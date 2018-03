Auf die nasse Tour: Die besten Tipps für die Nassrasur

Gegen den Strich? Rasieren mit dem Strich oder dagegen? Weniger eine Glaubensfrage, als eine der Haut. Wenn Ihre empfindlich ist und Barthaare schnell einwachsen, sollten sie sich nur in Wuchsrichtung rasieren. Scheren Sie konsequent in Wuchsrichtung, also mit dem Strich, schonen Sie Ihre Haut. Anstatt in Gegenrichtung zu schaben, seifen Sie die Problemstellen noch einmal ein und wiederholen die Schnitt. Ist Ihre Haut dagegen unempfindlich und robust, dann können Sie es ruhig auch gegen die Bartwuchsrichtung wagen. Die Rasur ist auf alle Fälle gründlicher, weil Sie mit dem Rasierer die Barthaare noch zusätzlich aufstellen und so tiefer abschneiden. Ihrem Nassrasierer können übrigens Sie ruhig beides zumuten.

Achten Sie auf Spannung . Stets sollte die Haut richtig gespannt sein. Das ist das Geheimnis für eine Rasur ohne Blessuren. Auf der gespannten Haut kann die Klinge gut gleiten, die Verletzungsgefahr verringert sich. Die Spannung macht die Rasur zudem gründlich. Die Barthaare werden aufgerichtet und angehoben, so dass sie sich tief kappen lassen.

Am besten klappt die Rasur, wenn Sie die Wangen zuerst rasieren, danach Hals und zuletzt Oberlippe und Kinn. Dort sind die Stoppeln nämlich am härtesten und brauchen deshalb eine längere Einweichzeit.

Auf die Reihenfolge kommt es an

Rasiercreme und Rasierseife sind klassische Formen des Einseifens, wozu Sie einen Rasierpinsel benötigen. Eine kleine Menge Rasiercreme in die Hand und Tigel geben und mit dem angefeuchteten Rasierpinsel darin kreisen, bis ein cremiger Schaum entsteht, den Sie mit dem Pinsel auf der zu rasierenden Stelle verteilen und einwirken lassen.

Das Rasiergel dagegen wird ohne Schütteln der Dose als eine transparente Masse direkt in die Hand gesprüht. Aus einer kleinen Menge Rasiergel entsteht eine größere Menge Rasierschaum, indem Sie mit den Fingern im Rasiergel kreisende Bewegungen machen. Dann verteilen Sie das Rasiergel auf die zu rasierende Stelle genauso wie beim Rasierschaum.

Wartung für den Nassrasierer: So halten Sie den Nassrasierer in Schuss

Auch Klinge und Pinsel benötigt Pflege, damit sie bei der nächsten Rasur perfekt gegen Ihre Stoppeln antreten können

Was muss man beim Nassrasierer wissen?

Wie der Name sagt, ist der von Natur aus nicht wasserscheu. Die Klingen sorgfältig mit warmem Wasser (löst den Rasierschaum leichter) ausspülen, dabei alle Barthaare aus den Zwischenräumen entfernen. Desinfizieren ist nicht nötig. An der Luft trocknen lassen. Solange der Nassrasierer noch ein wenig feucht ist, niemals luftdicht aufbewahren, er könnte zur Brutstätte gemeiner Bakterien werden.

Wann wird’s Zeit für den Klingenwechsel?

Im Schnitt so ungefähr nach sieben bis zehn Rasuren. Sonst hinterlassen die alten Klingen nämlich schmerzhafte Spuren.

Was mach ich mit dem Pinsel?

Spülen Sie auch den Pinsel nach der Rasur gründlich aus, bis alle Seifenreste entfernt sind. Dann trocknen Sie ihn leicht mit einem Handtuch und hängen ihn am besten umgekehrt auf die dafür vorgesehene Halterung zum Abtropfen. Bewahren Sie ihn nicht in einer Schatulle auf, damit der Pinsel nicht verfault.