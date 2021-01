Du glaubst, schlank zu sein und sich satt zu essen ist ein Widerspruch in sich? Falsch! Wer abnehmen will, darf nämlich nicht hungern, sondern muss essen – aber natürlich das Richtige. Welche Lebensmittel zum Abnehmen auf deinem Teller landen sollten und wie du daraus blitzschnell gesunde Abnehm-Rezepte machst, verraten wir hier.

Männer-Diät: Mit welchem Essen kann ich effektiv abnehmen?

Im Grunde genommen mit jedem. Ja, du hast richtig gelesen. Am Ende des Tages zählt nämlich einzig und allein deine Kalorienbilanz. Denn ob du zu- oder abnimmst folgt einem ganz logischen Prinzip: Wer mehr Kalorien aufnimmt, als er verbraucht (also eine positive Kalorienbilanz hat), nimmt zwangsläufig zu. Wer hingegen seine Kalorienaufnahme reduziert und dadurch weniger aufnimmt, als er verbrennt (negative Kalorienbilanz), speckt ab. Die Frage ist nur: Wie hoch ist eigentlich dein täglicher Kalorienbedarf? Das kannst du ganz einfach ausrechnen, am besten mit unserem Kalorienrechner – einfach hier klicken. Wenn du abnehmen willst, reduzierst du deinen Gesamtbedarf um 200 bis 500 kcal. Achte aber darauf, dass du in jedem Fall deinen Grundumsatz deckst – den spukt dir der Kalorienrechner natürlich auch aus. So wirst du pro Woche rund 1 bis 2 Kilo verlieren.

Du möchtest mit Hilfe eines Ernährungsplans schnelle Abnehmerfolge erzielen? Dann haben wir hier was für dich:

Jetzt ausprobieren Kompletten Artikel kaufen Fett weg in 8 Wochen Unser Abnehm-Ernährungsplan für Einsteiger ausführlicher 8-Wochen-Speiseplan

30 einfache und leckere Fett-weg-Rezepte

perfekt für Einsteiger

geniale Snack-Tipps

68-Seiten-PDF, druck-optimiert

Mehr Infos zum Plan 14,90 € Jetzt kaufen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern! Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Low Carb: Leckere Abnehm-Rezepte mit wenig Kohlenhydraten

Eine einfache – und erfolgserprobte – Ernährungsform, um schnell abzunehmen und sein Gewicht auch langfristig zu halten, ist die Low-Carb-Ernährung. Kein Plan was das bedeuten soll? Hier erklären wir dir alle wichtigen Low-Carb-Basics. Im Grunde geht es darum, weniger Kohlenhydrate zu essen. Wenn die Carbs nämlich nicht als Energielieferanten für Sport oder ähnliches benötigt werden, wandelt der Körper sie früher oder später in Fett um. Daher ist man bei der Low-Carb-Diät vor allem eiweiß- und fettreich. Doch warum eignen sich Low-Carb-Rezepte so gut als Rezepte zum Abnehmen? Ganz einfach: Eiweiß sättigt besonders gut und langanhaltend, Heißhungerattacken oder Magenknurren bleiben daher aus. Ebenso hohe Insulinspitzen, die insbesondere nach dem Verzehr von kohlenhydratreichen Mahlzeiten entstehen und den Körper bei der Fettverbrennung hemmen.

Schneller Abnehmen mit eiweißreichen Lebensmitteln

Die Formel zum flachen Bauch lautet also: Eiweiß hoch, Kohlenhydrate runter. Im Umkehrschluss bedeutet das auch Abschiednehmen von reichlich Brot, Nudeln, Reis, Süßigkeiten und Weißmehlprodukten. Stattdessen darfst du dich mit gesunden Eiweißlieferanten, wie Eiern, Milchprodukten, Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten anfreunden, denn die sollten ab sofort bei jeder deiner Mahlzeiten auf dem Teller landen – vor allem beim Mittag- und Abendessen. Ganz auf Getreide und Kohlenhydrate musst du aber nicht verzichten. Wusstest du zum Beispiel, dass das Pseudogetreide Quinoa oder Kichererbsen ebenfalls super Eiweißlieferanten ist? Jetzt musst du die eiweißreichen Lebensmittel nur noch in einer Mahlzeit kombinieren und fertig ist das perfekte Abnehm-Rezept.

Doch jeden Mittag Steak mit Salat oder jeden Morgen Magerquark mit Nüssen, ist auf Dauer weder abwechslungsreich, noch gesund. Daher haben wir 20 schnelle, einfach und natürlich gesunde Fitness-Rezepte zum Abnehmen hier für dich zusammengestellt. Klick dich oben gleich durch die Galerie.