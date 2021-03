12 Eier-Gerichte für den Muskelaufbau

Eier sind der Inbegriff des Muskelfutters schlechthin und spielen bei der optimalen Ernährung für den Muskelaufbau eine wichtige Rolle. Kein anderes Lebensmittel enthält so hochwertiges Eiweiß (auch Protein genannt) wie das Ei. Darum legen Eier mit einem Wert von 100 auch den "Goldstandard" für die biologische Wertigkeit von Nahrungsprotein fest. Das heißt, unser Körper kann das Eier-Protein zu 100 Prozent für den Muskelaufbau verwerten und in körpereigenes Eiweiß umbauen.

Das meiste Protein steckt übrigens im Eigelb, und nicht im Eiweiß – wie man vielleicht vermuten würde. Das Eigelb enthält aber auch mehr Fett und viel mehr Kalorien, daher ist der Mix aus beidem optimal. Mehr dazu erfährst du hier.

Mit unserem erprobten 8-Wochen-Kombiplan aus Training und Ernährung wird Muskelaufbau auch für Anfänger zum Kinderspiel:

Jetzt ausprobieren Unsere Empfehlung Trainings- und Ernährungsplan Muskelaufbau-Kombi für Einsteiger Muskelaufbau-Trainingsplan für 8 Wochen

30 Übungen als Bild und Video

nur Kurzhanteln nötig

Muskelaufbau-Ernährungsplan für 8 Wochen

38 gainiale Zuwachs-Rezepte

95 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Mehr Infos 19,90 € Jetzt einloggen Nach Bezahlung kannst du das PDF hier in dieser Box herunterladen. Bei Problemen wende dich bitte per Mail an usermail@menshealth.de. Wir helfen gern! Personal Coaching Coaching Zone Dein Fitness-Ziel in greifbarer Nähe Du willst Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Dann bist du bei uns genau richtig. Unsere Top-Trainer holen dich genau dort ab, wo du gerade stehst und schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan - Motivation und Rückfragen inklusive. Jetzt starten

Neben reichlich Proteinen liefern Eiern auch noch viele andere gesunde Inhaltsstoffe wie z.B. die Vitamine A, D, E und K, zahlreiche Vitamine aus der Gruppe der B-Vitamine sowie Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium und Calcium.

Gesund abnehmen mit Eier-Gerichten

Die Vorzüge von Eiern kannst du dir aber auch zunutze machen, wenn du abnehmen willst. Protein sättigt nämlich langanhaltender als Kohlenhydrate oder Fette. Und wer länger satt ist, isst automatisch weniger – das wirkt sich dann positiv auf deine Energiebilanz aus. Und wenn die am Ende negativ ist (du also mehr Energie verbraucht als aufgenommen hast) nimmst du schneller ab, ohne zu hungern. Eiweiß kurbelt zudem deinen Stoffwechsel an, da dein Körper viel Energie aufwenden muss, um Proteine zu verdauen

Dein Körper schüttet nach einer eiweißreichen Mahlzeit außerdem weniger Insulin aus. Dieses Hormon hemmt den Fettabbau und lässt deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe schießen, danach aber genauso schnell wieder sinken. Die Folge: Schon kurz nach dem Essen bekommst du wieder Hunger. Proteinreiche Lebensmittel wirken daher wie natürliche Appetitzügler und bewahren dich so vor Heißhungerattacken.

Sind Eier wirklich Cholesterinbomben?

Eier geraten immer wieder in Verruf und das schlechte Image – Eier wären ungesunde Cholesterinbomben – hält sich bis heute noch immer hartnäckig. Zu viel Cholesterin belastet Herz und Gefäße und kann zu Arteriosklerose & Co. führen. Fakt ist: Eier enthalten zwar viel Cholesterin, doch heute weiß man, dass spezielle Mechanismen im Verdauungssystem gesunder Menschen verhindern, dass unser Körper zu viel Cholesterin aus Lebensmitteln aufnimmt. Das meiste Cholesterin produziert der Körper übrigens selbst, denn wir brauchen es für zahlreiche, lebenswichtige Körperfunktionen.

Was den empfohlenen Ei-Verzehr angeht, gehen die Meinungen weit auseinander. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hält 3 Eier pro Woche für vertretbar – wobei diese Einschätzung sehr konservativ ist. Eine neue Studie aus 2020 mit über 177.000 Probanden konnte belegen, dass es keinerlei negative Auswirkungen auf die Blutfettwerte hat, wenn du täglich ein Ei isst.

Rezepte mit Eiern sind schnell, einfach und abwechslungsreich

Neben all den guten Inhaltsstoffen sind Eier vor allem unglaublich vielfältig in der Küche, sodass auf Ihrem Teller so schnell keine Langeweile aufkommt. Ob gekocht, gebraten, pochiert oder überbacken: Eier sind echte Allrounder in der Küche und lassen sich einfach und schnell in gesunde Mahlzeiten verwandeln. Eier sind zudem sehr gut verdaulich und eignen sich hartgekocht auch als Snack für Zwischendurch. Noch hartgekochte (Oster-)Eier übrig? Das kannst du damit machen!

Na, vom ganzen Lesen Hunger bekommen? Wir haben für dich unsere 12 besten, proteinreichen Rezepte mit Ei zusammengestellt.