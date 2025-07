Trotz Training kein Erfolg? Anzeichen für langsamen Stoffwechsel

Was ist der Stoffwechsel?

Ohne Stoffwechsel würde nichts im Körper funktionieren. Aber was ist das eigentlich? Kurz gesagt, umfasst der Stoffwechsel viele verschiedene Prozesse im Körper. Sie wandeln die Nährstoffe aus der Nahrung in Energie um. In der Fachsprache heißt der Stoffwechsel "Metabolismus".