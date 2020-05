Urinfarbe Das sagt die Farbe des Urins über deine Gesundheit aus

Gestern durchsichtig, heute Morgen dunkelgelb. Auch wenn sich die Farbe deines Urins tagtäglich ändert, solltest du das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Urin sagt nämlich einiges über deinen Gesundheitszustand aus. Und für eine Analyse brauchst du nicht einmal eine Wahrsagerin mit Kristallkugel – es reicht die Farbe: Eine Harnverfärbung kann Anzeichen einer Blasenentzündung, Infektion oder sogar eines Tumors sein. Studiere unsere Farb-Urin-Skala.

Wofür ist Urin überhaupt gut und woraus besteht er?

Urin oder Harn ist ein Ausscheidungsprodukt des körpereigenen Stoffwechsels. Er entsteht in den Nieren. Dort ist er das Endprodukt eines komplexen Vorganges: Die Nieren filtern jeden Tag literweise Blut, um es von Giftstoffen zu reinigen. Was übrig bleibt, ist der Harn. Der tropft dann in eine Art Auffangbecken (Nierenbecken) und von dort weiter in den Harnleiter. Frisch ausgeschieden von gesunden Menschen ist Urin geruchslos, keimfrei und blassgelb.

plenoy_m / Shutterstock.com Eine Harnverfärbung kann Anzeichen einer Blasenentzündung, Infektion oder sogar eines Tumor sein

Rund 1,5 bis 2 Liter Urin sondert ein gesunder Mensch so täglich aus. Auf diesem Wege reguliert der Körper auch den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt (Salze wie Natrium und Kalium). Normalerweise besteht Urin zu gut 95 % aus Wasser – ähnlich wie Körperschweiß. In den restlichen 5 % sind Harnstoff und -säure, Salze, Hormone, wasserlösliche Vitamine, und Farbstoffe. Generell kann eine gesunde Blase bis zu einem Liter Flüssigkeit speichern. Doch die meisten von uns verspüren bereits ab einer Menge von 300 bis 350 Millilitern den Drang, die Blase leeren zu müssen.

Was macht den Urin so gelb?

Falls du dich jetzt fragst: "Aber warum ist Urin gelblich, wenn er doch zu 95 % aus Wasser besteht? Das ist ja bekanntlich durchsichtig!" Die gelbliche Färbung kommt vom Gallenfarbstoff Bilirubin. Der entsteht durch den natürlichen Abbau des roten Blutfarbstoffes (Hämoglobin) im Körper. Zwar wird Bilirubin vor allem über den Stuhl ausgeschieden. Ein minimaler Teil aber wird eben auch über den Harn nach draußen transportiert.

Und jetzt ahnst du sicherlich schon, warum es so wichtig ist, dass du den Farb-Code deines Urins lesen kannst: Ist dein Urin dunkelgelb, bist du vielleicht nur dehydriert. Hast du aber ausreichend getrunken, kann es sein, dass du tatsächlich zu viel Bilirubin im Harn hast. Wofür das ein Anzeichen sein kann, und die weiteren Ursachen für eine Harnverfärbung, liest du in unserer Farbskala.

Zern Liew / Shutterstock.com Unsere Urin-Farbskala verrät dir, welche Urinfarbe normal ist und ab wann es gefährlich wird

Was sagt die Farbe des Urins aus? Welche Urinfarbe ist gefährlich?

Für unsere Farbskala haben wir mit zwei Fachärzten gesprochen sowie Daten der Cleveland Clinic (USA) herangezogen. Generell wird in hellen und dunklen Urin unterschieden. Es gilt: Solltest du unabhängig einer Einfärbung Beschwerden haben, lass diese bitte vom Arzt abklären.

