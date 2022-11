Sneaker-Trends 2022 Das sind jetzt die coolsten neuen Sneaker

Sneaker sind weit mehr als einfach bloß Schuhe – sie sind Kult! Kein Kleidungsstück steht mehr für Trends, Hype und Zeitgeist als die sportlichen Treter. Täglich gibt es neue Modelle und auf Limited Editions ist der Run besonders groß. Dass Sammler für einen neuen Schuh vor einem Shop campieren oder auf Online-Plattformen damit handeln, ist inzwischen ganz normal.

Adidas - Samba

Adidas / PR Samba von ADIDAS, um 90 €

Dieser Schuh ist Kult und feiert gerade ein großes Trend-Comeback. Zum ersten Mal sorgte der Samba in den 1950er-Jahren für Aufmerksamkeit und hat die Fußballszene nachhaltig geprägt. Später war er wegen seiner griffigen Sohle bei Skatern sehr beliebt und darf im Jahr 2022 dank cooler Collabs (z.B. mit Gucci) und seiner Retro-Silhouette bei keinem Sneaker-Fan fehlen.

Veja x Marni - V-10

Luisaviaroma / PR V-10 von VEJA x MARNI (überLuisaviaroma.com), um 228 €

Eine unserer Lieblings-Kollaborationen der letzten Monate geht in die nächste Runde. Das nachhaltige Sneaker-Label Veja hat dem italienischen Mode-Haus wieder ihre klassische V-10-Silhouette zur Verfügung gestellt, um dem Schuh das typische Marni-Treatment zu verpassen. Für buntes, lautes und etwas ironisches Design ist Marni bekannt und setzte das erfolgreich auf dem Low-Top-Sneaker um. Falls dir die mehrfarbige Version etwas zu viel ist, gibt es auch einen etwas zurückhaltenderen, schwarzen Colourway.

Reebok x Maharishi - LT Court Hemp

Reebok / PR LT Court Hemp von REEBOK x MAHARISHI um 120 € (ab 07.11.´22 erhältlich)

Die Court-Silhoutte ist eine der beliebtesten aus dem Hause Reebok und wird diesen Herbst von Hardy Blechman aka Maharishi interpretiert. Das britische Label steht für Utility-Design, lässt sich von der Natur inspirieren. Der Kollab-Sneaker kommt mit Military-grünen Elementen und einem Upper aus Hanf daher, das ihm einen sehr coolen Look im Stil der 80er verpasst.

Nike – More Uptempo '96

Nike / PR More Uptempo '96 von NIKE, um 179,99 €

Dieser High Top-Sneaker ist eine Ikone der 90er und stand damals wie heute für das Lebensgefühl von Basketball, Hip-Hop und entspannter Streetwear. Dass Nike zum 2. Jubiläum den Kult-Sneaker wieder neu aufgelegt hat und in neuen Colourways herausbringt, ist für Fans von Basketball-Schuhen ein absolutes Highlight. Unser Favorit diesen Herbst ist das sandfarbene Modell mit blauen Veloursleder-Details.

Asiics – Gel Nimbus 9

Asics / PR Gel-Nimbus 9 von ASICS, um 150 €

Du suchst nach einem angesagten Allrounder, den du im Büro, zum Feiern und auf einen Sprung in den Supermarkt tragen kannst? Da kommt eigentlich nur einer infrage: der Gel-Nimbus 9 von Asics. Die 90er-Jahre-Laufschuh-Ästhethik ist seit einer Weile ein Riesentrend und lässt sich super in Alltags-Looks integrieren. Wir tragen den Schuh am liebsten zu einer 501-Jeans in Kombination mit Hoodie und Wollmantel.

