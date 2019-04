Arnold Schwarzenegger Interview: Das sind Arnies ultimative Fitness-Tipps

Arnold Schwarzenegger ist nicht nur in Fitness-Kreisen eine lebende Legende. Hier verrät der 71-Jährige sein Für-immer-stark-Geheimnis und sein Trainingsprogramm

Im März 2018 hatten Sie eine schwere Herz-OP. Deshalb zum Einstieg: Wie geht’s Ihnen?

Oh, vielen Dank der Nachfrage! Ich bin eigentlich ein Typ, der Unerfreuliches verdrängt. Der die Klinik verlässt und so tut, als wäre nichts passiert. Aber jetzt, wo Sie mich daran erinnern ... Nichts passiert, Sie haben mir nur den Tag versaut. Aber ganz im Ernst: Es war ein größerer Eingriff, von dem sich Patienten erfahrungsgemäß gut ein Jahr lang erholen müssen. So war es auch bei mir, aber mittlerweile geht es mir wieder bestens.

Das heißt, dass Sie jetzt auch wieder voll im Training sind?

Klar. Aber natürlich nehme ich Rücksicht auf die Gesundheit, trainiere so, dass es nicht nur meinen Muskeln, sondern auch meinem Herzen guttut. Konkret ist das ein Mix aus Kardio- und Krafttraining. Mit dem Fahrrad 20 Minuten hin zum Gym, eine knappe Stunde an die Gewichte, dann mit dem Rad zurück. Auch auf Reisen bin ich inzwischen viel auf dem Bike unterwegs. So kann ich mir neue Städte und Gegenden anschauen – und ganz nebenbei die Beine trainieren.

Wie trainieren Sie? Nutzen Sie im Gym eher die Maschinen oder Freihanteln?

An den Maschinen arbeite ich unter anderem deshalb gern, weil man an ihnen sehr gut um Verletzungen herum trainieren kann. Zwickt es in einem Teil der Schulter, nutze ich ein Gerät, das den Bereich ausspart und die restliche Schulter ansteuert.

