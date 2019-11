Die 7 besten Shampoos für Männer

Männershampoo Die 6 besten Shampoos für Männer

Shampoo ist nicht gleich Shampoo. Für jeden Haartyp gibt es Produkte, die sich tatsächlich im Inhalt und nicht nur in der Farbe unterscheiden. Auf welche Eigenschaften du beim Shampoo-Kauf achten solltest, verraten wir hier. Und in der Galerie findest du die besten Männershampoos für jedes Haarproblem.

Das sind die besten Haarstyling-Produkte

Koffein-Shampoos helfen gegen Haarausfall bei Männern

"Koffeinhaltige Shampoos regen die Durchblutung an und sorgen dafür, dass die Haarwurzel besser mit Nährstoffen versorgt wird", so Haarchirurg Dr. Frank Neidel aus Düsseldorf. "Die Wurzel wird widerstandsfähiger und kräftiger.“ Aber: Nur Geduld! "Für sichtbare Effekte muss man ein Shampoo oder Haarwasser für dichteres Haar konsequent 6 Monate nehmen", sagt der Experte. Haare wachsen rund 1 Zentimeter pro Monat. Erst im nachgewachsenen Haar wirken einige Stoffe.

Zudem kannst du abends medizinischen Schaum mit dem Wirkstoff Minoxidil auftragen (aus der Apotheke). "Auch der bringt erst nach 6 Monaten Resultate." Ebenfalls wirkungsvoll: regelmäßige Kopfmassagen.

Die besten Tipps gegen Haarausfall

Volumen-Shampoos schenken platten Haaren Fülle

Volumen-Shampoos fördern die Fülle mithilfe von Polymeren, die sich auf die Haare legen und dafür sorgen, dass sich die Haare voneinander abstoßen. Weil sich dadurch der Abstand zwischen den Haaren vergrößert, wirken sie insgesamt voller – ohne dass mehr oder dickere Haare wachsen. Bei der Anwendung solltest du jedoch Ruhe bewahren. Der Fachmann: "Das beste Produkt nützt nichts, wenn man nach 3 Sekunden hektisch alles ausspült." Deshalb unbedingt den Angaben auf der Packung folgen.

Anti-Fett-Shampoos regulieren die Talgproduktion

Ein hoher Testosteronspiegel kann die Talgdrüsenfunktion anregen. Zu viel Talg auf der Kopfhaut macht das Haar fettig. Dann muss man einfach öfter Waschen? Besser nicht! Zu oft zum Shampoo zu greifen, ist bei einer ölsträhnigen Mähne eher kontraproduktiv. "Wenn man der Haut und dem Haar durch Waschen Fett entzieht, dann bekommt der Körper damit das Signal, gleich wieder neues zu produzieren", erklärt Neidel. Besser ist es, ein wirksames Anti-Fett-Shampoo zu finden. Es reicht, 2- bis 3-mal die Woche mit einer haselnussgroßen Menge die Haare zu waschen.

Pflege-Tipps für fettige und unreine Haut

Spülungen sorgen für geschmeidiges Männerhaar

Die Haare sind drahtig und borstig? Dann solltest du nach jeder Wäsche eine Spülung, auch als Conditioner bekannt, anwenden. Die enthaltenen Öle machen die Haare weicher, so fallen sie besser und lassen sich einfacher stylen. Wichtig: Spülung immer gut auswaschen und nicht direkt in die Kopfhaut massieren – dadurch würden die Haare schneller nachfetten.

Schuppen-Shampoos machen Schluss mit weißen Flocken

Normalerweise erneuert sich die Kopfhaut etwa alle 28 Tage. Erneuert sich die Haut zu schnell (und das passiert bei immerhin fast 40 Prozent aller Männer), kommt es zu Verhornungen. Die Hautzellen verklumpen zu kleinen Plättchen. Die Folge: weiße Flocken auf dem Pulli. Anti-Schuppen-Shampoos regulieren diesen Prozess. Bringt ein Shampoo keinen Erfolg, probierst du das nächste. Die Wirkstoffe schlagen bei jedem anders an. "Solange kein Juckreiz oder Schorf im Spiel sind, helfen auch Hausmittel gegen Schuppen: Zum Beispiel einmal im Monat kalt gepresstes Olivenöl in die Kopfhaut reiben. Duschhaube auf, nach 1 Stunde auswaschen. Vitamine und Nährstoffe im Öl tun Haar und Kopfhaut gut", so Neidel.

