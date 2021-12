Weiße Sneaker für Männer Welche weißen Sneaker passen zu deinem Style?

Sie gehören zur absoluten Grundausstattung jedes modebewussten Mannes: Weiße Sneaker gehören in jeden gut sortierten Schuhschrank. Aber so essenziell sie sind, so vielfältig die Ausführungen. Wir zeigen dir die 5 besten:

90s-Runner sind DER Trend

New Balance / PR New Balance "408", um 100 €

Hier bestellen: Den Runner von New Balance shoppen.

Die klobige Dad-Sneaker-Silhouette der 90er, welche die letzten Jahre die Sneaker-Styles bestimmt hat, wird langsam wieder etwas dezenter und orientiert sich mehr an den Running-Styles desselben Jahrzehnts.

Typisch für diesen Stil ist neben einem Material-Mix aus Mesh, Nylon und Leder, eine dicke, leicht ausgestellte Sohle. Die Trend-Sneaker passen besonders gut zu Jeans im Regular-Fit oder, für einen coolen Stilbruch, zu weit geschnittenen Workwear-Hosen.

Die Streetwear-Ikone

Footlocker / PR Nike "Air Max 97", 179,99 €

Hier bestellen: Hier gibt es den coolen Nike-Kult-Sneaker.

Die fast 25 Jahre sieht man diesem Streetwear-Superstar nicht an. Die durchgehende Air-Sohle und das progressive Design des Air Max wirken auch heute noch extrem futuristisch. Der silbergraue Original-Colourway, der 1997 den Sneaker-Markt auf den Kopf stellte, ist einer der großen Meilensteine der Sneaker-Kultur und inspiriert bis heute Streetwear-Fans.

Seit dem großen Comeback vor ein paar Jahren gibt's den Kult-Schuh in allen möglichen Colourways. Den Weißen tragen wir am liebsten zu Track-Pants im 90er-Style.

Nachhaltiger Allrounder

Avocadostore / PR Veja "V-10 Leather Sneaker", 124,95 €

Hier bestellen: Hier findest du den weißen Sneaker von Veja.

Der V-10 von Veja ist nicht nur einer der nachhaltigsten Sneaker der Welt, er ist ein absoluter Style-Allrounder. Er ist aus sogenanntem C.W.L, eine vegane Leder-Alternative aus Bio-Baumwolle beschichtet mit Harz aus Mais und Rizinusöl.

Der Sneaker ist dank seiner zeitlosen Court-Silhouette ein echter 'Beater' – so nennen Sneaker-Fans Schuhe, die sie tragen, bis er regelrecht vom Fuß fällt. Den V-10 kannst du im Alltag zu Jeans oder Sweatpants tragen, aber genauso im Job zu Anzug oder Chinos.

Wie ein Pulli für die Füße

Breuninger / PR Adidas "Ultra Boost 20", 159,99 €

Hier bestellen: Hier kannst du den Adidas Ultraboost kaufen

Als der erste Ultraboost im Februar 2015 erschien, löste er eine regelrechte Revolution aus. Die durchgängige Boost-Sohle, die optisch an Styropor erinnert, wurde von Läufern und Sneaker-Fans wegen seiner unvergleichlichen Bequemlichkeit gleichermaßen gefeiert.

Der Ultraboost 20 legt in Sachen Komfort noch einen darauf: Die komplett durchgängige Struktur des Primeknit-Uppers passt sich optimal jeder Fußform an. Wir tragen den Ultraboost zum Spazierengehen, zum Einkaufen oder wenn wir einfach Lust auf eine extrem bequemen Sneaker haben.

Der beliebteste Sneaker der Welt

Converse / PR Converse "Chuck 70 Classic", um 90 €

Hier bestellen: Den Chuck Taylor-Sneaker hier shoppen

Er ist der meistverkaufte Sneaker aller Zeiten und der wohl am meisten kopierte. Jeder kennt den Stern und die weiße Gummikappe. Die Rede ist vom Converse Chuck. Die US-Marke war neben Keds die erste, die 1917 einen Basketball-Sportschuh auf den Markt brachte.

Egal ob Punk, Hipster, Emo oder Hypebeast – jeder interpretiert den Canvas-Sneaker auf seine Weise und verpasst ihm seinen Style. Wir tragen dieses Jahr die Chuck-Taylor-70-Version, die sich am Original mit der etwas dickeren Sohle orientiert. Du kannst den Klassiker zu allem tragen, aber besonders cool sieht er diese Saison zu Cargo-Shorts oder zu einer weit geschnittenen Leinenhose.

Welcher der weißen Sneaker passt am besten zu dir und deinem Style? Egal für welchen du dich entscheidest, eine Regel solltest du immer befolgen: Achte darauf, deine weißen Treter regelmäßig zu pflegen. Nichts versaut dir deinen Look mehr als dreckige weiße Schuhe.