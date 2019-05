Windbreaker: Das sind die coolsten Jacken diesen Sommer

Funktionale Windbreaker sind vor allem in der Streetwear-Szene zur Zeit extrem angesagt. Ganz vorne dabei sind Labels, deren Fokus und Look im Outdoor- und Funktionsbereich liegen. Bis vor ein paar Saisons hatten diese einen eher schlechten bis mäßigen Fashion-Ruf und waren reine Funktionsklamotte. Gesehen wurden die windblockenden Textilien entweder bei City-Touristen oder Wander-Pärchen im Partnerlook. In diese Klischee-Kiste wollte sich kein modebewusster, stilsicherer Mann stecken lassen. Das änderte sich, als das Über-Streetwear-Label "Supreme" die Italiener von "Stone Island"für eine Kollaboration ins Boot holte und klar machte: Funktionsklamotte geht auch cool! Ganz weit vorne sind diese Sommer Windbreaker im Utility-Style, also mit großen Taschen, funktionalen Tech-Stoffen und mit Gurten/Kordelzug und Zippern sowie verstellbaren Passformen.

Links: Kapuzen-Jacke aus leicht glänzendem Taft mit Mesh-Einsätzen, von Lacoste Sport, um 200 € / Oben: Windbreaker mit Känguru-Tasche und großem Logo-Print, von Ellesse, um 60 € / Unten: wasserfeste Windjacke aus recyceltem Polyester, von North Sails, um 120 € © PR

Knallige Farben sind diesen Sommer ein großer Trend. Zugegeben, es braucht etwas Mut, um diese "lauten" Jacken zu tragen. Sie können sie aber zu fast allem kombinieren, was der Kleiderschrank hergibt. Die Jacke wird sogar Büro-tauglich, in dem Sie Chinos, Raw-Denim-Jeans oder eine schmal geschnittene Anzughosen mit Bügelfalte dazu kombinieren (siehe oben). Gerade das Gegensätzliche von sportlich und schick macht diesen Look cool und modern. Um das Outfit entspannt und stylisch abzurunden, tragen Sie dazu am besten puristische Sneaker (etwa Adidas Continental oder Reebok Club C) im Retro-Style.

Sind Sie eher der sportliche Streetwear-Typ oder haben Sie Lust Ihrem Alltags-Look im Büro etwas frischen Wind zu verpassen? Ein Windbreaker (egal ob aus Nylon, Baumwolle oder Denim) ist ein Trend-Piece in Ihrem Kleiderschrank, dass Sie vielseitig tragen und stylen können.