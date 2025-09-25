Jetzt gratis! Dein Trainingsplan für maximale Muskel-Erfolge

Genau diesen Fahrplan bekommst du jetzt zu 100 Prozent rabattiert, also komplett kostenlos: einen 8-Wochen-Plan, entwickelt von Fitness-Profis, der dich mit kurzen, effektiven Workouts Schritt für Schritt zu mehr Kraft, Muskeln und Ausdauer bringt.

Warum Kurzhanteln?Kurzhanteln sind die ideale Wahl für effektives Training zu Hause. Sie überzeugen durch ihre Vielseitigkeit, denn sie eignen sich für jede Muskelgruppe – ob Arme, Schultern, Rücken oder Beine. Dank ihrer kompakten Größe passen sie problemlos in jedes Wohnzimmer und erfordern kaum Platz. Zudem sind sie besonders effektiv: Da sie freie Bewegungen ermöglichen, wird mehr Muskulatur aktiviert als bei geführten Übungen an Maschinen.

Deine Ausrüstung – Die besten Kurzhanteln für zuhause Damit du direkt loslegen kannst, empfehlen wir hochwertige Kurzhanteln. Im Trainingsplan sind übrigens alle Gewichtsangaben flexibel – du passt sie einfach deinem Level an.

Was dich im kostenlosen Plan erwartet 8 Wochen strukturierte Workouts

Übungen für den ganzen Körper – Brust, Rücken, Schultern, Arme, Beine und Core

Steigerung der Intensität Woche für Woche

Minimaler Zeitaufwand – schon 20–30 Minuten pro Einheit reichen Hier kannst du deinen Trainingsplan kostenlos herunterladen

So startest du noch heute: