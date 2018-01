Urinfarbe: Das sagt die Farbe des Urins über Ihre Gesundheit aus

Wofür ist Urin überhaupt gut und woraus besteht er?

Urin oder Harn ist ein Ausscheidungsprodukt des körpereigenen Stoffwechsels. Er entsteht in den Nieren. Dort ist er das Endprodukt eines komplexen Vorganges: Unsere Nieren filtern jeden Tag literweise Blut, um es von Giftstoffen zu reinigen. Was übrig bleibt, ist der Harn. Der tropft dann in eine Art Auffangbecken (Nierenbecken) und von dort weiter in den Harnleiter. Frisch ausgeschieden von gesunden Menschen ist Urin geruchslos, keimfrei und blassgelb.

