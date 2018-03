Breite Brust: Das perfekte Bankdrücken

Was ist die richtige Ausführung beim Bankdrücken?

Fürs Bankdrücken nutzen Sie am besten eine Bank mit Ablage oder lassen sich die Hantel von einem Trainingspartner anreichen. Legen Sie sich mit dem Rücken auf eine Flachbank. Die Füße stehen flach auf dem Boden. Greifen Sie die Langhantelstange etwas mehr als schulterbreit und halten sie mit durchgestreckten Armen über der Brust. Pressen Sie dann die Schulterblätter zusammen. Dann lassen Sie das Gewicht langsam ab, indem Sie die Arme beugen. Senken Sie die Langhantel senken so weit, bis die Oberarme etwa waagerecht sind. Die Unterarme bleiben stets in der Senkrechten. Wichtig: nicht mit den Handgelenken einknicken! Eine Regel, die vorschreibt, dass Sie so und so lange drücken müssen und das Gewicht innerhalb von x Sekunden wieder ablassen sollten, gibt es nicht. Wichtig: „Drücken Sie mit voller Power dynamisch hoch“, sagt Hentschel. „Die Bewegung nach oben muss so schnellkräftig wie möglich sein.“ Gewicht langsam senken, kurz die Brust berühren lassen, wieder hoch. Atmung nicht vergessen: Beim Heben ausatmen, beim Senken einatmen. Versuchen Sie, sich bei jedem neuen Satz an diese Abfolge zu erinnern. Nach einiger Zeit haben Sie die Workout-Atmung verinnerlicht und sie läuft ganz automatisch ab. Beim Bankdrücken hilft es, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden das Gewicht wegpusten. Wichtig: Unbedingt Pressatmung vermeiden. Der dadurch erhöhte Druck im Brustraum verhindert nämlich die Blutversorgung des Herzens. Also, immer schön gleichmäßig weiteratmen!

Welche Muskeln trainiere ich beim Bankdrücken?

Bankdrücken ist eine der Grundübungen, die bei keinem Oberkörpertraining fehlen sollte. Sie ist eine super Verbundübung, die sowohl die Brust als auch Schulter und Trizeps trainiert. Übrigens: Je enger die Handstellung, desto stärker wird der Trizeps gefordert und weniger die Brust. Bankdrücken gehört zu den so genannten Mehrgelenksübungen. Wie der Name schon sagt, arbeiten bei diesen Übungen mehrere Gelenke und daher auch mehr als eine Muskelgruppe. Das ermöglicht größere Trainingsgewichte, höhere Intensitäten und ist damit sehr effektiv. So erhöhen Sie die Muskelspannung im Training enorm und sorgen damit für das Wachstum Ihres Frontpanzers. Außerdem lässt sich der große Brustmuskel (medizinischer Fachbegriff: Pectoralis major) durchs Bankdrücken flächendeckender trainieren als beispielsweise mit Kabelzug-Flys.

