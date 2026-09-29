Die 7 besten Shampoos für Männer

Ein Shampoo ist schnell gekauft – aber das richtige zu finden, ist oft schwieriger als gedacht. Denn Kopfhaut und Haar reagieren sehr unterschiedlich. Was bei deinem Kumpel für mehr Griffigkeit sorgt, kann bei dir die Kopfhaut austrocknen oder die Haare schneller fetten lassen.

Doch mit einem passenden Shampoo kannst du viele typische "Männer-Probleme" wie fettigen Ansatz, Schuppen oder fehlendes Volumen spürbar in den Griff bekommen.

Infobox: Deine Kopfhaut entscheidet (nicht nur dein Haar)Beim Shampookauf schauen viele nur auf die Haare, dabei ist meistens die Kopfhaut der eigentliche Dreh- und Angelpunkt. Sie bestimmt, wie schnell dein Ansatz nachfettet, ob Schuppen entstehen, wie empfindlich du auf Produkte reagierst und ob sich dein Haar nach dem Waschen eher griffig oder strohig anfühlt. Deshalb gilt: Nicht das teuerste oder bekannteste Produkt ist automatisch das beste, sondern das, das zu deinem Kopfhaut-Typ und deinem Styling-Alltag passt.

So findest du das passende Shampoo Bevor du blind ins Regal greifst, frag dich kurz: Was ist dein Hauptproblem und wie oft wäschst du überhaupt? Wenn du hier klar bist, triffst du deutlich bessere Entscheidungen. Im Folgenden findest du die wichtigsten Shampoo-Kategorien für Männer. Sie greifen unterschiedliche Bedürfnisse auf – von dünner werdendem Haar über plattes Volumen bis zu Schuppen und fettiger Kopfhaut.

1. Shampoo gegen Haarausfall (oder dünner werdendes Haar) Leidest du unter Haarausfall, kann ein passendes Shampoo helfen. "Koffeinhaltige Shampoos regen die Durchblutung an und sorgen dafür, dass die Haarwurzel besser mit Nährstoffen versorgt wird", erklärt der Haarchirurg Dr. Frank Neidel aus Düsseldorf. "Die Wurzel wird widerstandsfähiger und kräftiger." Wunder sind jedoch auch mit dem besten Shampoo für Männer nicht möglich. Außerdem sei Geduld nötig, sagt der Experte: "Für sichtbare Effekte muss man ein Shampoo oder Haarwasser für dichteres Haar konsequent 6 Monate nehmen." Haare wachsen rund 1 cm pro Monat. Erst im nachgewachsenen Haar wirken einige Stoffe.

Extra-Tipp: Ergänzend zum Haarshampoo für Männer kannst du abends medizinischen Schaum mit dem Wirkstoff Minoxidil auftragen (aus der Apotheke). "Auch der bringt erst nach 6 Monaten Resultate", so Dr. Neidel. Ebenfalls wirkungsvoll sind regelmäßige Kopfmassagen.

2. Shampoo für mehr Volumen (bei feinem, platt liegendem Haar) Volumen-Shampoos fördern die Fülle mithilfe von filmbildenden Stoffen (z.B. Polymeren), die sich auf die Haare legen und dafür sorgen, dass sie sich voneinander abstoßen. Weil sich dadurch der Abstand zwischen den Haaren vergrößert, wirken sie insgesamt voller – ohne dass du dir dafür mehr oder dickere Haare wachsen lassen musst. Bei der Anwendung musst du allerdings wiederum etwas Geduld haben, sagt Fachmann Dr. Neidel: "Das beste Produkt nützt nichts, wenn man nach 3 Sekunden hektisch alles ausspült." Wirf einen Blick auf die Anwendungshinweise und halte dich daran. Sonst kann auch das beste Shampoo für Männer nichts bewirken.

3. Shampoo gegen fettige Haare Ein hoher Testosteronspiegel kann die Talgdrüsenfunktion anregen. Zu viel Talg auf der Kopfhaut macht das Haar fettig. Der Reflex "Dann wasche ich halt öfter" ist aber nicht immer sinnvoll. Zu oft zum Männer-Haarshampoo zu greifen, ist bei strähnigen Haaren eher kontraproduktiv. "Wenn man der Haut und dem Haar durch das Waschen Fett entzieht, bekommt der Körper damit das Signal, gleich wieder Neues zu produzieren", erklärt Dr. Neidel. Besser ist es, ein wirksames Anti-Fett-Shampoo zu finden. Es reicht, 2- bis 3-mal die Woche mit einer haselnussgroßen Menge die Haare zu waschen. Pflege-Tipps für fettige und unreine Haut findest du hier.

