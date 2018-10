Frühes Aufstehen: Wie Sie als Frühaufsteher erfolgreicher werden

Hack your day: Berühmte Persönlichkeiten verraten ihre Morgenroutine, um perfekt in den Tag zu starten.

Barack Obama, Präsident der USA

Wie: Jeden Morgen um 7:30 Uhr ein 45-minütiges Workout — unabhängig davon, ob er gerade Wahlkampf macht und in einem Bus im Land herumfährt oder auf Auslandsreise ist. In seiner Autobiographie „Dreams From My Father“ beschreibt Obama, wie er als 22-Jähriger den Drogen und dem Alkohol goodbye sagte und anfingt jeden Tag 5 Kilometer zu Joggen. Seitdem hält er diese Routine aufrecht. "Der Hauptgrund dafür ist, meinen Kopf klar zu kriegen und mich von Stress zu befreien", sagte er den Kollegen von Men’s Health.com. Er absolviert den größten Teil seines Workouts am Morgen: 45 Minuten Gewichtheben den einen Tag, Cardio den anderen, 6 Tage in der Woche. Golf spielen wann immer es die Zeit zulässt.

Jack Dorsey, CEO von Twitter

Wie: Um seine 18-Stunden Tage abzuleisten hält Dorsey sich konsequent an einen bestimmten Tagesablauf. der hält ihn fit, primär aber soll es ihn darauf vorbereiten, schnell auf nicht einkalkulierte Ereignisse reagieren zu können: er steht morgens um 5 Uhr auf, meditiert für 30 Minuten, und absolviert ein 7-minütiges Power-Workout dreimal hinter einander. Macht knapp 60 Minuten Morning-Workout. Sein Tag endet um 23 Uhr.

Steve Jobs, Mitgründer von Apple

Wie: Jobs bekam seine Energie für den Tag weder über Gymnastik noch über ein besonders gesundes Frühstück. In einer Rede vor Studenten an der Stanford Universität 2005 sagte er: "Eure Zeit ist begrenzt. Vergeudet sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lasst euch nicht von Dogmen einengen – dem Resultat des Denkens anderer. Lasst den Lärm der Stimmen anderer nicht eure innere Stimme ersticken. Das Wichtigste: Folgt eurem Herzen und eurer Intuition, sie wissen bereits, was ihr wirklich werden wollt."

Jobs stand jeden Morgen vor dem Spiegel und frage: „Wenn das jetzt mein letzter Tag auf Erden ist, würde ich machen, was ich heute vor habe zu tun?“ Wenn er zulange überlegte, wusste er, er würde etwas ändern müssen. "Bleibt hungrig. Bleibt tollkühn."

Sir Richard Branson, Unternehmer, Abenteurer, Milliardär

Wie: “Egal wo ich mich auf der Welt befinde, ich wache gewohnheitsmäßig um 5 Uhr morgens auf”, verriet er Business Insider. Nichts macht wacher als wenn die Endorphine durchs Blut schießen, also geht er danach zum Sport: Kitesuren, Schwimmen, oder Tennis. Das bringe ihn in die richtige Stimmung um den Tag anzugreifen. Zum Frühstück gibt’s Müsli mit Fruchtsalat.

Franz Kafka, Schriftsteller

Wie: 10 Minuten Turnen, nackt bei offenem Fenster. Bitte nur ausprobieren, wenn Sie in einem Penthouse wohnen oder Ihr Fenster hinaus geht zur Mülltonnen-Gasse.

Margaret Thatcher, britische Politikern

Wie: Die eiserne Premierministerin stand auf "lovely toast and marmalade" und sogar Schokolade, verriet sie The Sun 1979. Aber diesen Versuchungen, sagte sie, dürfe man nicht nachgeben. Wer das eigene Gewicht nicht unter Kontrolle hat, der hat sein Land nicht unter Kontrolle. Deshalb kam für Thatcher morgens lediglich ein Kaffee mit einem Schuss Milch auf den Tisch. An manchen Tagen gönnte sie sich eine Grapefruit, ohne Zucker.

Le Corbusier, Schweizer Architekt

Wie: Seine Morgen-Routine war noch reduzierter als seine 5 grundlegenden Punkte einer neuen Ästhetik: Punkt 1: aufstehen um 6:00 Uhr. Punkt 2: 45 Minuten Gymnastik.

Howard Schulz, CEO von Starbucks

Wie: Obwohl Schulz ein viel beschäftigter Mann ist, der ein Kaffeeimperium "ein Becher nach dem anderen" aufbaute, nimmt er sich jeden morgen Zeit, um mit seiner Frau Radtouren zu absolvieren. Natürlich steht er dafür früh auf und ist spätestens um 6:30 Uhr im Büro.