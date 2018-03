Kopfschmerzen: 5 SOS-Tipps gegen Kopfweh

Ihr Kopf dröhnt und pocht? Diese 5 einfachen Strategien lassen Spannungskopfschmerzen schnell verschwinden, ganz ohne Tabletten

Kopfschmerzen quälen fast jeden Mann im Laufe seines Lebens mehr oder weniger häufig. Nach Rückenschmerzen sind Kopfschmerzen die zweithäufigste Schmerzform. In den allermeisten Fällen fallen die pochenden Schmerzen am Oberkopf oder an den Schläfen in die Kategorie der so genannten Spannungskopfschmerzen, wegen denen Sie sich keine ernsthaften Sorgen um Ihre Gesundheit machen brauchen. Sie entstehen, wenn die Arbeit überhand nimmt, die Beziehung in der Krise steckt oder das Wetter verrückt spielt.

Was hilft schnell gegen Kopfschmerzen?

Wen der Kopfschmerz trifft, für den wird die Bewältigung des Alltags schnell zu Qual. Die 5 wirksamsten Strategien, Spannungskopfschmerz ohne Tabletten zügig los zu werden, erklärt hier der Lüneburger Schmerzexperte Dr. Peter Tamme.

1. Augen-Achtsamkeitsübung gegen Kopfschmerzen

Für diese sehr wirksame Achtsamkeitsübung gegen Spannungskopfschmerzen suchen Sie sich am besten einen ruhigen Ort, an dem Sie sich ganz auf sich konzentrieren können. "Ohne den Kopf zu bewegen, bewegt man die Augen sehr langsam und sehr bewusst zuerst nach links und dann nach rechts und zählt dabei laut am rechten Wendepunkt", erklärt Schmerzexperte Tamme, "Wiederholen Sie die Übungen 5 Mal. Danach lassen Sie die Oberlider sehr behutsam auf die Unterlider herabsinken und atmen dabei betont und langsam aus. Geben Sie sich den inneren Befehl: 'Die Augen schließen sich wie von selbst, ganz von allein.' Machen Sie sich bewusst, wie gut sich jetzt die ruhenden Augen anfühlen." Anschließend öfnnen Sie die Augen wieder und wiederholen die Übung, nun aber in der Bewegungsachse von oben nach unten: wieder 5 Mal, am unteren Wendepunkt laut und sehr langsam zählen, danach wieder Augen während der Ausatmung zugehen lassen und kurz genießen.

2. Minzöl und Kühlung löst Schmerzblockaden

"Für diese Strategie reicht ein Waschlappen, der durch kaltes Wasser gezogen und dann moderat ausgewrungen wurde", sagt Tamme, "Legen Sie ihn gefaltet auf die Stirn und schließen Sie die Augen. Oder besorgen Sie sich in der Apotheke ein ätherisches Öl-Konzentrat der Arznei-Pfefferminze (zum Beispiel Euminz) und tragen es sanft auf Nacken, Stirn und Schläfe auf. Massieren Sie sanft beide Schläfen 3 x 30 Sekunden lang mit kreisenden Bewegungen." Pfefferminzöl verbessert die Durchblutung, wirkt entkrampfend und aktiviert die körpereigene Schmerzabwehr.

3. Power-Naps helfen gegen pochende Kopfschmerzen

Legen Sie sich 15 Minuten lang auf eine Couch oder ins Bett, abgeschirmt gegen Lärm und Licht. "Im Liegen stellen Sie sich vor, wie der Körper sich sehr langsam von der Unterlage abhebt", sagt Tamme, "Imaginieren Sie dieses Gefühl mehrfach hintereinander und spüren Sie, wie der Schmerz langsam nachlässt."

>>> Die wirksamsten Anti-Stress-Lebensmittel

4. Koffeinhaltige Getränke lindern den Schmerz

Koffein gelangt über das Blut ins Gehirn und bewirkt dort eine Erweiterung der Blutgefäße, wodurch Kopfschmerzen nicht nur gelindert, sondern sogar ganz verschwinden können. "Trinken Sie langsam, sehr bewusst und ganz ohne Hast ein großes Glas Cola oder eine Tasse koffeinhaltigen Kaffee", rät der Experte.

5. Frische Luft löst Spannungskopfschmerzen

Nicht selten lösen Verspannungen im Nacken-Rücken-Bereich Spannungskopfschmerzen aus. Ein entspannter Spaziergang an der frischen Luft kann wahre Wunder bewirken. Tamme rät: "Nicht joggen, nicht laufen, keine Unterhaltung, kein Smartphone, nur laufen und 'sein', dann reichen oft schon 10 Minuten aus."