Klarer und farbloser Urin: Keine Gefahr. Harn wird durchsichtig, wenn er stark verdünnt ist. Du achtest also offenbar verstärkt auf deine Flüssigkeitsaufnahme. Allerdings: Wenn du trotzdem andauernd durstig bist, könnte das ein Hinweis auf eine Diabeteserkrankung sein. Frag in diesem Fall deinen Arzt. Hellgelber Urin: Sehr gut – setzen. Du bist gut durchhydriert. Gelber Urin: Auch hier ist alles groovy. Keine Anzeichen einer Erkrankung. Die Urinfarbe liegt noch im normalen Bereich. Aber greif bei Gelegenheit mal zur Wasserflasche. Dunkelgelber Urin: Diese Färbung trifft oftmals morgens auf. Weil man nachts wenig bis nichts trinkt, ist der Harnstoff dann sehr konzentriert. Dunkelgelber Urin ist die Folge. Im Sommer kann diese Einfärbung auch im Tagesverlauf vorkommen, weil wir dann viel schwitzen und oft nicht ausreichend Flüssigkeit zu uns nehmen. Du bist nicht krank. Aber du solltest auf jeden Fall ein sehr großes Glas Wasser trinken. Trübe(-gelber) Urin: Ab zum Arzt, raten unsere Experten. Wenn Urin undurchsichtig ist, besteht der dringende Verdacht auf eine bakterielle Infektion. Dunkelgelber bis oranger Urin: Die Ursache kann zuviel des erwähnten Bilirubins im Harn sein. Möglicher Grund dafür: Schädigung der Leber oder eine Blockierung des Galle-Abflusses (z.B. durch Gallensteine). Auch möglich: Gelbsucht, oder bestimmte Medikamenteneinnahme (Antibiotika). Geh zum Urologen! Brauner Urin: Du könntest Blut im Urin haben. Experten sprechen dann von so genanntem "altblutigen Urin". Der ist Anzeichen eines Infektes oder sogar Tumors. Geh zum Arzt! Braungefärbter Urin kann aber auch während eines Fiebers oder starker Dehydration auftreten. Rötlicher Urin: Auch hier könnte Blut der Verursacher sein. Aber: Die Experten raten jetzt, nicht in Panik zu verfallen. Blutspuren im Urin sind für das normale Auge nur äußerst schwer zu erkennen. Viel öfter ist etwas Ungefährliches die Ursache: Lebensmittel wie rote Beete, Blaubeeren oder Rhabarber können den Urin nämlich rötlich einfärben. Medikamente haben auch Einfluss, sowohl auf die Farbe des Urins als auch auf seinen Geruch. Hellgrüner bis neongelber Urin: Nimmst du Supplements ein? Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamin-B-Präparate können aus deinem Urin einen grellen 80s Revival-Wasserfall machen. Wenn du außerdem Schmerzen hast oder der Urin dickflüssiger wird, ist das ein Symptom für eine Harntraktentzündung. Ab zum Arzt.

Was mache ich, wenn mein Urin unangenehm riecht?

Du nimmst keine Medikamente, aber dein Urin riecht unangenehm? Dann könnte das folgende Gründe haben: Außer der bekanntesten Ursache (Spargel!) kann Kaffee zu riechendem Urin führen, vor allem wenn du bereits dehydriert bist. Ebenso lassen die Bakterien, die für eine Blasenentzündung verantwortlich sind, den Urin riechen.

Weitere Urin-Duftnoten, bei denen du zum Arzt gehen solltest:

Ammoniak und Hefe: Sie können auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen.





Sie können auf eine eingeschränkte Nierenfunktion hinweisen. Süßlich-fischig: Der Auslöser kann die bakterielle Infektion durch Chlamydien sein. Sie ist eine der häufigsten sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Schlaf heute Nacht alleine und geh morgen früh zum Arzt.

angellodeco / Shutterstock.com Bevor du zum Urin-Check beim Arzt rennst: Unsere Checkliste kann einige Ursachen für die Urinfarbe ausschließen.

Mögliche Ursachen für auffällige Urinproben

Bevor du jetzt beim Blick auf deinen Urin panisch aus der Toilette und zum Arzt rennst: Unser Experte rät, zunächst diese Checkliste durchzugehen, um einige Möglichkeiten auszuschließen.

Arzneimittel: Falls du Medikamente einnimmst (auch Abführmittel), lies die Packungsbeilage nach Informationen durch. Oder frage direkt den behandelnden Arzt, ob sich das Medikament auf die Urinfarbe auswirkt. Auch die Behandlung während einer Chemotherapie (Kontrastmittel) kann sich auf die Farbe des Urins auswirken.

Lebensmittel, Farbstoffe, Nahrungsergänzungsmittel: Es gibt viele Gründe, weshalb dein Urin sich plötzlich verfärben könnte. Denke nach, ob du etwas bestimmtes (z.B. rote Beete) gegessen hast. Wenn du dir nicht sicher bist, machen den Wasser-Test.

Wasser-Test: Erhöhe die Trinkmenge. Unsere Experten nennen das "Aufklären" des Urins. Trinke einen Tag lang ausreichend Wasser (mindesten 2 Liter). Normalerweise verändert sich die Farbe des Urins innerhalb von ein paar Stunden. Ähnelt dein Urin auch am Tag darauf noch einer der oben beschriebenen abnormalen Färbungen, solltest du zum Arzt gehen.

Gerate bei Urinverfärbungen nicht in Panik, es kann sich um eine harmlose kurzfristige Veränderung handeln. Aber bleibe achtsam. Hält die Verfärbung länger an, solltest du einen Arzt aufsuchen.