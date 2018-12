Tattoos beim Muskelaufbau: Können Muskeln Tätowierungen verzerren?

Schauen Sie sich die Position der Dehnungsstreifen bei Freunden an, die sehr schnell sehr viel Muskeln zugelegt haben. Die kleinen, hellen Rillen zeigen sich fast immer um die Achselhöhlen herum. Und genau dort wollen Sie sich ja wahrscheinlich nicht tätowieren lassen.

Das Tattoo sieht dadurch aber nicht anders aus. Denn die Haut dehnt sich mitten auf dem Oberarm nur sehr wenig. Das Gewebe kommt von anderer Stelle. Beweise? Gibt's in der Ach­­­sel!

Nehmen wir mal an, Sie haben oder wollen ein Tattoo auf dem Oberarm. Wenn Bizeps und Trizeps jetzt 2-3 Zentimeter zulegen, ist das für die Optik Ihrer Muckis ein gigantischer Unterschied. Respekt dafür!

Verzerren Muskeln Tattoos?

Selbst bei starkem Muskelwachstum an anderen Körperpartien wie der Brust oder auf dem Rücken kann Ihr Tattoo sich realistisch nicht stark vergrößern. Denn Sie nehmen ja nicht so viel Umfang zu wie zum Beispiel eine Frau in der Schwangerschaft.

Ganz anders sieht das bei extrem starken Gewichtsveränderungen nach oben aus. "Dann ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass sich die Tattoos verziehen und verformen", weiß Dermatologe Dr. Stefan Krauße aus Hamburg.