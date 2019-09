DASH-Diät: So senkst du mit dem DASH-Konzept Körperfettanteil und Blutdruck

Gemüse darfst du so viel essen, wie du möchtest © Makeitahabit / Shutterstock.com

Wie funktioniert die DASH-Diät?

Folgst du der Ernährungsumstellung, nimmst du viele sättigende Ballaststoffe aus Gemüse und Vollkornprodukten auf. Durch das langanhaltende Sättigungsgefühl nimmst du gleichzeitig weniger Essen zu dir – daher verlieren viele bereits in den ersten Wochen der Ernährungsumstellung an Körpergewicht. Neben der Ernährung solltest du zudem regelmäßig Sport treiben und Bewegung in der Alltag einbauen. Statt den Fahrstuhl zu nehmen, nimmst du die Treppe, oder du läufst lieber ein paar Schritte, als den Bus oder das Auto zu nehmen. Denn Sport ist neben der Ernährung die beste Möglichkeit, um deinen Blutdruck zu senken und überflüssige Kilos zu verlieren.

Eine Studie der Rush Universität in Chicago ergab, dass die DASH-Diät sogar Depressionen vorbeugen kann. Bei Studienteilnehmern, die sich an die Ernährungsvorgaben hielten, war die Wahrscheinlichkeit an Depressionen zu erkranken 11 Prozent geringer als bei der Gruppe, die sich nicht nach den Prinzipien der DASH-Diät ernährten.

Wie gelingt die DASH-Diät?

Die größte Umstellung während der DASH-Diät ist vermutlich der geringe Einsatz von Salz – doch keine Angst, daran gewöhnen sich deine Geschmacksknospen schneller, als du denkst. Denn bei Salz ist es ähnlich wie mit Zucker – es tritt eine Gewöhnung auf. Lässt du das Salz weg, schmeckt dein Essen zu Beginn erstmal etwas fad. Nach zwei bis drei Wochen haben sich deine Geschmacksknospen jedoch vom Salz entwöhnt und du brauchst viel weniger Salz als vorher, um den gleichen Geschmack zu empfinden. Statt Salz kannst du zudem frische Kräuter verwenden. Ihr intensiver Geschmack kompensiert das fehlende Salz.

Während deiner Ernährungsumstellung solltest du auf verarbeitetes sowie rotes Fleisch und weitestgehend auf Alkohol verzichten. Auch verarbeitete Lebensmittel wie Pasta aus Weißmehl oder weißer Reis sollten weniger konsumiert werden. Doch statt dich auf das zu konzentrieren, was du weniger essen solltest, fokussiere dich darauf, was du alles auf deinen Speiseplan setzen darfst. Obst und Gemüse – von Ananas und Avocado bis zu Zucchini und Zuckermais. Abends vorm Fernseher gibt es Kokoschips oder (ungesalzene) Nüsse. Statt Fleischwurst nimmst du Geflügelwurst. Es gibt für die meisten ungesunden Lebensmittel ein gesundes und leckeres Pendant.

Fazit: Mit kleinen Veränderungen zum starken Herzen und flachen Bauch

Mit der DASH-Diät kannst du nicht nur deinen Blutdruck im gesunden Bereich halten, sondern auch deinen Speckröllchen den Kampf ansagen und deine allgemeine Gesundheit fördern.