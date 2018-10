Wie sinnvoll ist eine Grippeimpfung?

Die Grippesaison naht. Zeit zu überlegen, ob Sie sich impfen lassen oder nicht. Diese Fakten helfen Ihnen bei der Entscheidung

Eine Erkältung erwischt fast jeden mindestens einmal im Jahr. Lästig, aber das geht vorbei. Wer jedoch schon einmal von einer echten Grippe niedergestreckt wurde, weiß, was Leiden ist. Und die nächste Grippewelle kommt bestimmt. Deshalb sollten Sie diese Fakten kennen:

Wer sollte sich gegen eine Grippe impfen lassen?

Mit nur einer Grippe-Impfung kann man sich effektiv vor einer Ansteckung mit Grippe-Viren und den möglichen Folgen schützen. Daher sollte sich im Prinzip jeder impfen lassen, so die Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Vor allem empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) am RKI eine Grippe-Impfung für Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko, die sogenannte "Risikogruppen". Dazu gehören Personen mit chronischen Erkrankungen wie Immunschwäche, Diabetes, Herzleiden und Asthma, Menschen, die in Krankenhäusern, Altenheimen oder Kindergärten arbeiten, sowie Menschen über 60 Jahren und Schwangere.

Wie funktioniert der Schutz vor Influenza-Erregern?

Die Grippe-Viren verändern sich häufig, daher empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) jedes Jahr eine neue Zusammensetzung für die Herstellung aktueller Grippe-Impfstoffe. Auf diese Weise können Grippe-Epidemien verhindert werden, erklärt Susanne Glasmacher vom RKI. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss im April 2018, dass die Grippeschutzimpfung ab der nächsten Impfsaison mit einem Vierfach-Impfstoff erfolgen soll.

Sollte man sich schon vor der Grippewelle impfen lassen?

Am besten bietet sich die Zeit zwischen September und November für eine Schutzimpfung an. Zu der Zeit ist die Grippewelle im Normalfall noch nicht ausgebrochen, da sie sich erst im Januar entwickelt, so Glasmacher. Aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, selbst zu Beginn der Grippewelle ist eine Grippe-Impfung sinnvoll, allerdings muss man bedenken, dass der Impfschutz 10 bis 14 Tage braucht, um vollständig aufgebaut zu sein.

Wie lange hält der Grippeschutz?

Man sollte sich einmal pro Jahr gegen die Influenza impfen lassen, da in jeder Grippesaison andere Erreger beteiligt sein können, so Glasmacher. Die Impfstoffzusammensetzung wird jedes Jahr neu an die jeweils erwarteten Influenzaviren angepasst. Auch lässt die Schutzwirkung mit der Zeit nach und hält vermutlich nur eine Saison lang an, so die Experten des RKI.

Was kostet eine Grippeimpfung?

Für Menschen, die einer der "Risikogruppen" angehören, ist die Grippeimpfung kostenlos. Für alle weiteren gesetzlich Versicherten gibt es keine bundesweiten Regelungen und keine Verpflichtung der Krankenkassen, die Kosten zu übernehmen. Es ist regional und kassenabhängig, ob die Impfkosten erstattet werden, so Tanja Hinzmann von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.