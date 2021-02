Du machst gerade eine Low-Carb-Diät oder willst einfach mal ein Low-Carb-Abendessen ausprobieren? Wunderbar, denn wenn du abnehmen willst, solltest du am Abend weniger Kohlenhydrate – oder besser gesagt die richtigen Kohlenhydrate – essen. Daher ist ein Low-Carb-Abendessen die perfekte letzte Mahlzeit des Tages, da sie sehr proteinreich und kohlenhydratarm ist.

Darf ich abends keine Kohlenhydrate mehr essen?

Diese Aussage "Iss nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, wenn du abnehmen willst" hast du vermutlich schon mal gehört oder gelesen, doch Fakt ist: Es gibt keinerlei Studien, die diesen "Tipp" wirklich belegen können. Iss generell nicht zu spät – zwischen 17 und 19 Uhr ist die perfekte Zeit fürs Abendessen. Dein Körper braucht nämlich rund drei bis vier Stunden Vorlauf, um das Essen zu verarbeiten, so dass dein Schlaf durch den vollen Magen und die Verdauungsprozesse nicht gestört wird.

Kohlenhydrate (oder kurz Carbs genannt) sind generell am Abend nicht verboten, denn sie machen nicht automatisch dick. Im Rahmen einer Low-Carb-Diät solltest du die Menge an Kohlenhydraten beim Abendessen aber reduzieren. Idealerweise beträgt diese weniger als 20 Gramm pro Portion – das ist nicht viel, daher ist es nicht immer leicht, ein passendes Low-Carb-Rezept zu finden. Doch durch die geringe Menge an Carbs reduziert sich die Insulin-Ausschüttung deines Körpers, gleichzeitig wird die Produktion des Wachstumshormons HGH (Human Growth Hormon) angeregt. Die Folge: Die nächtliche Fettverbrennung läuft auf Hochtouren, der Körper widmet sich dem Muskelwachstum und Regenerationsprozessen.

So sieht das perfekte Low-Carb-Abendessen aus

Die klassischen Sättigungsbeilagen sind bei Low Carb nur in Maßen zu genießen, daher solltest du zu Eiweiß-Bomben bevorzugen: Eiweißreiche Lebensmittel wie Pute, Hähnchen, Rindfleisch, Garnelen, Eier, Käse, Tofu, Lachs, Thunfisch oder auch Hack sind eine gute Basis für dein Low-Carb-Abendessen. Dazu tischst du dir eine ordentliche Portion Gemüse oder Salat auf – so stimmt die Menge und das Sättigungsgefühl stellt sich durch das große Volumen schneller ein.

Ebenfalls erlaubt sind fettreiche Lebensmittel, wie Nüsse, Lachs oder Avocados. Auch Milchprodukte können Abwechslung in deinen Ernährungsplan bringen, mach dir beispielsweise leckere Dips aus Magerquark und Kräutern, die passen zu vielen Low-Carb-Lebensmitteln. Salate, Suppen, Gemüse mit Fleisch oder Fisch, Omelette, Tofu – die Auswahl an leckeren Low-Carb- Abendessen ist groß. Und wenn du partout nicht auf dein Brot am Abend verzichten willst: Wie wäre es, wenn du statt Brot ein großes Salatblatt oder eine Scheibe Kochschinken nimmst und dir daraus einen Wrap wickelst? Oder du backst dir ein Low-Carb-Brot – hier findest du ein Rezept.

In unserer Rezeptgalerie oben findest du 10 gesunde Ideen für ein Abendessen mit wenigen Kohlenhydraten. Wer Lust auf mehr Low-Carb-Rezepte hat, der lädt sich am besten gleich unser Mini-Cookbook runter. Hier findest du 20 Rezepte zum Ausdrucken und Abspeichern (die 10 Rezepte aus der Galerie plus 10 neue).

Unsere Ernährungspläne zur Low-Carb-Diät findest du hier als Download.