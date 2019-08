Hornhaut an den Händen: So wirst du Schwielen durch Hantelstangen los

Durchs Training hast du Hornhaut an den Händen bekommen? Warum genau das passiert und was du gegen Schwielen an den Handinnenflächen tun kannst

Hornhaut an den Füßen kennt jeder. Manche Menschen, vor allem Sportler, bekommen sie aber auch an den Handinnenflächen direkt an den Fingeransätzen. Hier sind Druckbelastung und Reibung – zum Beispiel durch die Metallumrandung an Hantelstangen – beim Training besonders groß.

Warum bekomme ich vom Sport Hornhaut an den Händen?

Als Reaktion auf Belastung reagiert die Haut mit der Bildung von Hornhaut, welche die Haut vor weiteren Verletzungen schützen soll. Eigentlich ist Hornhaut also eine gute Sache und tut auch in den seltensten Fällen weh – haben will sie trotzdem keiner. Es sieht eben einfach nicht besonders schön aus.

Helfen Handschuhe gegen verhornte Handflächen?