Länder-Sex: Die 14 spannendsten Sex-Praktiken der Welt

Sie benötigen Nachhilfe in französisch, englisch oder griechisch? Wir verraten, welche Sexpraktiken sich hinter den Ländernamen verbergen. Damit Ihnen das nächste Schäferstündchen nicht "spanisch" vorkommt

Okay, von französischem Sex haben Sie sicher schon gehört. Aber was hat es mit deutschem, japanischem oder albanischem Sex auf sich? Hier erfahren Sie, was hinter den länderspezifischen Bezeichnungen für sexuelle Praktiken steckt. Kommen Sie mit auf eine erotische Weltreise!

Sexuelle Praktik #1: "französischer Sex"

Wir starten unsere erotische Weltreise in Frankreich. Das Stichwort lautet hier oral, denn die wohl beliebteste internationale Sexpraktik ist "französisch". Das heißt: die Partner verwöhnen sich gegenseitig mit Mund, Lippen und Zunge. Unterschieden wird hierbei zwischen Fellatio und Cunnilingus. Bei der Fellatio – besser als Blowjob bekannt – verwöhnt die Frau den Penis mit dem Mund. Wenn er sie oral stimuliert, spricht man wiederum von Cunnilingus. Befriedigen sich Mann und Frau gleichzeitig, tun sie das meist in der 69er-Stellung.

>>> Kennen Sie diese 6 scharfen Blowjob-Varianten?

So wird französischer Sex noch besser: Wollen Sie Ihre Liebste mal so richtig um den Verstand bringen? Atmen Sie in kurzen, schnellen Zügen auf ihre Klitoris – das fühlt sich an wie ein Luftvibrator und macht sie wahnsinnig vor Lust.

Sex-Praktik #2: "Sex auf englisch"

Sie mögen's auf die harte Tour? Dann machen Sie einen erotischen Abstecher nach England. Denn beim englischen Sex geht es ordentlich zur Sache: von Bondage-Praktiken bis hin zu lustvollen Peitschenhieben oder Rollenspielen – hier ist alles erlaubt, was (beiden) gefällt. Es geht dabei jedoch nicht um Schmerzen, sondern um die sexuelle Stimulation mithilfe sadistischer oder masochistischer Züge. Dabei nimmt ein Partner den unterwürfigen, der anderen den dominanten Part ein.

Bondage-Set für Einsteiger (23 Euro über amazon.de)