4. Shampoo gegen Schuppen Normalerweise erneuert sich die Kopfhaut etwa alle 28 Tage. Passiert das schneller (und das ist bei immerhin fast 40 Prozent aller Männer der Fall), kommt es zu Verhornungen. Die Hautzellen verklumpen zu kleinen Plättchen. Die Folge sind Schuppen, die sich als weiße Flocken auf dem Pulli oder Hemd zeigen. Anti-Schuppen-Shampoos für Männer regulieren diesen Prozess. Bringt ein Shampoo bei dir keinen Erfolg, solltest du nicht gleich aufgeben. Probiere stattdessen das nächste Männer-Haarshampoo aus. Die Wirkstoffe schlagen bei jedem anders an.

Infobox: Hausmittel bei Schuppen "Solange kein Juckreiz oder Schorf im Spiel ist, können auch Hausmittel gegen Schuppen helfen", sagt Haarchirurg Dr. Frank Neidel. Sein einfacher Tipp: Einmal im Monat kalt gepresstes Olivenöl in die Kopfhaut einmassieren, eine Duschhaube aufsetzen und das Ganze eine Stunde einwirken lassen. Danach gründlich auswaschen. Die enthaltenen Nährstoffe können Haar und Kopfhaut pflegen und beruhigen. Noch mehr Tipps gegen Schuppen gibt's hier.

Unsere Empfehlungen: 7 Shampoos, die sich für Männer lohnen Du willst nicht lange vergleichen, sondern direkt das passende Produkt finden? Hier kommen 7 Favoriten – jeweils mit klarem Einsatzzweck.

Und kleiner Hinweis vorab: Je nach Haarlänge, Wasserhärte und Styling kann das Ergebnis individuell variieren.

1. Bestes Herren-Shampoo gegen graue Haare

Hersteller 'John Frieda Back to Brunette Grey Blending' -Shampoo von JOHN FRIDA (über amazon.de), um 12,99 € (200 ml)



Wenn dich graue Strähnen stören, du aber keine Lust auf eine komplette Färbung hast, ist dieses Shampoo eine unkomplizierte Zwischenlösung. Das John Frieda Back to Brunette Grey Blending Shampoo legt bei regelmäßiger Anwendung nach und nach Farbpigmente an, sodass graue Haare sanfter "mitblenden" und das Ergebnis insgesamt natürlicher wirkt als bei einer klassischen Coloration. Der Effekt baut sich schrittweise auf und lässt nach, wenn du das Shampoo nicht mehr verwendest – praktisch, wenn du flexibel bleiben willst.

2. Das beste Männershampoo bei fettigen Haaren

PR 'DEEP Revitalisierendes Pflegeshampoo' von NIVEA MEN (über Shop-Apotheke.com), um 2,97 € (250 ml)

Perfekt für schnell fettendes Haar und alle Männer, die viele Styling-Produkte verwenden, ist "Deep Revitalisierendes Pflegeshampoo" von NIVEA MEN. Es enthält Aktivkohle, die Schmutzpartikel aufsaugt und bindet und für eine tiefe Reinigung sorgt. Nach dem Waschen ist das Haar schön griffig und lässt sich gut stylen. Selbst bei täglicher Anwendung trocknet das Haarshampoo für Männer im Test die Kopfhaut nicht aus.

3. Bestes Shampoo für Männer, die mehr Volumen wollen

Hersteller 'Intense Volume Shampoo' von Syoss (über amazon.de), um 3,95 € (450 ml)



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Das Volumen-Shampoo von Syoss ist eine gute Wahl, wenn dein Haar eher fein ist und schnell platt am Kopf anliegt. Es reinigt gründlich, ohne zu beschweren, und sorgt bei regelmäßiger Anwendung für spürbar mehr Griffigkeit und Stand.

4. Bestes Männershampoo gegen Schuppen

Head & Shoulders / PR Schuppen-Shampoo 'Classic Clean' von HEAD & SHOULDERS (über amazon.de), um 6,50 € (300ml)

Das Schuppen-Shampoo „Classic Clean" von HEAD & SHOULDERS macht genau das, was es verspricht: Es bekämpft Schuppen und beugt ihnen vor. Besonders sinnvoll ist es, früh zu starten – also nicht erst, wenn die Schuppen sichtbar auf der Kleidung landen, sondern schon bei Juckreiz, Trockenheit, Schweiß oder gereizter Kopfhaut. Bei regelmäßiger Anwendung kann das Shampoo bis zu 100 Prozent schuppenfreies Haar ermöglichen.

