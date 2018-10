Nachbrenneffekt: So verfeuern Sie nach dem Training ordentlich Kalorien

Ihr Körper verfeuert auch nach dem Workout weiter fleißig Kalorien © Flamingo Images / Shutterstock.com

Wie viele Kalorien verbrenne ich beim Nachbrenneffekt?

"Vielleicht gibt’s für die durch den Nachbrenneffekt verbrauchten Kalorien eine Rechenformel, aber wir halten grundsätzlich nicht so viel von solchen Formeln", so Sport-Prof Geisler. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Belastungen reagieren. Formeln jedoch werden immer durch statistische Mittel entwickelt. Wollen Sie vielleicht zu einem statistischen Mittelmaß gehören? Besser also trainieren statt rechnen!

Wie kann ich den Nachbrenneffekt verstärken?

Versuchen Sie es doch mal mit HIIT-Methoden: Tabata-Intervalle zum Beispiel dürften da sehr wirksam sein. Ziehen Sie dafür 8 je 20-sekündige Sprints durch, zwischen denen Sie jeweils nur 10 Sekunden pausieren, rät der Experte. Was eine Verstärkung durch Supplemente angeht, so ist nicht wirklich viel Beweislast in den Studien zu finden, aber: Vermutlich wirken Stoffe wie etwa Koffein positiv.

