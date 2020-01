Gute Vorsätze einhalten So scheitern deine sportlichen Vorsätze für 2020 garantiert nicht

Die meisten Menschen werfen ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr in Bezug auf Ernährung, Abnehmen oder Fitness schon nach wenigen Wochen über Bord. Tatsächlich halten gemäß einer britischen Studie von YouGov/Pier Marketing 2 Drittel nicht den ersten Monat durch. Wir nennen die wichtigsten Gründe, warum das so ist und zeigen Maßnahmen, mit denen du deine Fitness-Vorsätze einhalten wirst:

Grund 1: Du setzt dir keine SMARTen Ziele

Du willst wissen, warum du nicht abnimmst? Weil dein Ziel "abnehmen" heißt. Das ist genauso hilfreich wie im Supermarkt nach "Lebensmitteln" zu fragen. Du musst da ganz anders rangehen: und zwar mit eindeutigen Zielsetzungen, die sich in Zahlen ausdrücken lassen. Laut einer US-Studie der University of Michigan brauchst du SMARTe Ziele. Also, Vorsätze, die Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert sind. Heißt im Klartext: Dein Ziel sollte präzise formuliert (Zahlen), nachweisbar (Maßeinheiten) und für dich dauerhaft motivierend sein. Die Messlatte sollte nicht zu hoch liegen und dein Vorsatz muss einen eindeutigen Termin haben. Statt "abnehmen" sollte das Ziel beispielsweise "10 % Körperfett in 8 Monaten verlieren" oder "10 Kilo abnehmen in 8 Wochen" heißen.

Grund 2: Du nimmst dir zu viel auf einmal vor

Selbst mit konkreten Zahlen als Vorgabe scheitern die meisten Zielsetzungen daran, dass man sich auf den ersten Blick zu viel vornimmt. Lösung: Brich das Ziel auf kleine Ziele herunter. Die 10 % Körperfettabbau in 8 Monaten aus unserem Beispiel kannst du aufteilen: Versuch 2,5 % alle 2 Monate zu erreichen. Plus: Es dauert etwa 66 Tage, Gewohnheiten zu entwickeln, so eine Studie des European Journal of Social Psychology. Du musst dich also die ersten 2 Monate besonders durchbeißen, danach wird es einfacher.

djile / Shutterstock.com Mit Gleichgesinnten hältst du das Training eher durch

Grund 3: Du versuchst es alleine

Du nimmst etwa 42 % mehr ab, wenn du dies zusammen mit anderen machst – einem Netzwerk von Gleichgesinnten etwa, dass dich beim Abspecken unterstützt, behauptet eine US-Studie des The Journal of Consulting and Clinical Psychology. Du bleibst eher am Ball, wenn deine Freunde dich dabei unterstützen. Heißt: Erzähle deine Ziele deinen Kumpels und deiner Familie. Bitte diese darum nachzuhaken, dich zu überprüfen. Je mehr Menschen du einbindst, desto größer der Druck nicht aufzugeben. Und desto größer die Unterstützung, auf die du dich verlassen kannst, wenn es mal nicht so läuft.

Grund 4: Du machst keine Notfallpläne

Sich jeden Tag an einen Low-Carb-Ernährungsplan zu halten, funktioniert meist nur so lange bis der eigene Geburtstag ins Haus steht. Wenn du einmal sündigst, heißt das aber noch lange nicht, dass damit dein Ziel gescheitert ist. Du brauchst vielmehr Notfallpläne, die klar festlegen, wie du jetzt damit umgehst. Hältst du dich beispielsweise beim Ausgehen mit Kumpels nicht an deinen Ernährungsplan, steht am nächsten Morgen automatisch eine intensive HIIT-Session auf dem Programm. Generell gilt: Wer sich eher an grundsätzliche Ernährungsrichtlinien als an strikte Diäten hält, kann mit Ausrutschern besser umgehen und trotzdem seine guten Vorsätze oder Ziele einhalten.

Flamingo Images / Shutterstock.com Nimm dir bei deinen Fitness-Zielen nicht zuviel vor

Grund 5: Du denkst immer nur ans Überziel

Wird die Bauch-weg-Routine im Fitnessstudio langweilig, brauchst du neuen Ansporn. Wenn du an kleine, sofortige Belohnungen (statt an das Hauptziel) denkst, bleibst du bei deinen Vorsätzen, behauptet eine Studie der University of Michigan. Jemand, der sein Workout als Schlüssel zur Verbesserung seiner täglichen Lebensqualität ansieht, bleibt wesentlich länger am Ball (33 %) als jemand, der sich nur auf das Überziel "Abnehmen" fokussiert. Falls du dich trotzdem jeden Tag erneut widerwillig ins Fitnessstudio schleppen musst, haben wir einen Psycho-Trick für dich: Dabei musst du 2 Aktivitäten so bündeln, dass du auch die weniger beliebte durchziehst. Beispiel: Du schaust deine Lieblingsserie nur an Tagen, an denen du auch im Fitnessstudio warst. Solche Tricks helfen, den Hintern trotzdem hochzubekommen.

Grund 6: Du vergisst die Belohnung

Belohne dich regelmäßig. Beispielsweise, wenn du nach 1 bis 2 Monaten ein Teilziel erreicht hast. Aber auch eine Reise oder eine große Anschaffung (das Bike, das du schon immer haben wolltest) am Ende deines Zielweges wirken Wunder. Aber: Wähle als Belohnung nicht das totale Gegenteil deines Ziels. Heißt: 1 Tag Fast-Food-Party ist keine gelungene Belohnung fürs Durchhalten einer gesunden Ernährungsweise. Belohnungen, die deine Ziele fördern, sind natürlich die effektivsten Belohnungen (die neuen Laufschuhe, der sportliche Wochenendtrip).

Viel Erfolg! Wir sind uns sicher: Du packst das!

