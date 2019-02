Flaute im Bett: Diese 12 Dinge ruinieren Ihr Sexleben

Das Bettgestell quietscht, die Matratze ist schon lange durchgelegen und der Bettbezug hat auch schon bessere Tage gesehen – da wundern Sie sich, dass es mit dem Sex nicht läuft? Schließlich haben die meisten Paare am häufigsten Sex im Bett. Eine nervige Kuhle, in die sie oder Sie immer wieder rollen oder ein Bettpfosten, der dafür prädestiniert ist, dass Sie sich den Kopf daran anschlagen, kann Ihr Sexleben tatsächlich ruinieren.

"Lass es uns morgen tun". Kennen Sie den Satz? Manchmal ist man so gestresst oder vom Training so erschöpft, dass man sich beim besten Willen kein Schäferstündchen mehr vorstellen kann. Doch genau dann, sollten Sie sich trotzdem der Lust hingegeben. Denn Sex kann nicht nur Stress lindern, es verbindet Sie auch intensiver mit Ihrer Partnerin – und das ist gut für die Beziehung. Es muss ja nicht immer die halsbrecherische Artistik-Nummer sein, aber ein bisschen Petting oder Kuschel-Sex geht immer.

Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin über Ihre sexuellen Bedürfnisse – und zwar nicht erst im Bett. Ermutigen Sie sie, Ihnen zu erzählen, was ihr im Bett gefällt oder was sie weniger mag. Setzen Sie sie aber niemals unter Druck. Versuchen Sie es auf die spielerische Art. Wenn Sie Probleme haben, miteinander über Sex zu sprechen, kann auch ein unverbindliches Gespräch bei einem Sexualtherapeuten helfen. Zu einer guten Kommunikation gehört übrigens auch, dass Sie im Bett zusammen lachen können.

Für ein erfülltes Sexleben in der Partnerschaft ist Kommunikation entscheidend. Zwischen Ihnen und Ihrer Partnerin sollte Vertrauen eine solide Basis bilden, damit beide den Sex richtig genießen können. Wenn Sie nicht über Ihre Vorlieben sprechen können, sich verbiegen müssen oder sich unter Druck gesetzt fühlen, kann Ihnen das auf die Dauer die Lust so richtig vermiesen – und Ihrer Partnerin auch. Das ist meist der Anfang vom Ende.

Was das Smartphone mit schlechtem oder ausbleibenden Sex zu tun hat? Ziemlich viel: Indem Sie sich intensiv mit Sportergebnissen, Nachrichten, Instagram oder YouTube beschäftigen, vergessen Sie die Partnerin neben sich quasi. Schlechte Nachrichten können zudem der Libido schaden. Wenn Sie sich besseren Sex wünschen, sollten Sie das Handy also fortan aus dem Schlafzimmer verbannen.

Beim Matratzen-Sport sollte das Bett nicht quietschen und die Unterlage bequem sein © Realstock / Shutterstock.com

Wenn Ihnen Ihr Liebesleben wichtig ist, sollten Sie nicht am Bett sparen. Investieren Sie in eine Matratze, die einiges aushält. Dafür müssen Sie nicht ewig im Bettengeschäft schauen. Auch Matratzen aus dem Internet (z.B. die Matratze von Emma) eignen sich super. Übrigens sollte auch der Rest des Schlafzimmers kein Abtörner sein. Wenn Sie noch Bilder von der Ex-Freundin herumhängen haben, die Wände mit Fußballpostern plakatiert sind oder bergeweise Schmutzwäsche herumliegt, kann die Lust der Liebsten schnell flöten gehen.

5. Sie verhandeln Probleme im Bett

Besprechen Sie ernste Themen niemals an dem Ort, an dem Sie Sex haben. Oder könnten Sie sich lustvollen Sex dort vorstellen, wo sie gerade mit Ihrer Partnerin über Schulden, Ihren fiesen Chef oder den Putzplan diskutiert haben? Frauen können sogar noch schlechter abschalten und müssen während des Sex ständig an die intensive Unterhaltung denken – so wird sie garantiert nicht feucht.

6. Sie vernachlässigen das Vorspiel

Es ist eine Todsünde, doch manchmal einfach dem Alltagsstress geschuldet. Wer das Vorspiel regelmäßig vernachlässigt, nimmt dem Sex das Feuer. Es gilt das Sprichwort: Die Pfanne muss heiß sein, bevor Sie das Fleisch reinlegen. Und heiß wird Ihre Partnerin eben nur durch Vorspiel. Wer sich hierbei nicht genug Zeit lässt, wird in Zukunft weniger Sex haben. Stürzen Sie sich aber bitte nicht sofort auf Ihre Genitalien und spulen Sie nicht lieblos ein Programm ab. Das Vorspiel beginnt schon bevor Sie das Schlafzimmer betreten. Küssen und umarmen Sie sie zu Begrüßung, flüstern Sie ihr heiße Dinge ins Ohr.

7. Pornos versauen Ihr Sexleben

Grundsätzlich schadet es Ihrem Sexleben nicht, wenn Sie ab und zu einen Porno schauen. Sitzen Sie aber 3 bis 5 Mal pro Woche masturbierend vor Ihrem Computer, kann das Ihr Sexleben durchaus negativ beeinflussen. Das ergab eine US-Studie des Naval Medical Center in San Diego. Studienleiter Dr. Matthew Christman erklärte auf der 112. Tagung der American Urological Association: "Je häufiger ein Mann zu virtuellen Sexszenen masturbiert, desto mehr schädigt er seine sexuelle Beziehung zu einer realen Frau." 4 % der "heavy User" gaben an, durch die Sexfilme mehr Lust zu bekommen als durch das Liebesspiel mit ihrer Partnerin. "Diese Männer klagten teilweise sogar über erektile Dysfunktion, wenn sie mit ihrer Partnerin schlafen sollten. Sie konnten – im wahrsten Sinne des Wortes – nur mehr vor dem Computer ihren Mann stehen", so Christman.

