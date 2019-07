Trinken bei Hitze: Kann man zu viel Wasser trinken?

Bloß nicht dehydrieren! Im Hochsommer trinken wir oft zu wenig – vor allem beim Sport. Dabei ist Trinken bei Hitze das A und O. 7 Tipps zum richtigen Trinken im Sommer

"Hast du auch genug getrunken?" Wenn wir im Sommer abgeschlagen und mit Kopfschmerzen durchhängen, liegt die Vermutung nahe, dass es an unserem Flüssigkeitshaushalt liegt. Die Diagnose "zu wenig getrunken" fällt dann meist recht schnell und ist auch nicht selten goldrichtig.

Fakt ist, dass unser Körper zu etwa 65 Prozent aus Wasser besteht und bereits nach drei bis vier Tagen ohne Wasserzufuhr nicht mehr überlebensfähig ist. Mit Nahrung sieht das übrigens anders aus – ohne Essen hält man (je nach körperlicher Verfassung und den äußeren Umständen natürlich) drei bis vier Wochen durch. Ergo: Ausreichend Wasser zu trinken ist enorm wichtig – vor allem im Sommer, wenn wir noch mehr Flüssigkeit verlieren als sonst.

Unser Körper verliert leider permanent Wasser – im Schlaf, beim Schwitzen, beim Sport und sogar beim Atmen über die Atemluft. Daher ist es wichtig, ihn regelmäßig über den Tag verteilt mit neuem Wasser zu versorgen, damit wir nicht dehydrieren. Von Dehydrierung spricht man dann, wenn wir rund zehn Prozent unseres Körpergewichts an Wasser verlieren; ein extrem gefährlicher Zustand übrigens, der im Ernstfall zum Tode führen kann.

Gerade im Sommer, wenn wir das Bedürfnis haben, besonders viel zu trinken, stellt sich mancher die Frage "Kann man auch zu viel trinken?" oder aber "Muss es wirklich immer Wasser sein oder gibt es auch gesunde Alternativen?". Wir gehen Fragen wie diesen auf den Grund und liefern hier die 7 wichtigsten Tipps in Sachen "Trinken bei Hitze":

1. Trink-Tipp: Mindestens 1,5 bis 2 Liter am Tag trinken

Das jedenfalls empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Bei über 35 Grad, Sport oder Haus- und Gartenarbeit sollte es noch mehr sein, da der Flüssigkeitsbedarf auf das Doppelte bis Dreifache ansteigen kann.

2. Trink-Tipp: Regelmäßig und über den Tag verteilt trinken

Trink am besten, bevor du überhaupt erst Durst verspürst, denn Durst ist bereits ein Warnsignal deines Körpers. Er wird erst aktiv, wenn ein Mangel an Flüssigkeit vorliegt. Trink also am besten gleichmäßig über den Tag verteilt und hab immer eine Flasche Wasser parat – sowohl auf dem Schreibtisch wie auch unterwegs.

