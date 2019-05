Funktionelle Übungen: Die besten Übungen fürs Functional Training

Functional Training macht Sie in jedem Sport kräftiger, schneller und beweglicher. Diese 13 Übungen ergeben das perfekte funktionelle Workout, das Sie jeden Tag absolvieren können

Die Argumente für ein funktionelles Training sind vielfältig: Es wirkt nicht nur leistungsfördernd, sondern auch präventiv und rehabilitativ, schützt also vor Verletzungen und macht Ihren Körper beschwerdefrei. Zudem verbessert es Beweglichkeit und Mobilität auf der einen und Kraft und Stabilität auf der anderen Seite. Wie das funktioniert? Die Übungen kombinieren sehr oft Sprung-, Beweglichkeits- und Kraftelemente und verbessern Ihre Leistungsfähigkeit dadurch in allen denkbaren Bereichen. Funktionelles Training schließt praktisch alle motorischen Fähigkeiten mit ein: Es verbessert Ihre Kraft im Zusammenspiel mit Ihrer Beweglichkeit und Ihrem Koordinationsvermögen und kann mit kleinen, effektiven Tricks zudem Schnelligkeit und Ausdauer fördern. Und: Dieses Training optimiert die einzelnen Körperbereiche in ihrer jeweiligen Funktion. So macht es den Rumpf stabiler und flexibler, die Beine kräftiger und explosiver, den Oberkörper und die Arme kräftiger und beweglicher.

>>> So macht Functional Training Sie in jedem Sport besser

Für wen sind funktionelle Übungen geeignet?

Ganz klar: für alle! Ob Sie 20, 40 oder 60 Jahre alt sind, ob Sie ein Bewegungsmuffel oder Leistungssportler sind — jeder kann von dem ganzheitlichen und vielseitigen Ansatz des funktionellen Trainings profitieren. Ersetzen kann funktionelles ein sportart­spezifisches Training natürlich nicht, aber es schafft Grundlagen und liefert neue Impulse für Ihr spezifisches Training. Es ist egal, ob Sie von Haus aus Läufer, Schwimmer, Fußballer oder Kraft­sportler sind. Die Übungen aus dem funktionellen Training können Ihnen in jeder Disziplin einen Push verpassen, denn sie zielen auf die Gemeinsamkeiten von Sportarten ab.

Wie sieht ein Functional Workout aus?

Nie gleich, doch es gibt Konstanten: "Ein gutes Functional Workout besteht aus Mobilitäts-, Stabilitäts- und Kraftübungen, die je nach Zielsetzung unterschiedlich gewichtet werden", sagt Coach Chris Gamperl, sportlicher Leiter des Functional Training Clubs in München (www.ft-club.de). Zum Aufwärmen dienen jedoch immer die Mobilitäts–Moves. Im Folgenden finden Sie Beispiele, wie ein perfektes funktionelles Kurz-Workout für Ihren Sport aussehen kann.

>>> Das perfekte Warm-Up für jedes Training