4 Gründe, öfter Süßkartoffeln statt Kartoffeln zu essen

Unter der unscheinbaren Schale verbirgt sich ein wahres Power-Food: Wir verraten, warum Süßkartoffel viel öfter auf Ihrem Teller landen sollten und was sie so gesund macht

Ob Süßkartoffelpommes, -chips oder -suppe: Süßkartoffeln – auch Batate genannt – sind der beste Beweis dafür, dass gesundes Essen auch lecker schmecken kann. Aber haben die bunten Knollen tatsächlich bessere Nährwerte und einen höheren Vitamingehalt als normale Kartoffeln? Kann man sie auch roh essen und sind sie vielleicht sogar Low Carb? Wir klären alle Fragen rund um das Thema Süßkartoffeln.

>>> 20 leckere Süßkartoffel-Rezepte

Nährwerte im Check: Kartoffel versus Süßkartoffel

Die Süßkartoffel wird gern als die "kleine Schwester" der Kartoffel bezeichnet, doch eigentlich haben die beiden Gemüsearten nicht viel mehr als den Namen gemeinsam. Sie wachsen zwar beide in der Erde, wobei Süßkartoffel allerdings zu den sogenannten Windengewächsen und Kartoffeln zu den Nachtschattengewächsen gehören. Auch in Hinblick auf die Nährwerte und den Vitamin- und Mineralstoffgehalt gibt es Unterschiede, wie die Tabelle verdeutlicht.

pro 100 g Süßkartoffel (roh) Kartoffel (roh) Kalorien 108 kcal 68 kcal Kohlenhydrate 24 g 14,8 g Ballaststoffe 3,1 g 2,1 g Protein 1,6 g 2 g Fett 0,6 g 0,1 g Kalium 400 mg 411 mg Calcium 25 mg 6 mg Magnesium 19 mg 20 mg Eisen 0,8 mg 0,4 mg Vitamin A 1300 µg 1 µg Vitamin E 0,3 mg 0,05 mg Vitamin C 30 mg 17 mg Biotin 4,3 µg 0,4 µg Folsäure 12 µg 22 µg

4 Gründe, warum Süßkartoffeln so gesund ist

Die Knollen liefern sich ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei keine als klarer Sieger hervorgeht. Die Süßkartoffel punktet eindeutig mit einem hohem Gehalt an Calcium, Biotin sowie den Vitaminen A, E und C. Die Tabelle verdeutlicht aber auch, dass Süßkartoffeln weder kalorienärmer sind, noch enthalten Sie weniger Kohlenhydrate als normale Kartoffeln. Warum also gelten sie als gesunde Alternative?