Die besten Tipps gegen Schuppen

Wir haben uns für dich einmal quer durchs Männer-Shampoo-Sortiment getestet. Diese Produkte haben uns überzeugt:

Tuning Coffein-Shampoo und Conditioner Braun von ALPECIN

PR 200 ml Tuning Coffein-Shampoo Braun und 150 ml Conditioner kosten je zirka 7 Euro

76,9 % der Männer finden, dass Haarefärben unnatürlich aussieht und eher was für Frauen ist, so eine aktuelle Studie von Alpecin. Deshalb hat man nach dem beliebten schwarzen Tuning-Shampoo nun auch für braunes Männerhaar ein Produkt entwickelt. Wie’s funktioniert? Zwischen dem Haar und den Farbpigmenten aus Shampoo und Conditioner besteht ein Ladungsunterschied, wie bei Magneten. Sie ziehen sich also gegenseitig an. Haben wir ausprobiert und können bestätigen: Mit jeder Anwendung wird das Haar einen kleinen Tick dunkler, sieht aber niemals komplett gefärbt aus. Der Effekt lässt nach, sobald man das Shampoo absetzt. Der zugehörige Conditioner verstärkt die Färbung. Wie alle Alpecin-Produkte enthalten auch das Braun-Tuning-Shampoo und der zugehörige Conditioner den Coffein-Komplex gegen Haarausfall.

"Deep Revitalisierendes Pflegeshampoo" von NIVEA MEN

PR 250 ml "Deep Revitalisierendes Pflegeshampoo" von NIVEA MEN kosten etwa 6 Euro

Perfekt für schnell fettendes Haar und alle Männer, die viele Styling-Produkte verwenden: Das "Deep Revitalisierendes Pflegeshampoo" von NIVEA MEN enthält Aktivkohle, die Schmutzpartikel aufsaugt und bindet – für eine tiefenreinigende Wirkung. Nach dem Waschen ist das Haar schön griffig und lässt sich gut stylen. Auch toll: Selbst bei täglicher Anwendung trocknet die Kopfhaut nicht aus.

Jetzt bei Amazon bestellen

"MEN+CARE Shampoo Energy Boost" von DOVE

PR "MEN+CARE Shampoo Energy Boost" von DOVE, um 15 Euro

Du hast schlappe Schnittlauchhaare? Dann ist das "MEN+CARE Shampoo Energy Boost Shampoo" genau das Richtige für dich. Die Formel mit Coffein und Calcium stärkt den Schopf bei regelmäßiger Anwendung und sorgt dafür, dass er sich kraftvoll anfühlt. Bad Hair Days? Gibt’s nicht mehr.

Jetzt bei Amazon bestellen

"Men Ultra Anti-Haarverlust" von HEAD & SHOULDERS

PR 260 ml "Men Ultra Anti-Haarverlust" von Head & Shoulders kosten zirka 4 Euro

Das "Men Ultra Anti-Haarverlust" von Head & Shoulders reinigt das Haar besonders gründlich. Das Ergebnis: ein tiefensauberes Gefühl und bei regelmäßiger Anwendung bis zu 100 % schuppenfreies Haar. Dazu enthält die Formel jetzt auch stimulierendes Koffein und wirkt so Haarausfall entgegen.

Jetzt bei Amazon bestellen

"Stimulate-Me Wash" von KEVIN.MURPHY

PR 250 ml "Stimulate-Me Wash" von KEVIN.MURPHY kosten zirka 37 Euro

Das Shampoo riecht intensiv nach Minze und prickelt leicht auf der Kopfhaut. Der Skalp wird stimuliert und das Wachstum der Haare angeregt. Gleichzeitig wirkt das Shampoo antiseptisch und ist somit auch für Schuppen optimal geeignet.

Jetzt bei Amazon bestellen

"Triple Shampoo" von SYSTEM MAN

PR 300 ml "Cleanser Shampoo" von Nioxin kosten etwa 20 Euro

Eins für alles: Das Multifunktions-Shampoo reinigt sanft Körper, Haar und Bart. Der enthaltene "EnergyCode Komplex™ plus Kreatin" lässt das Haar voller aussehen. Gleichzeitig unterstützt das Shampoo die Widerstandsfähigkeit der Haare, damit sie nicht so leicht brechen.

Fazit: Für jedes Haarproblem gibt es eine Shampoo-Lösung

Ganz egal, ob deine Haare fettig, schuppig oder eher trocken sind – wenn du das richtige Shampoo für dein Haarbedürfnis wählst, ist Besserung in Sicht. Welche Shampoos für wen wirklich gut sind, weißt du jetzt.