Übergangsfrisuren für Männer: So lassen Sie Ihre Haare wachsen

Sie wollen weg vom Undercut oder von kurz nach lang? Damit Sie auch in der Übergangszeit gut aussehen, gibt’s hier den ultimativen Frisurenfahrplan von raspelkurz bis schulterlang

Ziel 1: Von kurz geschoren zum Kurzhaarschnitt



Die Ausgangslage: Ihr Haar ist rundherum abrasiert. Für einen klassischen Herrenschnitt fehlen Ihnen ca. 6 cm am Oberkopf und 2-3 cm an den Seiten. Bei einem durchschnittlichen Haarwachstum von 1 – 1,5 cm im Monat dauert das Unterfangen also gut vier Monate. Lassen Sie in der Übergangszeit nur die Seiten schneiden



„Viel Übergang ist es nicht bis zum nächsten Schnitt. Wichtig ist aber, dass der Friseur zwischendurch immer nur (!) die Konturen kürzt – schließlich soll vor allem das Deckhaar an Länge gewinnen“, sagt Alexander Fehrenbach-Voigt, Art Director bei Lippert´s Friseure in München. Wenn die Haare wachsen, stehen Sie in den ersten Wochen meist drahtig ab. Schnelle Hilfe gegen den ungewollten Igel-Look: „Einen erbsengroßen Klecks Stylingpaste (z. B. Texture Touch von EIMI) in den Handflächen verreiben und mit gespreizten Fingern durch das Deckhaar wuscheln“, so der Profi. >>>Diese Lebensmittel sorgen für volles Haar Das Ziel: Ein zeitloser Kurzhaarschnitt



Durchgehalten? Glückwunsch! Ihre neue Kurzhaarfrisur können Sie besonders vielfältig stylen, z. B. elegant mit Seitenscheitel oder verwuschelt mit Wachs. Noch ein Grund zur Freude: Ihr neuer Kurzhaarschnitt kommt auch bei Frauen besonders gut an. >>> Diese Frisuren finden Frauen besonders sexy. Ziel 2: Weg mit dem Undercut



Die Ausgangslage: Ausrasierte Seiten, langes Deckhaar, harte Kante. Jetzt sollen die Übergänge sanfter sein? Kein Grund ungeduldig zu werden. „Das dauert je nach Länge des Deckhaars nur 6-8 Wochen“, weiß Haarprofi Alexander Fehrenbach-Voigt. Ans Ziel kommen Sie so: Die richtige Übergangsfrisur nach dem Undercut



Die Seiten müssen jetzt erstmal wachsen, der Rest bleibt wie er ist. Deshalb kürzt der Coiffeur bei den nächsten zwei bis drei Terminen nur die Spitzen vom Deckhaar und die äußersten Konturen – also die Haare über den Ohren und im Nacken. Fehrenbach-Voigt erklärt: „Damit die Untercut-Kante nach und nach verschwindet, wird der Übergang zwischen Seiten und Deckhaar jedes Mal leicht ausgefranst.“ >>> Die besten Trendfrisuren für Männer Das Ziel: Ein lässiger Kurzhaarschnitt mit längeren Seiten



Die Seitenpartien sind etwa 4-6cm lang und gehen nahtlos in das etwas längere Deckhaar über? Prima! Dann sind Sie entweder am Ziel oder können Ihre Haare wie folgt beschrieben noch weiter wachsen lassen. Ziel 3: Von kurz auf lang Spätestens jetzt können Sie sich in Geduld üben. Denn wer seine Haare vom Kurzhaarschnitt auf Kinnlänge züchten will, muss gut 15 cm wachsen lassen. Dafür sollten Sie mindestens ein Jahr einplanen. Die richtige Übergangsfrisur für die Anfangsphase



Viele Männer geben schon am Anfang auf. Denn jetzt ist das Vorhaben „lange Haare wachsen lassen“ besonders nervig: Der Pony fällt immer wieder in die Augen und die Seiten stehen trapezförmig ab. Dabei ist es ganz einfach, das zu verhindern: Die Haare am Oberkopf nach hinten föhnen und mit Wachs zur Tolle stylen. Anschließend die Seiten mit einem Klecks Haargel flach an den Kopf stylen. Praktisch: Damit können Sie den rausgewachsenen Kurzhaarschnitt in den ersten 2-3 Monaten gut kaschieren – und so erstmal eine gute Grundlage für Ihr weiteres Vorhaben schaffen. >>> 6 Tipps, wie Ihre Haare schneller wachsen Ab sofort heißt es: Haare hinters Ohr



Durchhalten lohnt sich! Sobald Sie die Ponysträhnen hinters Ohr klemmen können, fallen sie auch nicht mehr ins Gesicht. „Jetzt sollten Sie alle paar Wochen die Konturen säubern und nach und nach die Länge von Seiten und Deckhaar anpassen, damit mit der Zeit eine einheitliche Länge entsteht“, erklärt Alexander Fehrenbach-Voigt. >>> Die richtige Haarpflege für Männer Das Ziel: kinnlange Haare