5. Bestes Haarshampoo für Männer mit langsamem Haarwachstum

PR Stimulierendes Shampoo 'Stimulate.Me Wash' von KEVIN.MURPHY (über Notino.de), um 28,90 € (250 ml)

Das Shampoo "Stimulate.Me Wash" von KEVIN.MURPHY riecht intensiv nach Minze und prickelt im Männershampoo-Test leicht auf der Kopfhaut. Die wird so stimuliert und das Wachstum der Haare angeregt. Gleichzeitig wirkt das Shampoo antiseptisch und ist somit auch für Schuppen optimal geeignet.

6. Das beste Allround-Shampoo für Männer

PR 3-in-1-Shampoo für Körper, Haar und Bart 'Triple Shampoo' von SYSTEM MEN (über Flaconi.de), um 26,90 € (250 ml)

Hier bestellen: Triple Shampoo von System Men kaufen

Eins für alles: Das Multifunktions-Shampoo "Triple Shampoo" von System Man reinigt sanft Körper, Haar und Bart. Der enthaltene "EnergyCode-Komplex™ plus Kreatin" lässt das Haar voller aussehen. Gleichzeitig unterstützt das Shampoo die Widerstandsfähigkeit der Haare, damit sie nicht so leicht brechen.

7. Das beste Shampoo für Männer, wenn’s schnell gehen soll

Hersteller 3in1 Shower Gel von Weleda Men Aktiv (über Flaconi.de), um 5,95 € (200 ml)



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Wer es unkompliziert mag und gleichzeitig Wert auf natürliche Inhaltsstoffe legt, liegt mit dem Weleda For Men Active Fresh 3in1-Duschgel genau richtig. Das vegane Produkt reinigt Körper, Gesicht und Haare in einem Schritt – ideal für alle, die unterwegs oder im Alltag keine Zeit für ein ganzes Pflegearsenal haben. Die Formel basiert auf pflanzlichen Tensiden und ist NATRUE-zertifiziert, also frei von synthetischen Duft-, Farb- oder Konservierungsstoffen. Der frische, herb-würzige Duft mit ätherischen Ölen wie Rosmarin und Vetiver sorgt für ein belebendes Duscherlebnis – ganz ohne Kompromisse bei der Hautverträglichkeit.

So holst du mehr aus jedem Shampoo raus Selbst das beste Shampoo bringt wenig, wenn du es falsch nutzt. Drei Basics, die fast immer helfen: Massiere das Shampoo kurz in die Kopfhaut ein (nicht nur in die Haarlängen), lass es einen Moment wirken und spüle gründlich aus. Wenn du viele Styling-Produkte nutzt, kann gelegentliches Doppelshampoonieren sinnvoll sein: einmal zum Lösen, einmal zum Reinigen. Bei sehr trockenem Haar kann ein Conditioner oder ein leichtes Pflegeprodukt für die Längen den Unterschied machen, und zwar ohne dass die Kopfhaut schneller fettet.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Haarshampoo für Männer Welches ist das beste Haarshampoo für Männer? Welches Männershampoo im Test das Beste ist, hängt von deinem Haartyp ab. Ob fettig, schuppig oder kraftlos: viele Shampoos sind für spezielle Haarprobleme entwickelt worden. Nutze unsere Tipps im Text, um das für dich beste Shampoo für Männer zu finden. Wie oft sollte man als Mann die Haare mit Shampoo waschen? Die Häufigkeit der Haarwäsche ist entscheidend für gepflegte Haare und eine gesunde Kopfhaut. Grundsätzlich ist 2- bis 3-mal Waschen pro Woche sinnvoll. Tägliches Waschen kann zu Trockenheit führen, zu seltenes zu fettigen Haaren. Treibst du viel Sport, solltest du die Haare öfter mit Shampoo reinigen. Achte dann auf ein zu deinen Haaren passendes Produkt. Warum benutzen manche Männer kein Shampoo? Einige Männer verzichten auf Shampoo, um das Haar nicht mit den Inhaltsstoffen zu irritieren oder die natürlichen Öle der Kopfhaut auszuwaschen. Der eine oder andere zeigt mit dem Verzicht auf Haarshampoo außerdem seinen Protest gegen den kommerziellen Druck. Hilft Koffein-Shampoo wirklich gegen Haarausfall? Es kann das Haargefühl verbessern und die Kopfhaut stimulieren, ersetzt aber keine medizinische Behandlung bei genetischem Haarausfall. Für sichtbare Effekte brauchst du außerdem Geduld und konsequente Anwendung. Brauche ich ein extra Shampoo für Bart und Haare? Nicht zwingend. Wenn du empfindliche Gesichtshaut hast, kann ein eigenes Bartprodukt besser sein – ansonsten reicht ein mildes Allround-Produkt oft aus.