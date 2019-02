Eisenhaltiges Gemüse: Diese 15 Gemüsesorten enthalten viel Eisen

Nicht nur Fleisch ist eine gute Quelle für Eisen, auch einige Gemüsesorten sind sehr eisenreich. In unserer Top 15 zeigen wir Ihnen die eisenhaltigsten Gemüsesorten

Warum ist Eisen so wichtig für uns?

Damit Ihr Körper funktioniert, ist er auf eine ganze Menge wichtiger Nährstoffe angewiesen. Einer dieser essentiellen Stoffe ist Eisen. Als lebenswichtiges Spurenelement müssen Sie es täglich über die Nahrung zuführen, um den Bedarf zu decken. Eisen wird vor allem für den Sauerstofftransport benötigt. Es ist Teil des Blutfarbstoffs Hämoglobin und dafür verantwortlich, den Sauerstoff zu binden. Dieser wird dann über den Blutkreislauf zu allen Organen transportiert.

>>> Eisenmangel als Sportler vorbeugen

Daneben mischt Eisen an verschiedenen Stoffwechselvorgängen mit, wird für die Bildung von Enzymen benötigt und ist an der Signalübertragung zwischen Nervenzellen beteiligt.

Eisenreiche Nahrungsmittel: Fleisch versus Gemüse

Eisen können Sie sowohl über tierische als auch über pflanzliche Lebensmittel aufnehmen. In der Wertigkeit gibt es jedoch erhebliche Unterschiede. Völlig zurecht gilt rotes Fleisch als das Nonplusultra, um Ihren Eisenbedarf zu decken. Fleisch, Fisch und Eier (vor allem das Eigelb) enthalten nämlich zweiwertiges Eisen, auch Häm-Eisen genannt. Das liegt es in einer Verbindung mit Hämoglobin vor und kann so optimal von Ihrem Körper verwertet werden.

Pflanzliches Eisen ist schlechter verwertbar

Auf den ersten Blick scheinen zwar auch Haferflocken, Spinat & Co. eine ganz ordentliche Portion des essentiellen Spurenelements zu liefern, doch im Gegensatz zu tierischem Häm-Eisen kann Ihr Körper das pflanzliche Eisen 5 bis 10-Mal schlechter verwerten. Zudem enthalten einige pflanzliche Lebensmittel "Hemmstoffe", wie Oxal- oder Phytinsäure, die die Eisenaufnahme im Körper blockieren.

>>>Darum sind Hülsenfrüchte so gesund

Auch Milch und Milchprodukte führen dazu, dass Eisen im Darm schlecht resorbiert wird. Das gleiche gilt für Rotwein, Kaffee und Schwarztee, die sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die das Eisen binden und so für Ihren Organismus unantastbar machen. Vitamin C hingegen verbessert die Aufnahme des Spurenelements.

Eisenhaltiges Gemüse clever kombinieren

Das größte Problem bei pflanzlichen Eisenlieferanten ist Ihre Verwertbarkeit. Ein hoher Eisenwert in Gemüse bedeutet leider nicht unbedingt, dass es sich wirklich gut eignet, um Ihren Eisenbedarf zu decken. Dafür spielen Zweitfaktoren, wie der Vitamin-C-Wert, sekundäre Pflanzenstoffe und Co. eine viel zu große Rolle. Um das Beste aus eisenhaltigem Gemüse rauszuholen, sollten Sie es nicht mit Milch oder Milchprodukten kombinieren und auch das Glas Rotwein oder die Tasse Kaffee weglassen. Stattdessen verbessern Sie die Verwertbarkeit, in dem Sie ein Spritzer Zitronensaft über das Gemüse geben oder ein Glas Orangensaft dazu trinken.

>>> Die 10 besten Magnesiumquellen

Trotz der schlechteren Wertigkeit sollten Sie eisenhaltiges Gemüse regelmäßig in Ihren Speiseplan integrieren. Schließlich ist Gemüse auch kalorienarm, vitamin- und ballaststoffreich. Hier kommen die 15 eisenreichsten Gemüsesorten im Ranking.