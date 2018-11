Warum Sie Proteinriegel unbedingt in der Mikrowelle erhitzen sollten

Die amerikanische WWE Profi-Wrestlerin, Model und Schauspielerin CJ "Lana" Perry verriet unseren amerikanischen Kollegen von Women’s Health ihren ultimativen Tipp, den Sie unbedingt zu Hause ausprobieren müssen! So können Sie Ihren Proteinriegel innerhalb weniger Sekunden zu einem Geschmackserlebnis werden lassen, der an einen frisch gebackenen Schoko-Brownie erinnert. Sie werden es lieben!

Und so einfach geht’s: Legen Sie Ihren Proteinriegel das nächste Mal einfach in die Mikrowelle und erwärmen Sie ihn bei 600 Watt für 20 Sekunden. Fertig!

Durch das Erwärmen bekommt der Riegel nämlich eine wunderbar softe Konsistenz, die (je nach Sorte) an einen Brownie erinnert. Also eignen sich nur schokoladige Sorten? Nein, Sie können im Grunde jeden Proteinriegel erhitzen, aber besonders lecker wird es, wenn Sie einen mit Schokoladenüberzug in die Mikrowelle tun. Versuchen Sie doch mal einen "Cookies and Cream"-Proteinriegel oder einen Proteinriegel mit Nüssen und Caramel.