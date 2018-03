So nehmen Sie mit Shirataki-Nudeln ab

Abnehmen mit Nudeln? Ja, der Ballaststoff Glucomannan macht's möglich, mit Pasta abzunehmen © margouillat photo / Shutterstock.com

Wie können Shirataki-Nudeln beim Abnehmen helfen?

Abnehmen funktioniert im Grund immer nach dem gleichen Prinzip: Am Ende des Tages muss die Kalorienbilanz stimmen. Sprich: Sie müssen mehr Kalorien verbrauchen, als Sie über die Nahrung aufnehmen. Es müssen also Lebensmittel her, die Sie ausreichend satt machen und trotzdem kalorienarm sind, denn hungern sollen Sie natürlich nicht.

Shirataki-Nudeln kommen hier wie gerufen: Die Wundernudeln haben eine extrem geringe Energiedichte, sprich: Sie haben pro Gramm nur sehr wenige – in diesem Fall sogar fast keine – Kalorien. Das verdanken sie dem bereits erwähnten Wirkstoff Glucomannan. Glucomannan ist ein unverdaulicher, wasserlöslicher Ballaststoff, der in Verbindung mit Wasser ein Vielfaches seines Volumens annimmt und so für ein schnelles Sättigungsgefühl sorgt. Und wer gut gesättigt ist und keinen Hunger mehr hat, leidet auch nicht unter ständigem Heißhunger, hört eher auf zu Essen und spart damit Kalorien.

Dass Glucomannan das Abnehmen tatsächlich unterstützen kann, ist übrigens offiziell bestätigt worden: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat entschieden, dass Abnehm-Produkte mit Glucomannan, mit folgenden Health Claim werben dürfen:

"Glucomannan trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung zu Gewichtsverlust bei."

Wie viel Glucomannan muss man einnehmen, um abzunehmen?

Studien zeigten, dass schon 3 Gramm Glucomannan pro Tag (1 Gramm pro Mahlzeit) ausreichen, um einen positiven Effekt beim Abnehmen zu erzielen. Dies ist übrigens auch die Voraussetzung dafür, dass die Produkte mit dem oben genannten Claim werben dürfen: Die Angabe darf nämlich nur für Lebensmittel verwendet werden, die 1 Gramm Glucomannan pro Portion enthalten. Eine Portion (100 Gramm) Shirataki-Nudeln enthalten durchschnittlich sogar um die 3 Gramm Glucomannan – je nach Hersteller.

Welche Nährwerte und Inhaltstoffe haben Konjak-Nudeln?

Low Carb, kein Fett und kaum Kalorien: Klingt fast zu schön um wahr zu sein, oder? Ist es aber, die Frage ist nur: Wie kann das sein? Der Grund: Alles, was in 100 Gramm Konjak-Nudeln steckt, sind rund 3 Prozent Glucomannan / Konjakmehl und 97 Prozent Wasser. Wo sollen da also die Kalorien herkommen, denn Wasser hat bekanntlich 0 kcal.

Auch aus dem Glucomannan kann Ihr Körper nur wenig Energie ziehen, da er als Ballaststoff unverdaulich ist. Um ein paar Kalorien zu sparen, ist das ja ganz nett, aber ein Mehrwert für Ihren Körper? Fehlanzeige. Okay, auf Kohlenhydrate kann der Körper schon verzichten. Aber gesunde Fette, Eiweiß und Mikronährstoffe, wie Vitamine und Mineralstoffe, braucht er täglich aufs Neue, um zu funktionieren. Und ohne Kalorien kann er danach lange suchen.

Wie schmecken Shirataki-Nudeln?

Andere Frage: Nach was schmeckt Wasser? Genau, nach nichts. Das gilt auch für die Shirataki-Nudel. Immerhin futtern Sie da im Prinzip ja nichts weiter als Wasser. An die glitschige Konsistenz muss man sich allerdings erst gewöhnen. Dafür nehmen sie den Geschmack von Saucen. Muss nur noch ein richtiges gutes Rezept her, aber auch dafür haben wir eine Lösung.

Die richtige Zubereitung: Rezepte für Shirataki-Nudeln

Beim Auspacken der Shirataki-Nudeln kann Ihnen ein leicht fischiger Geruch entgegenkommen. Keine Panik, der gewöhnungsbedürftige Geruch verschwindet, sobald Sie die Nudeln nach dem Öffnen gründlich mit Wasser abspülen. Kochen müssen Sie sie übrigens nicht mehr, daher geht die Zubereitung super schnell. Geben Sie die Nudeln am besten direkt zur Sauce, denn die sorgt in Shirataki-Rezepten allein für den Geschmack – die Pasta selbst ist schließlich geschmacklos. Je länger die Nudeln in der Sauce ziehen (mind. 2 Minuten), desto intensiver nehmen Sie das Aroma der Sauce an. Verkochen können die Nudeln übrigens nicht, sie bleiben immer al dente.

Generell können Sie herkömmliche Nudeln in jedem Rezept durch die kalorienarme Konjak-Variante ersetzen. Optimal wäre es jedoch, wenn zumindest die Sauce ein paar gesunde Nährstoffe enthält. Denn mit einer fettigen Sahnesoße rückt Ihr Abnehm-Ziel, auch durch den Verzehr von Shirataki-Nudeln, in weite Ferne.

Salat mit Shirataki-Nudeln und grünem Spargel (2 Portionen)