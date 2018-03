Darum sollten Sie KEINE rohen Eier essen

Nase zu und durch? Braten Sie sich lieber ein leckeres Rührei. © Cathleen-A-Clapper / Shutterstock.com

Rohe Eier zu essen, ist gleich in mehrfacher Hinsicht ungünstig: Zum einen enthält ungekochtes Eiklar die Substanz Avidin und die kann in größeren Mengen Verdauungsprobleme, Übelkeit und Hautprobleme verursachen. Beim Kochen wird das Avidin zerstört. Außerdem bindet Avidin das reichlich im Eigelb vorkommende Vitamin B7 (Biotin), das vor allem für gesunde Haut, Haare und Nägel von Bedeutung ist, und verhindert dessen Aufnahme im Darm.

>>> 50 leckere Eier-Rezepte

Wenn Sie von Tiramisu Magenkrämpfe und Durchfall bekommen, liegt das allerdings eher weniger am Avidin als an den Salmonellen, die sich in (oder auf der Schale von) rohen Eiern und damit auch in der italienischen Köstlichkeit tummeln können.

Der richtige Umgang mit rohen Eiern

Wenn Sie aber für Ihren Nachtisch nur solche Eier roh verwenden, deren Schale intakt ist und die weniger als eine Woche alt sind, ist alles in Ordnung. Denn so lange haben die Eier einen Eigenschutz, der die Vermehrung von Salmonellen verhindert. Außerdem wichtig: Verputzen Sie die Speisen mit Frischei möglichst rasch und transportieren Sie sich nicht noch stundenlang von A nach B.

Übrigens: Sowohl der Nährstoff- als auch der Vitamingehalt von Eier hängen eng mit der Haltung, beziehungsweise Fütterung der Hühner zusammen. Das erkennt man auch an der (härteren) Schale und der Farbe des Eigelbs, welche viel blasser ist, wenn die Eier aus Massentierhaltung stammen. Kaufen Sie daher immer Bio-Ware von freilaufenden Hühner.

>>> Die 100 besten Proteinquellen

Rohe Eier zu essen, hat für Sie im Grunde keinerlei Vorteile. Warum sollten Sie sich dann der Gefahr einer möglichen Salmonellen-Infektion aussetzen? Wenn Sie Eier nicht zu lange kochen oder braten, profitieren Sie am besten vom Top-Eiweißlieferanten.