20 vegetarische Fitness-Rezepte für mehr Muskeln

Muskelaufbau ohne Fisch und Fleisch? Kein Problem mit unseren vegetarischen Fitness-Rezepten, die dank Eiern, Tofu und Bohnen jede Menge pflanzliches Protein liefern

Muskelwachstum funktioniert nur mit der richtigen Ernährung. Und die muss vor allem eines sein: proteinreich. Fleisch oder Fisch enthalten zwar reichlich davon, doch auch in der vegetarischen Küche gibt es genug Eiweißquellen, die Ihnen alle Aminosäuren für den Aufbau neuer Muskelfasern liefern.



Denn dass eine fleischlose Ernährung nicht alle Nährstoffe liefert, langweilig, unausgewogen oder keine vollwertige Mahlzeit ist, ist definitiv Unsinn. Und: Ohne Fleischbeilage sind viele Veggie-Rezepte ganz fix zubereitet und damit perfekt zum Mitnehmen.



Gleichzeitig überzeugen vegetarische Fitness-Rezepte durch komplexe Kohlenhydrate, die Ihrem Körper langsam und gleichmäßig Energie bereitstellen. Das verbessert nicht nur Ihre Leistung beim Training, sondern unterstützt zusätzlich den Muskelaufbau.

Auch pflanzliche Proteine lassen die Muskeln wachsen

Fleisch und Fisch sind in der vegetarischen Küche tabu. Anders als bei einer rein pflanzlichen, also veganen Ernährung sind Eier, Milchprodukte und Käse jedoch erlaubt. Damit haben Sie gleich eine ganze Menge an fleischlosen Proteinquellen, aus denen sich vegetarisches Muskelfutter zubereiten lässt.

Auch Hülsenfrüchte, wie Kichererbsen oder Linsen, haben einen hohen Gehalt an Proteinen. Gleichzeitig sind sie reich an guten Kohlenhydraten und bieten Ihnen damit gleich die doppelte Portion Power. Gute Kohlenhydrate in Kombination mit Eiweiß liefern übrigens auch Haferflocken.



Tofu erhöht den Eiweißgehalt auf Ihrem Teller zudem enorm und ist vielseitig einsetzbar. Das gleiche gilt für andere Fleischersatzprodukte, wie Seitan oder Soja-Sojaschnetzel.

Vegetarische Fitness-Rezepte mit viel Eiweiß und komplexen Kohlenhydraten

Muskelaufbau-Rezepte ohne Fleisch sind dank der Vielzahl an unterschiedlichen, pflanzlichen Proteinquellen sehr abwechslungsreich – selbst für Kochmuffel. Beispiel: ein schnelles Omelett ist eine echte Proteinbombe. Eier können Sie kinderleicht mit anderen Lebensmitteln kombinieren, wie Kartoffeln, Reis oder Quinoa. Dazu dann noch ein Dip aus Magerquark oder Hüttenkäse und fertig ist das perfekte Fitness-Rezept für Veggies.

