Potenzmittel für Frauen: So steigern Sie die Sexlust Ihrer Partnerin

Potenzmittel #1: Entspannung und Schlaf

Während Männer Sex serh gut zum Stressabbau nutzen können, ist für Frauen bei Dauerbelastung nicht an Sex zu denken. Ihr Körper ist damit beschäftigt, Stresshormone zu bilden. Andere Hormone geraten ins Hintertreffen – so auch Sexualhormone. Doch nicht nur die Erledigungen im Alltag, auch Schlafmangel stresst. Wenn Sie möchten, dass die Liebste wieder mehr Lust aufs Liebesspiel hat, sollten Sie ihr beim Entspannen helfen. Nehmen Sie ihr Aufgaben ab, schlagen Sie Entspannungsübungen vor und gönnen Sie ihr Zeit für sich. Lassen Sie ihr ein warmes Bad ein. Wichtig: Geben Sie ihr nicht das Gefühl, dass Sie dringend mit ihr ins Bett möchten. Wenn die Last von ihr abfällt, wird sie alles nachholen wollen.

Potenzmittel #2: Sport

Sport und Bewegung steigern die Blutzirkulation im Körper. Ein guter Blutfluss im Körper, steigert die Erregungsfähigkeit und macht so auch den Orgasmus wahrscheinlicher. Schon 20 Minuten Schwitzen täglich reichen, um die Durchblutung zu steigern. Die Liebste macht nicht gerne Sport? Dann schlagen Sie ihr einen gemeinsamen Spaziergang oder einen Besuch in der Sauna vor. Netter Nebeneffekt von Bewegung: sie fühlt sich besser in ihrem Körper und baut Stresshormone ab.

Potenzmittel #3: Lustförderndes Essen

Chilischoten, Austern, Schokolade sollen aphrodisierend wirken. Doch: "Wissenschaftlich ist die anregende Wirkung nicht bewiesen", sagt Professor Uwe Hartmann von der Deutschen Gesellschaft für Sexualmedizin und Sexualtherapie in Hannover. Scharf Gewürztes regt aber den Kreislauf an, fördert die Durchblutung, erhöht die Empfindsamkeit.

Potenzmittel #4: Feiern Sie Privatpartys

Nehmen Sie sich gemeinsame Zeit, die Sie zelebrieren. Diese Inseln im Alltag bleiben nämlich meist auf der Strecke. Hören Sie ihr in schlechten Zeiten zu und zeigen Sie ihr in guten Zeiten, dass Sie sich ehrlich für sie freuen. Das stärkt das Vertrauensverhältnis. Dabei dürfen Sie ruhig anstoßen, denn: "Alkohol in Maßen wirkt leicht stimulierend, enthemmend", so Hartmann. Doch: "Zu viel Alkohol macht müde." Maximal sollten es 0,5 Gramm Alkohol pro Kilo Körpergewicht sein. Eine 60-Kilo-Frau darf also 30 Gramm Alkohol trinken – das entspricht 2 0,2-Liter-Gläsern Sekt oder Wein.

Potenzmittel #5: Die Pille absetzen

Die Einnahme der Pille führt zu einer Veränderung des Hormonhaushalts, vor allem Pillen mit antiandrogener Wirkung (gegen Hautunreinheiten) führen zu einer deutlichen Senkung des Testosteronspiegels. "Durch Absetzen der Pille steigt der Testosteronspiegel wieder an. Ob das die Lust anregt, ist individuell unterschiedlich", so Hartmann.