In diesem Artikel: Das sind die besten Lebensmittel 2023

Endlich ist es wieder soweit: Über viele Wochen hinweg haben wir unzählige Einreichungen gesichtet, zubereitet und getestet. Alle Bewerber wollten einen unserer Good-Food-Awards in Händen halten – 20 haben es am Ende geschafft. Die Auszeichnung für die besten Lebensmittel des Jahres wird von Men’s Health und dem Schwesterblatt Women’s Health seit 2015 verliehen. Das waren die Gewinner 2022.

Das sind die besten Lebensmittel 2023 Das Hauptaugenmerk der aus Ernährungsredakteur:innen und Ökotropholog:innen zusammengesetzten Jury galt dabei leckeren, gesunden Innovationen aus der Nahrungsmittelbranche in den Kategorien Snack, Frühstück, Mittag- und Abendessen. Hier kommen die Gewinner:

1. Kategorie: Snack Vier innovative Leckereien beseitigen den kleinen Hunger zwischendurch:

Christian Lohfink Gewinner der Kategorie "Snack"

Herzhafte Gemüseriegel von Omnibar (etwa 2 Euro pro Riegel)

Überraschend anders, denn in diesen Riegeln steckt Gemüse statt Obst. Effekt: weniger als 2,5 Gramm Zucker pro Stück. Gibt es in den beiden leckeren Geschmacksrichtungen Beetroot-Cacao und Carrot-Ginger.

Knackige Erdbeeren von Nucao (etwa 2,50 Euro pro Packung)

Aus veganen Bio-Zutaten und fair gehandeltem Kakao, verpackt in recycelbarem Papier. Mit dem Kauf unterstützt du zudem Aufforstungsprojekte in Madagaskar und Nepal.

Veganes Knäcke von Brandt (etwa 2 Euro pro Packung)

Super saatenhaltig, mit einem hohen Ballaststoffanteil, dazu nussig-fein im Geschmack. Das Beste jedoch: 90 Prozent weniger Kohlenhydrate als herkömmliche Knäckebrote. Eine perfekte Proteinquelle.

Proteinreiche Linsenchips von Share (etwa 2 Euro pro Packung)

Die sind bio und vegan, richtig lecker und eine erstklassige Protein- und Ballaststoffquelle. Jeder Kauf spendet eine Mahlzeit für einen Menschen in Not.

2. Kategorie: Frühstück Diese Lebensmittel sorgen für reichlich Energie, gute Laune und einen perfekten Start in den Tag:

Christian Lohfink Gewinner der Kategorie "Frühstück"

Individueller Kaffee von NO KAFFEE (250 Gramm, ab zirka 10 Euro)

Wie viel Koffein kommt heute in deine Tasse: 75, 50, 25 oder 0 Prozent? Dieser Hersteller entkoffeiniert natürlich und mit reinem Wasser seinen Low-Coffee. So bleiben alle 800 Geschmacksaromen erhalten. Gut geeignet, um den Koffeinbedarf nach und nach zu reduzieren. Gibt’s als ganze Bohne oder in diversen Mahlgraden. Die Bio-Kapseln und -Pads sind kompostierbar.

Pinker Aufstrich von Naughty Nuts (etwa 9 Euro pro Glas)

Cashewnüsse, Himbeeren und Agave, fertig. Die Kombination aus Frucht und Nuss sorgt hier für einen unverwechselbaren Geschmack – und ist vielseitig einsetzbar: als Aufstrich, zum Backen, zum Kochen oder als Topping. Alles vegan und biozertifiziert, ohne raffinierten Zucker und Palmöl hergestellt.

Fleischloser Bacon von Billie Green (etwa 2 Euro pro Packung)

Bacon macht das Sonntagsfrühstück perfekt – jetzt auch für alle am Tisch. Denn dieser Frühstücksspeck ist vegan, kross und lecker, hergestellt auf Basis von Weizenprotein und frei von Zusatzstoffen. Und der Proteingehalt liegt bei 35 Gramm je 100 Gramm. Besser geht’s wirklich nicht.

Pulvriger Ingwer von Hansegrün (etwa 30 Euro pro Packung)

Schnelle, intensive Drinks bzw. Zusätze, die mit kostenloser Glasflasche zum selber mixen daherkommen – die perfekte, weil nachhaltige Alternative zum Kauf einzeln abgefüllter Shots. Sie enthalten lediglich 6 ausgewählte Bio-Zutaten: Ingwer, Apfel, Zitronenschale, Mango, Acerola und Kurkuma. Der Boost fürs Immunsystem.

Erdnussiger Drink von Dr. Georg (etwa 3 Euro pro Packung)

Volle Nusspower, vollmundig im Geschmack, ein Volltreffer! Gemacht aus sanft gerösteten Bio-Erdnüssen, abgerundet mit Bio-Kokosblütenzucker und einem Hauch Steinspeisesalz. Keine Spur von Industriezucker, Zusatzstoffen und Aromen. Schmeckt einfach himmlisch in Müsli oder Kaffee. Und das Beste ist: Der Drink sorgt sogar für optimalen Barista-Schaum.

Nahrhafte Flocken von Haferkater (etwa 3 Euro pro Stück)

Neben Vollkornhaferflocken stecken in diesem Porridge noch 5 weitere vollwertige, ballaststoffreiche Bio-Zutaten. Die sorgen für langanhaltende Sättigung und sind damit das perfekte Frühstück to go. Das alles im recycelbaren Becher – damit überzeugt das Produkt auch in puncto Nachhaltigkeit.

