Coach aus diesen Methoden die effektivsten herausfiltern und weitergeben. So feierte er in den letzten Jahren im Personal Training und Online-Coaching hunderte Erfolgs-Geschichten. Einige seiner Sportler haben Muskeln aufgebaut, andere imposant abgenommen. Was alle gemeinsam hatten? Eine individuelle Herangehensweise.

Was sind deine Ziele?

Das ist das Erste, was wir bei der Erstellung deines individuellen Trainingsplans wissen wollen. Denn je nachdem, ob du Muskeln auf- oder Fett abbauen möchtest, mehr Athletik oder schlicht einen gesunden Rücken willst: Das Workout-Programm muss genau daran angepasst sein. Außerdem ist wichtig: Was ist dein aktueller Fitness-Stand ist? Wie sieht es mit sportlicher Vorerfahrung oder Verletzungen aus? Wie viel Stress hast du im Alltag und wie hoch ist deine Arbeitsbelastung? Denn wie gesagt: Wir wollen dich weder über- noch unterfordern, sondern den Plan an genau dein Leben anpassen. Und selbst wenn du nur 2- oder 3-mal die Woche Zeit hast. Mit dem richtigen Programm erzielst du auch damit starke Erfolge. Am besten, du gehst gleich auf die Coaching-Zone-Webseite und füllst den Fragebogen aus. Spätestens nach 7 Tagen hältst du deinen individuellen Plan in den Händen. Dann heißt es loslegen!

Wie wichtig ist die Ernährung für mein Ziel?

Auch die Ernährung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Hast du das Ziel Muskelaufbau, musst du anders essen als dein Kumpel, der auf einen Marathon trainiert. Hinzu kommen individuelle Essensgewohnheiten: Du ernährst dich Low-Carb oder machst Intervallfasten? Früh bekommst du keinen Bissen runter, dafür ist dir das gemeinsame Abendessen mit der Familie wichtig? Alles kein Problem! Denn zusätzlich zu den individuellen Trainingsplänen, kannst du dir von uns auch deinen persönlichen Essensplan erstellen lassen. Zwar ist es wichtig, wie du Woche für Woche trainierst. Doch du kennst sicherlich den Spruch: (Bauch-)Muskeln werden in der Küche gemacht. Für optimale Ergebnisse muss nämlich auch die Ernährung stimmen. Wir bieten dir beides.

Verändere dich und deinen Körper nachhaltig – in 6 Wochen!

Wie lange du mit uns trainieren möchtest, kannst du frei entscheiden. In der Standardversion begleiten wir dich 6 Wochen auf deiner Fitness-Reise. Wenn du dein Training gerne längerfristig optimieren möchtest, bieten wir auch den doppelten Zeitraum an (inklusive Preisvorteil). Psychologische Studien haben nämlich bewiesen: Es dauert etwa 2 Monate, bis du ein neues Verhalten etabliert hast. Das heißt: Nach den 12 Wochen mit uns wird dir das Training maximal in Fleisch und Blut übergegangen sein. Nach den ersten 6 Wochen erhältst du hier übrigens je einen kompletten neuen Plan für die zweiten 6 Wochen, also konkret: neue Übungen, neue Belastungs-Parameter, neue Rezepte. So fällt es noch leichter, auch langfristig am Ball zu bleiben.

Mit unseren individuellen Plänen kannst du dein Training und deine Ernährung perfekt auf dich und dein Leben abstimmen. So verhinderst du nicht nur Verletzungen, sondern erzielst auch stärkere Resultate. Außerdem hast du mehr Spaß und Motivation. Das einzige, was du dafür tun musst, ist unseren Fragebogen auszufüllen. Und schon bald kannst du loslegen. Auf geht's!