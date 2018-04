Muskelsucht erkennen: Das steckt hinter dem Adonis-Komplex

Was, wenn Fitness zum Zwang wird? Und man trotz Trainingserfolgen nie zufrieden ist? Muskelsucht ist die Essstörung der Männer. Wir sagen, wie die Sucht entsteht und was Sie dagegen tun können

Sport und ausgewogene Ernährung sind gesund, das ist unumstritten. Bei einigen Sportlern geht es allerdings nicht mehr um Gesundheit oder Wohlbefinden, es zählt nur, wie sie noch schlanker und muskulöser werden können. Sie trainieren bis zum Kollaps, essen nach einem strengen Plan und sind doch nie mit sich zufrieden. Diese Krankheit nennt sich Muskelsucht, auch Muskeldysmorhphie und "Reverse Anorexia", und ist die einzige Essstörung, die häufiger bei Männern auftritt als bei Frauen.

Muskelsucht oder Adonis-Komplex, was steckt dahinter?

Muskelsüchtige eifern einem durchtrainierten Körper hinterher, der ein Sinnbild für Männlichkeit und Attraktivität ist. Es soll immer mehr Muskelmasse aufgebaut werden, deswegen wird das Problem auch Biggerexie genannt (von engl. bigger=größer). Doch trotz ständigem Training scheinen sie dieses Ideal nie zu erreichen. "Wie bei einer Magersucht nehmen sie ihren Körper verzerrt und mangelhaft wahr", beschreibt Dr. Claussen von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Heißt, der größte Muskelprotz sieht im Spiegel immer noch eine schmächtige Bohnenstange. Deshalb trainieren die Betroffenen weiter, schaufeln Proteine in sich rein und nutzen jede freie Minute zum Pumpen. "Die Wissenschaftler sind sich nicht einig, ob die Muskelsucht, auch Muskeldysmorphie genannt, eine Ess- oder eine Zwangsstörung ist", so der Mediziner. "Allerdings gleichen nahezu alle Symptome denen einer Magersucht, nur dass die Betroffenen sich eben nicht als zu dick, sondern zu dünn bzw. nicht ausreichend muskulös wahrnehmen, deshalb auch der Name Reverse Anorexia."

Es gibt verschiedene Ausprägungen. Betroffene wollen entweder immer mehr an Muskelmasse zulegen oder achten penibel darauf, weder Muskeln ab- noch aufzubauen, um ihr Idealgewicht zu halten. In beiden Fällen halten sie einen strengen Ernährungs- und Sportplan ein. Fressattacken oder eine Kombination mit Orthorexie, dem zwanghaften gesunden Essen, sind ebenso möglich wie eine gleichzeitige Sportsucht. Bei der steht der Sport selbst aber im Vordergrund, nicht die Muskeln.

Wie entsteht die Sucht nach Muskeln?

Eigentlich sind Sport und gesunde Ernährung ja etwas Gutes. Fitness und ein gesunder Körper sind in den letzten Jahrzehnten auch für Männer immer wichtiger geworden. Das Ideal sind Arme wie Mark Wahlberg oder ein Sixpack wie Channing Tatum. "Ein durchtrainierter Körper ist Zeichen der physischen Stärke, scheint der Schlüssel zum Erfolg im Beruf und bei Frauen zu sein, er ist das Symbol für die männliche Identität", beschreibt Carolin Martinovic vom Therapienetz Essstörung. Also ab ins Gym und Hanteln stemmen, danach ordentlich viel Eiweiß essen. Die ersten Erfolge kommen schnell, es gibt neidvolle Blicke von Freunden und Frauen streichen bewundernd über den neuen Bizeps. Fühlt sich gut an, oder? Ist es bis jetzt auch.

Kritisch wird es aber, wenn Training und Ernährung den Alltag komplett bestimmen und eventuell sogar der Gesundheit schaden. Oder der Betroffene versucht, mit dem Sport über Probleme hinwegzukommen. Ist die natürliche Grenze an Muskeln erreicht, wird auch häufig auf Steroide zurückgegriffen, um doch noch mehr oder leichter Masse aufzubauen. Die sind nicht nur teuer, sondern haben auch viele Nebenwirkungen.

Die Gefahren bei einer Muskelsucht

Wenn Sport und Ernährung kein Hobby mehr sind, sondern zum Lebensmittelpunkt werden, kann das für den Betroffenen ernsthafte Folgen haben. Nicht nur, dass ein normales und genussvolles Leben nicht mehr möglich ist, Dr. Claussen beschreibt auch diese körperlichen und psychischen Schäden:

Überanstrengung: Exzessiver Sport ohne genügend Renegeration kann zu einer erhöhten Verletzungsanfälligkeit oder ständiger Abgeschlagenheit und Müdigkeit führen.

Mangelerscheinungen: Wenn die Ernährung allein auf den Muskelaufbau abgestimmt ist, fehlen an anderer Stelle Nährstoffe. Gerade Sportler haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, deshalb ist eine ausreichend ausgewogene und genussvolle Ernährung hier umso wichtiger. Von Salat ist immerhin noch kein Bizeps geschrumpft.

Impotenz: Wenn Sportler Anabolika benutzen, zahlen Sie dafür einen entmannenden Preis: Die Medikamente unterdrücken die Spermienproduktion und können sogar unfruchtbar machen. Auch ständige Überanstrengung wirkt sich auf die Libido aus, da sie den Testosteronhaushalt durcheinanderbringt.