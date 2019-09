Abtörner im Bett: Die schlimmsten 12 Lustkiller, die Frauen beim Sex nerven

Hat deine Liebste Spaß im Bett? So sicher kann Mann sich da nämlich nicht sein. Viele Frauen sagen nicht, was sie beim Sex stört. Die 12 schlimmsten Vergehen, die den Mädels die Lust am Sex versauen

Du kennst das doch auch: Es gibt Dinge, die Frau im Bett tut, die dir gehörig auf die Nerven gehen. Zum Beispiel, wenn sie stets kurz bevor es richtig zur Sache geht, noch fix im Bad verschwindet, wenn sie konsequent beim Sex das Licht ausschaltet oder sie sich zu jedem Stellungswechsel bitten lässt, statt selbst die Initiative zu ergreifen. Vielleicht kommentierst du anfangs noch mit etwas wie "Och nö! Schon wieder?", doch irgendwann nimmst du zähneknirschend ihre Gewohnheiten an, aus Sorge, sie könnte durch die Kritik seltener mit dir in die Kiste hüpfen. Doch du bist mit den Kompromissen nicht alleine. Auch Frauen schweigen über so einige Dinge, die Mann im Bett falsch macht. Statt den Mund aufzumachen, erduldet sie oder lehnt Sex ab. Wir verraten dir, mit welchen Vergehen du ihr im Bett die Laune verdirbst:

Sex-Vergehen #1: Er greift sofort in den Intimbereich

Um die Liebste heiß zu machen, wählen viele Männer unbewusst die falsche Strategie. Sie greifen ihr ohne Umweg an die Hotspots: Reiben im Schritt (über der Hose) oder der unvermittelte Kuss auf den Busen sind nur zwei Beispiele. Selbst wenn du es selbst heiß findest, wenn die Herzdame gleich an deinem besten Stück Hand anlegt, eine Frau erregst du so nicht. Viele Frauen empfinden dieses Vorgehen als plump und respektlos. Du erregst sie durch Berührungen und Küsse an sekundären erogenen Zonen wie Hals oder Schultern. Warte mit intimen Berührungen, bis sie wirklich auf Touren ist.