3. Kategorie: Mittagessen Kampf dem Nachmittagstief! Um in der zweiten Tageshälfte leistungsfähig zu sein, braucht es leichte, aber gehaltvolle Alternativen – diese hier:

Christian Lohfink Gewinner der Kategorie "Mittagessen"

Die Mischung aus weißer und roter Quinoa wurde schonend vorgedämpft. Deshalb muss sie nur kurz in der Pfanne oder Mikrowelle erwärmt werden, und schon ist sie einsatzbereit, entweder als eigenständige Beilage oder als Zutat in Bowls oder Currys. Kalt kommt sie in Salate. Erstklassige Quelle von Protein und Ballaststoffen, sie besteht nur aus natürlichen Zutaten, ist glutenfrei und vegan.

Cooler Kaffee-Shake von Unmilk (etwa 2,50 Euro pro Shake)

Es gibt so viele gute Gründe, zu diesem Shake zu greifen: Er enthält 20 Gramm Protein, keinen Zucker, nur pflanzliche Zutaten, ist glutenfrei, extracremig, schmeckt natürlich süß, benötigt keine Kühlung. Dieses Kraftpaket versorgt den Körper in ausreichendem Maße mit Nährstoffen und Energie. Ideal für die Arbeit, beim Sport oder auf Reisen.

Pasta aus gerettetem Brot von Heldenbrot (etwa 2,40 Euro pro Packung)

Eine perfekte Kombination: Nudeln essen und Gutes tun. Die Firma Heldenbrot rettet gutes Brot vor der Mülltonne und spart so Ressourcen ein, indem sie Hartweizengrieß zu immerhin 27 Prozent durch Semmelbrösel aus dem Brot ersetzt. Die Umwelt erfreut’s.

Bunte Smoothies von Veata (etwa 6,50 Euro pro Packung)

Schmecken intensiv und süß, cremig, beerig und nussig: Die 10 kunterbunten Smoothie Mixturen aus tiefgekühlten, unverarbeiteten Zutaten gibt es in eher ungewöhnlichen Rezepturen. In dieser hier sind Blaubeeren, Blumenkohl, Kichererbsen, Erdnussmus, Datteln und natürlich Zimt enthalten. Einfach nach Hause liefern lassen und genießen.

Genialer Grieche von Arla (etwa 1,70 Euro pro Stück)

Voller Milchgeschmack ohne Laktose: Dieser Joghurt nach griechischer Art überzeugt vor allem durch seine Cremigkeit. Er schmeckt pur bestens, aber im Müsli, mit Früchten oder als Basis eines gesunden Smoothies. In der herzhaften Küche lässt er sich als leichte Alternative zu Schmand oder zu Crème fraîche verwenden.

4. Kategorie: Abendessen Mit diesen Produkten kannst du den Tag auch im Hinblick auf Ernährung perfekt ausklingen lassen:

Christian Lohfink Gewinner der Kategorie "Abendessen"

Panierte Puffer von Sofine (etwa 3,20 Euro pro Packung)

Wenig Zeit zum Kochen? Kein Problem, diese Puffer sind im Handumdrehen in der Pfanne zubereitet. Die schmackhafte Kombination aus Gemüse und veganer Käse-Alternative stellt einen vollwertigen Ersatz für Fleisch dar. Paniert für einen herrlich knusprigen Biss und mit einem Gemüseanteil von 39 Prozent machen die Puffer auf jedem Teller etwas her.

Nullprozentiges Bier von Bitburger (etwa 4,30 Euro pro Sixpack)

Dass guter Geschmack beim Bier auch ohne Alkohol geht, beweist Bitburger mit dieser Variante. Hier wird komplett auf Zucker verzichtet. Das Bier punktet deswegen mit einem geringen Kaloriengehalt und einer erfrischend herben Note. Perfekt für alle, die auf Alkohol verzichten wollen, nicht aber aufs Bierchen zum Feierabend.

Nullprozentiger Rum von Rebels 0,0% (etwa 30 Euro pro Flasche)

Dass ein Rum ohne Alkohol keineswegs langweilig muss, beweist diese promillefreie Alternative. Karamell trifft auf Muskatnuss und feine Würze. Das sorgt für die typische Holznote in der Nase und die charakteristische Süße von Zuckerrohrmelasse im Mund. Für Longdrinks und Cocktails ohne Kater. Kommt alle rum!

Heißer Kuchen von Dr. Oetker (etwa 1,40 Euro pro Packung)

Ob als Zwischenmahlzeit, als Snack nach dem Sport oder als schnelles Frühstück, dieses Küchlein schmeckt immer und überall. Es überzeugt durch satte 10 Gramm Protein und wenig Zucker. Seine Weizen und Hafermehlmischung macht es auch zu einer guten Ballaststoffquelle. Also, ran an die Mikrowelle und backen!

Feurige Bowls von Livefresh (ab zirka 52 Euro pro 7-er Paket)

Scharf gewürztes Geschnetzeltes auf Basis von Soja- und Kartoffeleiweiß, Kichererbsen und Kidneybohnen – lecker! Vorteile: ist schnell zubereitet, enthält lediglich 480 Kalorien und wenig Kohlenhydrate, aber dafür satte 32 Gramm Protein, ist vegan und wurde schonend schockgefrostet. Wir meinen: Das sind mehr als genügend Gründe, die 7 verschiedenen Bowls sofort online zu ordern.