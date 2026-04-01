Cardio oder Krafttraining: Was senkt deinen Cholesterinspiegel wirklich?

Wenn dein Cholesterinspiegel zu hoch ist, gehört Bewegung zu den ersten Empfehlungen. Doch viele stellen sich dann die gleiche Frage: Soll ich eher Ausdauertraining machen – oder Gewichte stemmen?

Die Antwort ist nicht ganz so einfach, denn beide Trainingsformen wirken unterschiedlich auf deinen Körper. Klar ist aber: Richtig eingesetzt können sie deine Blutfettwerte messbar verbessern und dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Infobox: Hoher Cholesterinspiegel kurz erklärtEin hoher Cholesterinspiegel entsteht, wenn sich zu viele Blutfette im Körper ansammeln – vor allem LDL ("schlechtes" Cholesterin). Dieses kann sich an den Gefäßwänden ablagern und so das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. HDL ("gutes" Cholesterin) wirkt dagegen wie eine Art "Reinigungsdienst", da es überschüssiges Cholesterin aus dem Blut abtransportiert.



Auch Triglyceride spielen eine wichtige Rolle: Sie sind eine weitere Form von Blutfetten und dienen als Energiereserve – in zu hoher Menge können sie jedoch ebenfalls das Risiko für Gefäßprobleme erhöhen.



Ziel ist daher nicht nur ein niedriger LDL-Wert, sondern auch ein ausreichend hoher HDL-Wert und möglichst stabile Triglyceridwerte.

Cardio vs. Krafttraining: Was wirkt besser? Die kurze Antwort: Du brauchst beides. Ausdauertraining und Krafttraining beeinflussen deine Cholesterinwerte auf unterschiedliche Weise – und ergänzen sich dabei optimal. Regelmäßiges Training kann:

LDL ("schlechtes" Cholesterin) senken

Triglyceride reduzieren

und HDL ("gutes" Cholesterin) erhöhen Im Schnitt kann Training den LDL-Wert um etwa 5 bis 10 Prozent senken und gleichzeitig das schützende HDL leicht erhöhen. Auch wenn diese Veränderungen auf den ersten Blick moderat wirken, haben sie langfristig einen spürbaren Effekt auf deine Herzgesundheit.

Besonders wichtig: Bewegung gehört zu den wenigen Maßnahmen, die dein HDL aktiv verbessern können.

Wie Cardio dein Cholesterin verbessert Ausdauertraining wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen wirkt direkt auf deine Blutfettwerte. Der größte Vorteil: Cardio setzt sofort an. Während des Trainings nutzt dein Körper Triglyceride als Energiequelle und beginnt direkt, deine Blutfette zu beeinflussen.

Langfristig sorgt regelmäßiges Ausdauertraining dafür, dass ...

dein Körper Fett im Blut effizienter abbaut

LDL schneller aus dem Blut entfernt wird

LDL-Partikel "weniger gefährlich" werden

dein HDL besser funktioniert Besonders wichtig: Cardio verbessert nicht nur die Werte, sondern auch die Funktion deiner Blutfette.

Wie Krafttraining dein Cholesterin beeinflusst Krafttraining wird oft unterschätzt, wenn es um Herzgesundheit geht – zu Unrecht. Auch Training mit Gewichten kann dein HDL erhöhen und sich positiv auf deine Blutfettwerte auswirken. Zudem unterstützt es den Muskelaufbau. Und mehr Muskelmasse verbessert deinen Stoffwechsel insgesamt.

Ein möglicher Grund: Beim Krafttraining werden Muskelstrukturen aufgebaut, die eng mit Eiweißprozessen im Körper verbunden sind, und genau hier spielt HDL eine wichtige Rolle. Zusätzlich kann Krafttraining Enzyme aktivieren, die helfen, überschüssige Fette aus dem Blut abzutransportieren.

Warum die Kombination entscheidend ist Cardio wirkt stärker auf den Fettstoffwechsel – Krafttraining stärkt deinen Stoffwechsel langfristig. Zusammen ergibt das den größten Effekt. Während Cardio deine Blutfette direkt beeinflusst, sorgt Krafttraining dafür, dass dein Körper insgesamt effizienter arbeitet und langfristig besser mit Energie umgeht.

Wie viel Training brauchst du wirklich? Damit sich dein Cholesterinspiegel verbessert, kommt es beim Sport vor allem auf Regelmäßigkeit an.

Als Orientierung gilt:

etwa 1.000–1.200 kcal pro Woche durch Bewegung verbrennen

oder mehrere moderate bis intensive Einheiten pro Woche Beispiel: Mehrere Spaziergänge, Laufeinheiten oder Workouts pro Woche reichen bereits aus.

Trainings-Empfehlung im Überblick

Wichtig: Konstanz schlägt Perfektion.

Mehr als nur Cholesterin: Der Extra-Effekt von Training Der Einfluss von Sport geht weit über Cholesterin hinaus. Regelmäßige Bewegung verbessert auch:

Blutdruck

Blutzucker

Körpergewicht

Körperzusammensetzung Und genau das senkt dein Gesamtrisiko für Herzkrankheiten deutlich.

Ohne Ernährung geht's nicht: Warum Training allein nicht ausreicht So effektiv Bewegung auch ist – sie kann eine schlechte Ernährung nicht komplett ausgleichen. Oder anders gesagt: Du kannst schlechte Ernährung nicht "wegtrainieren".

Erst die Kombination aus Bewegung, gesunder Ernährung und ggf. Gewichtsreduktion führt zu den besten Ergebnissen. Gemeinsam können diese Maßnahmen:

LDL um bis zu 20–30 Prozent senken

Entzündungen reduzieren

deine Insulinsensitivität verbessern Wenn hohe Cholesterinwerte genetisch bedingt sind Wenn deine Cholesterinwerte genetisch bedingt hoch sind, reichen Lebensstiländerungen allein manchmal nicht aus.

In diesem Fall wichtig:

Es könnte nötig sein, Medikamente zu nehmen.

Training hilft trotzdem, die Werte zusätzlich zu verbessern.

Dadurch kann die benötigte Medikamentendosis sinken.

FAQ: Häufige Fragen zu Training und Cholesterin Was ist besser für Cholesterin: Cardio oder Krafttraining? Beides. Sie wirken unterschiedlich und ergänzen sich optimal. Wie schnell verbessern sich meine Werte? Erste Veränderungen sind oft nach 4–8 Wochen sichtbar. Reicht Spazierengehen aus? Ja, wenn du es regelmäßig und ausreichend lange machst. Kann ich Cholesterin nur mit Sport senken? Teilweise. Die besten Ergebnisse erzielst du in Kombination mit Ernährung. Wie oft sollte ich trainieren? Idealerweise mehrere Einheiten pro Woche aus Cardio und Krafttraining.