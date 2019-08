Whey Protein: Isolat oder Konzentrat? Das ist das beste Proteinpulver

Aufgrund des sehr geringen Kohlenhydratgehalts ist Whey Isolat also auch ideal während einer Low-Carb-Ernährung. Das Isolat ist zudem nicht nur "reiner" als das Konzentrat, es besitzt außerdem ein hochwertiges Profil an essenziellen Aminosäuren. Es ist zudem gut verdaulich und steht dem Körper so schneller zur Verfügung. Allerdings wird auch Whey Konzentrat gut vom Körper aufgenommen.

Für Hobby-Sportler reicht das günstigere Whey Konzentrat © Puhhha / Shutterstock.com

Was muss man beim Kauf von Isolat beachten?

Vorsicht vor dem so genannten Amino-Spiking (gestrecktem Proteinpulver)! Viele Hersteller schummeln bei den Eiweiß-Angaben. Sie mischen einzelne, billigere Aminosäuren hinzu und entfernen im Gegenzug teures Whey Isolat. Weigl: "Erhöhte Mengen externer Aminosäuren, wie zum Beispiel Taurin, die nicht in der Molke vorkommen, deuten auf gestrecktes Isolat hin." Vor dem Kauf solltest du natürlich auch geschmacklich wissen, worauf du dich einlässt.

Für welche Sportler lohnt Whey Isolat?

Ein ambitionierter Sportler kommt auch mit einem qualitativ hochwertigen Whey-Konzentrat sehr gut aus. Fortgeschrittene Sportler, die bereit sind, für ein erstklassiges Produkt auch ein paar Euro mehr auszugeben, können guten Gewissens auf Whey Isolat setzen. Durch die geringere Kalorien-, Carb- und Fettmenge lohnt sich das Isolat besonders für Athleten in einer fortgeschrittenen kalorienreduzierten Diät (zum Beispiel in der Definitionsphase), da sie an allen Ecken und Enden Kohlenhydrate und Fett einsparen wollen.

Menschen mit einer Laktoseintoleranz, also einer Unverträglichkeit gegenüber dem Milchzucker Laktose, können Whey Konzentrat oft nur schwer verdauen. Durch den äußerst geringen Anteil an Laktose wäre Isolat also auch in diesem Fall empfehlenswert.

Wie viel Whey solltest du täglich einnehmen?

"Grundsätzlich genügen 20 bis 30 Gramm, rund um das Training verteilt. Hier sind die Bedürfnisse aber sehr individuell", sagt Experte Weigl. Wahlweise kannst du auch schon morgens nach dem Aufstehen einen Isolat-Shake genießen. Wichtig bei Laktoseintoleranz: Unbedingt mit Wasser, laktosefreier Milch oder einer pflanzlichen Milchalternative mischen. Ohnehin lösen sich die meisten Isolat-Pulver heutzutage optimal in Wasser auf.

Was ist Whey-Hydrolysat?

Whey Hydrolysat könnte man vereinfacht als eine Art "vorverdautes Eiweiß" bezeichnen, denn die Aminosäuren liegen hier nicht einzeln, sondern bereits als Peptide, also Verbindungen aus Aminosäuren vor, wodurch es besonders schnell vom Körper aufgenommen wird. Aber: Hydrolysat spielt als Eiweißpulver eine eher untergeordnete Rolle, denn es ist ziemlich teuer und zudem sehr bitter im Geschmack.

Sollte ich meinen Proteinshake vor oder nach dem Training einnehmen?

Das kannst du dir aussuchen, denn im Grunde ist es nur wichtig, dass du den Shake kurz vor oder direkt nach dem Workout trinkst, denn der Körper kann Eiweiß nicht lange speichern. Manche Sportler bekommen allerdings Bauchschmerzen, wenn sie einen Proteinshake schon vor dem Training einnehmen. Bekömmlicher ist er daher danach. Entscheidend ist, dass du deinem Körper über den Tag hinweg immer ausreichend Proteine zur Verfügung stellst.