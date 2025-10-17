Besser schlafen: Dieses Ritual vorm Zubettgehen wirkt sofort

Um morgens wach zu werden, startest du deinen Tag mit einer Dusche – so machen es wahrscheinlich die meisten. Falls du allerdings abends Probleme hast, runterzukommen und einzuschlafen oder morgens wie gerädert aufwachst, solltest du dein Dusch-Timing vielleicht noch einmal überdenken.
Denn Forscher haben herausgefunden: Ein warmes Bad oder eine Dusche am Abend kann dein Schlaf-Game massiv verbessern. Wir erklären dir, warum.
Was die Wissenschaft sagt
Ein Team von Biomedizin-Ingenieuren der University of Texas hat Dutzende Studien ausgewertet. Das Ergebnis: Eine warme Dusche oder ein Bad 1–2 Stunden vor dem Zubettgehen verbessert die Schlafqualität, verkürzt die Einschlafzeit und macht dich am nächsten Tag wacher.
Der Grund: sogenanntes passives Körpererwärmen durch Wasser. Klingt kompliziert, heißt aber nur: Dein Körper wird aufgeheizt und kühlt danach automatisch wieder ab. Genau dieser Abkühlprozess ist das Signal fürs Gehirn: Zeit, runterzufahren.
So wirkt warmes Wasser auf deinen Körper
- Temperatur: Optimal sind 40 bis 42,5 Grad Celsius
- Wirkung: Warmes Wasser regt die Durchblutung an, besonders in Händen und Füßen
- Effekt: Dein Körper gibt Wärme besser ab, die Kerntemperatur sinkt – du wirst schläfrig
Forscher bringen es auf den Punkt: Warmes Wasser verbessert den Temperaturunterschied zwischen Körperkern und Extremitäten – dadurch gibt dein Körper Wärme leichter ab.
Einschlafen in Rekordzeit
Normalerweise brauchst du 10 bis 20 Minuten, um nach dem Lichtausmachen einzuschlafen. Ein warmes Bad oder eine Dusche am Abend kann diese Zeit um bis zu 10 Minuten verkürzen.
Und: Eine kürzere Einschlafzeit bedeutet auch bessere Schlafeffizienz – also mehr echte Schlafzeit, weniger Wachliegen und Decke-anstarren.
Was japanische Forscher zum Einschlafen herausfanden
Ein Team der Kyushu University hat Menschen in ihrem Alltag beobachtet – nicht im Labor. Die Teilnehmer duschten oder badeten 90 bis 120 Minuten vor dem Schlafengehen. Ergebnis: Alle Varianten halfen, aber am besten wirkte ein 30-minütiges Bad.
FAQ: Besser schlafen mit warmem Wasser
1–2 Stunden vor dem Schlafengehen. So hat dein Körper genug Zeit, sich abzukühlen.
Optimal sind 40–42,5 Grad Celsius – angenehm warm, aber nicht zu heiß.
Ja. Schon eine kurze Dusche oder ein Bad helfen. Am stärksten wirkt ein 30-minütiges Bad.
Durch das warme Wasser steigt die Durchblutung, deine Körperkerntemperatur sinkt danach – das macht dich schneller müde und verbessert die Schlafqualität.