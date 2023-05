In diesem Artikel: In 8 Wochen zum Waschbrettbauch: Wie funktioniert der Trainingsplan?

Knallharte Abs sind eine echte Ansage. Wer unter dem Shirt ein Sixpack zeigen kann, macht damit klar, dass Fitness ein fester Bestandteil in seinem Leben ist. Doch das, zugegeben, ambitionierte Ziel eines Waschbrettbauchs schreckt viele Männer ab. "Zu viel Aufwand...", "Keine Zeit..."– die Liste an möglichen Ausreden ist lang. Schluss damit! Lass sich die anderen ruhig drücken, du aber schaffst es dieses Jahr garantiert, deinen Bauchmuskel-Traum in die Realität umzusetzen. Alles, was du dafür brauchst, ist unser brandneuer Men's-Health-Trainingsplan, der dich in 8 Wochen an dein Ziel, ein trainierter Waschbrettbauch, bringt. Das Beste: Der Plan lässt sich an dein Fitness-Level anpassen, ganz egal, ob du Anfänger oder fortgeschritten bist.

In 8 Wochen zum Waschbrettbauch: Wie funktioniert der Trainingsplan? In 8 Wochen zum Sixpack? Hinter diesem Plan stecken keine teuren Supplemente, sondern ein gut strukturierter Trainingsplan. In 8 Wochen lässt sich das Ziel vom Waschbrettbauch problemlos umsetzen – wobei "problemlos" hier nicht heißen soll, dass der Weg zum Sixpack leicht wäre. Hinter deinem knallharten Waschbrettbauch stehen am Ende eine Menge Arbeit und Disziplin, denn die Workouts in diesem Plan haben es in sich: Mit den Übungen in diesem Plan werden dein kompletter Körper und speziell die großen Muskelgruppen gefordert. Auf die proportional kleine Muskelgruppe der Bauchmuskeln konzentrieren wir uns weniger, lieber nehmen wir uns diejenigen Muskeln vor, die mehr Kalorien verbrennen und deine Bauchmuskeln freilegen. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass der Weg zu sichtbaren Riffeln von außen nach innen führt, das heißt, du musst erst deinen Körperfettanteil reduzieren, ehe sich deine bereits vorhandenen Bauchmuskeln zeigen. Goodbye, Fettschicht! Parallel dazu kannst du natürlich die Sixpack-Muskulatur zusätzlich wachsen lassen, doch der Fokus sollte ganz klar auf der Fettverbrennung liegen. Auf diese Strategie setzt unser 8-Wochen-Trainingsplan, der mit diversen abwechslungsreichen Ganzkörper-Workouts auffährt. So bleibst du dauerhaft am Ball, siehst schnelle Ergebnisse und hast auch noch jede Menge Spaß beim Training.

MensHealth.de Unser Trainingsplan sichert dir sichtbare Bauchmuskeln!

Von wem stammt der Sixpack-Trainingsplan? Versprechen machen können viele, Versprechen halten nur wenige. Umso besser also, wenn dein Trainingsplan aus der Feder von jemandem stammt, der wirklich Ahnung hat. Jemand wie Martin Stede aus Bad Nauheim zum Beispiel, der diesen Trainingsplan konzipiert hat. Der Fitness-Fachmann coacht bereits seit knapp 10 Jahren Männer und Frauen zu ihrer persönlichen Bestform. An Martins eigener Optik erkennt man übrigens recht schnell, wie ein gelungenes Sixpack-Training aussieht. Auch Martin legt seinen Fokus im Training auf die großen Muskelgruppen, denn so reift auch der restliche Körper zur Top-Form. Mit Martins Plan machst du es genauso und kannst dich jetzt schon auf das Ergebnis freuen. So sieht dein Ernährungsplan fürs Sixpack aus.

Sixpack und Ernährung: Brauche ich eine spezielle Diät? Abs are made in the kitchen – das hast du sicher schon mal gehört, oder? An dem Spruch ist definitiv etwas dran: wenn du täglich trainierst, aber in deinen Körper nur Müll hineinstopfst, kann auch das beste Training eine mangelhafte Ernährung nicht ausgleichen. Umgekehrt kann die Kombination aus Ernährung und Training dich auf schnellstem Wege ans Waschbrett-Ziel bringen. Was du idealerweise essen solltest? Auf jeden Fall solltest du auf Proteine setzen! Eine eiweißreiche Ernährung versorgt deine Muskelfasern nach dem Training und beschleunigt die Regeneration. Kohlenhydrate solltest du hingegen leicht reduzieren, denn zu viele Carbs werden von deinem Körper als Fett, unter anderem auch am Bauch, gespeichert. Das heiß nicht, dass du komplett auf Kohlenhydrate verzichten sollst. Um dein Training zu unterstützen, raten wir dir aber, auf komplexe Kohlenhydrate (Haferflocken, Reis) zu setzen, und schnellkettige Kohlenhydrate links liegenzulassen. Tipp: Unser Bauchmuskel-Bundle aus Trainings- und Ernährungsplan liefert dir den idealen Wegweiser für schnellste Bauchmuskel-Resultate.

Ein durchtrainierter Bauch ist nicht nur im Sommer ein Hingucker. Ein Sixpack steht für eiserne Disziplin und einen gesunden Lifestyle. Zeit, daran zu arbeiten! Unser Trainingsplan bringt dich mit effektiven Übungen aus Supersätzen oder Zirkel-Training in 8 Wochen dorthin, Spaß-Faktor inklusive. Worauf wartest du also noch?