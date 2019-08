Samenerguss ohne Druck: So kommst du explosiver

Ein druckvoller Samenerguss erhöht die Chance auf die Befruchtung einer Eizelle © Chrisoph Burgstedt / Shutterstock.com

Kann man die Geschwindigkeit des Ejakulats steigern?

Mit durchschnittlich 17 km/h wird das Ejakulat beim Mann "herausgeschleudert" – mit einem gezielten Training kannst du dieses sogar noch beschleunigen. Das Potenzkraft-Training (PKT) stärkt die Beckenbodenmuskulatur, wodurch einerseits mehr Druck aufgebaut und andererseits die Ejakulation verzögert werden kann. Laut Prof. Sommer kann es jedoch nur zu einer Zunahme der Geschwindigkeit kommen, "wenn die Prostata nicht zu groß und die Harnröhre frei ist". Sollte dies bei dir der Fall sein, helfen dir diese einfachen Übungen dabei, weiter zu spritzen:

Beckenheben: Bei dieser Übung liegst du auf dem Rücken, deine Füße stehen fest auf dem Boden, wobei deine Knie leicht gebeugt sind. Nun spannst du deine Po- sowie Rückenmuskeln an und hebst das Becken vom Boden an. In dieser Position verharrst du für ein paar Sekunden, dann kannst du das Becken wieder senken und erneut beginnen. Sollte dir die Übung zu leicht fallen, kannst du auch eines deiner Beine ausstrecken.

Schiefe Ebene: Die Ausgangsstellung der schiefen Ebene beginnt zunächst sitzend. Deine Hände und Fersen stützt du auf dem Boden ab, sodass du im zweiten Schritt dein Becken anheben kannst. Dein Körper sollte eine gerade Linie bilden, in der du nun verweilst. Die Übung kannst du intensivieren, indem du eines der Beine anhebst.

Ist der Orgasmus intensiver, wenn das Ejakulat schneller herausspritzt?

Bei manchen Männern konnte tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit des Ejakulats und der Intensität des Orgasmus festgestellt werden. Prof. Sommer ergänzt hierzu, dass es jedoch nur in Einzelfällen zu einem besseren Orgasmus käme. Ein Versuch ist es wert.

Hängt die Geschwindigkeit mit der Länge des Glieds zusammen?

Genau genommen ist hier die Länge der Harnröhre, die mit der Länge des Glieds einhergeht, entscheidend – in dieser wird das Ejakulat beschleunigt. Das Prinzip dahinter kannst du dir wie einen verlängerten Anlauf in der Leichtathletik vorstellen. Bei einer optimalen Länge des Anlaufs endet dieser, sobald die höchstmögliche Geschwindigkeit erreicht ist. Allerdings musst du bedenken: Ist der Anlauf wiederum zu lang oder zu kurz, kannst du irgendwann nicht mehr schneller werden bzw. du bist noch nicht bei vollem Tempo angelangt. Der Widerstand der Harnröhre bei extrem langen/kurzen Penissen kann demnach zu einer langsameren Ejakulation führen. Allerdings treffe dies "nur bei Penissen unter 9 und über 22 Zentimetern im erigierten Zustand" zu, so Prof. Sommer.

Wirkt sich Druck beim Samenerguss auf die Fruchtbarkeit aus?

Kurz gesagt: Ja. Ein hoher Druck kann zu einer höheren Fruchtbarkeit führen – eine geringe Geschwindigkeit kann diese jedoch auch verringern. Denn je weiter die Spermien allein durch den Druck in die Partnerin eindringen, desto geringer ist der Weg zur Eizelle, den sie eigenständig überwinden müssen. Eine starke Beckenbodenmuskulatur hilft euch demnach bei eurem Kinderwunsch.

Fazit: Du kannst den Druck erhöhen

Um den Druck beim Samenerguss zu erhöhen, musst du trainieren. Mit den richtigen Übungen kannst du die Geschwindigkeit erhöhen und für mehr "Spritzigkeit" und sogar Potenz sorgen.