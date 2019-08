Alkoholfreie Cocktails: Das sind die 5 leckersten Mocktails für Sportler

Die nächste Party steht an und du möchtest deinen Gästen was besonderes bieten? Dann serviere diese 5 leckeren Cocktails - die kommen ganz ohne Alkohol aus und sind sogar fitnesstauglich

Alkoholfreie Cocktails, auch Mocktails genannt (aus dem Englisch, "to mock", bedeutet so viel wie nachahmen), sind in Zeiten von einem gesunden Lebensstil absolut im Trend. Ein Cocktail ohne Alkohol hat viele Vorteile: Alkohol entzieht deinem Körper Wasser und viele wichtige Mineralstoffe wie Natrium, Kalium, Calcium und Magnesium. Das hat nicht nur miese Kopfschmerzen am nächsten Tag zur Folge, auch werden deine Muskeln schlechter mit Nährstoffen versorgt. Zudem erhöht Alkohol das Risiko für Krebs, Demenz und Leberschäden und ein eingeschränktes Stehvermögen.

Achtest du auf deine Figur, solltest du ebenfalls einen Bogen um Alkohol machen, denn der ist ein echter Dickmacher. Ein Gramm Alkohol enthält 7 Kalorien, das sind fast so viele Kalorien wie ein Gramm Fett enthält (9 Kalorien). Somit liefert ein Gin Tonic (200 Milliliter) bereits um die 140 Kilokalorien und ein Mojito (300 Milliliter) schlägt sogar mit stolzen 215 Kilokalorien zu. Allerdings solltest du auch die Mocktails nicht unterschätzen, denn die Hauptzutaten sind häufig echte Zuckerbomben.