Converse - Chuck Taylor All Star Logged 2.0 Counter Climate

Converse / PR Chuck Taylor All Star Lugged 2.0 Counter Climate von CONVERSE, um 120 €

Herbstzeit heißt Regen, Matsch und Schmuddelwetter. Sneaker-Liebhaber kennen das Dilemma, zu welchem Schuh man greifen soll, um sich den geliebten Treter nicht einzusauen. Unser Tipp: Der coolste Sneaker-Boot für fieses Wetter kommt diesen Herbst von Converse. Der High Top-Sneaker aus Leder hat einen breiten Gummisohlenrand, eine solide Profilsohle und ist zudem wasserfest. Mit dem Hiking-inspirierten Schuh bist du sofort Outdoor-ready!

Vans x Palm Angels - Sk8-Hi Reissue

Luisaviaroma.com / PR Sk8-HI Reissue von VANS x PALM ANGELS, um 162 €

Den fantastischen Aufstieg von Palm Angels in den Fashion-Olymp hat das Label mehr als verdient. Kaum ein Designer versteht es so gut wie Francesco Ragazzi, High-Fashion mit Streetwear zu kombinieren. Inspiration für sein Label bezieht Ragazzi unter anderem aus der berühmten Skater-Szene von Los Angeles. Daher lag es eigentlich auf der Hand, dass es zu dieser Zusammenarbeit kommen musste und die beliebten Skate-Sneaker von Vans die Palm Angels-Optik bekommen. Neben dem Sk8-Hi gibt aus auch noch den Sk8-Mid und die Lowtop-Version Old Skool.

Air Jordan - 5 Retro

MyTheresa / PR 5 Retro von AIR JORDAN (über MyTheresa.com), um 200 €

Tinker Hatfield hat nicht nur einige der ikonischsten Silhouetten für Nike entworfen, sondern unter anderem auch den Air Jordan 5, den viele Sneaker-Kenner als seine beste Arbeit ansehen. Der Basketball-Sneaker stand 1990 das erste Mal in den Regalen und ist bis heute eines der beliebtesten Modelle von Air Jordan. Das zeigt sich auch, sobald ein neuer Colourway erhältlich ist. Die Treter sind oft rasend schnell ausverkauft und nur noch über teure Resell-Plattformen erhältlich.

Saye - Modelo '89 Vegan Apple

Saye / PR Modelo '89 Vegan Apple von SAYE, um 149 €

Nachhaltigkeit ist im Sneaker-Business ein großes Thema, das zum Glück nicht mehr ignoriert wird. Das in Spanien ansässige Label Saye geht mit gutem Beispiel voran: Der Retro-inspirierte Sneaker Modelo '89 ist aus Apfel gefertigt. Aus den Überresten der Apfel-Produktion wird ein Pulver gewonnen, welches zu einem veganen, robusten Leder verarbeitet wird. Der Saye-Sneaker ist daher nicht nur ein zeitloser, sondern auch zeitgemäßer Schuh, der in die richtige Richtung geht.

Crocs - Echo Clog

Crocs / PR Echo Clog von CROCS, um 69,99 €

Den unglaublichen Hype von Slides und Clogs kann man einfach nicht ignorieren, genauso wenig wie die Diskussion, ob sie unter die Kategorie "Sneaker" fallen oder nicht. Tatsache aber ist, dass sie irre bequem sind und auch bei Die-Hard-Sneakerfans für Begeisterung am Fuß sorgen. Der neue Echo Clog von Crocs ist vielleicht nicht der perfekte Herbst-/Outdoor-Schuh, aber auf jeden Fall coolste Treter für zu Hause.

New Balance - 2002R

New Balance / PR 2002R von NEW BALANCE, um 160 €

Die Schuhe der 99er-Reihe von New Balance sind die ultimativen Dad-Sneaker und haben den Sprung vom No-go zum Must-have geschafft. Falls du auch schon großer Fan bist, aber nach einer Alternative suchst, dann ist unsere Empfehlung der 2002R. Die Optik des Sneakers orientiert sich ebenfalls am Laufschuh-Style der Nullerjahre und besticht aber mit einem coolen Materialmix aus Mesh und Veloursleder. Für uns ein absoluter 'Beater', den wir regelmäßig tragen.

