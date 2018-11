Schnelle Nudelgerichte: 10 gesunde Pasta-Rezepte für Sportler

Ein gutes Nudelgericht braucht weder eine fettige Sauce, noch Tonnen an Käse on top – wie unsere 10 Pasta-Rezepte beweisen

Nudeln muss Mann einfach lieben, denn kaum ein anderes Nahrungsmittel ist so einfach in der Zubereitung. Es gibt nur leider ein Problem: Pasta ist eine echte Kohlenhydrat-Bombe und steht deswegen in der Kritik.

Wie gesund sind Nudeln?

Ernährungstrends, wie Low Carb, Keto und Paleo werden immer beliebter und verbannen die schnellen Kohlenhydrate aus Hartweizengrieß von den Tellern. Krank und vor allem dick sollen sie machen, doch ausgerechnet der schlanken Nudel allein die Schuld dafür zu geben, ist komplett falsch.

Denn Nudeln enthalten viele gesunde Inhaltsstoffe, wie Ballaststoffe, Magnesium, Eisen, reichlich Kalium und kaum Fett.

>>> Richtig Low Carb essen – so geht's

Das gilt vor allem für die Vollkornvariante. Die enthalten zwar nur minimal weniger Kalorien als helle Hartweizennudeln. Dafür beeinflusst die Vollkorn-Pasta Ihren Blutzuckerspiegel nicht so stark und macht so länger satt.

Pasta ist zudem reich an Stärke, die im Körper erst einmal in ihre einzelnen Bestandteile (Zuckermoleküle) gespalten werden muss und dann zur Energiegewinnung dient. Kohlenhydrate sind nicht ohne Grund die besten Energielieferanten des Körpers, die in Form von Glykogen in Muskelzellen und Leber gespeichert werden und bei Bedarf, zum Beispiel beim Sport, zur Verfügung stehen. Wer etwas leisten will, sollte sich also erst einmal eine Portion Pasta gönnen.

Macht Pasta dick?

Pasta-Fans können aufatmen, denn:Nein, Nudeln machen nicht automatisch dick. Das Problem sind vielmehr die fettigen Pasta-Saucen (Carbonara) und energiereiche Zutaten, wie (zu viel) Käse, die ein Nudelgericht zur Kalorienbombe machen.

>>> Abnehmen mit Slow Carbs

Schnelle Nudelgerichte: Einfach und vielseitig

Langweilig werden Nudeln eigentlich nie, denn Pastagerichte sind unglaublich vielseitig: Nudeln lassen sich mit Gemüse aller Art, sowie Fleisch, Meeresfrüchten ganz unkompliziert kombinieren. Auch an Nudelsorten und -alternativen mangelt es nicht: Probieren Sie doch mal Nudeln aus Linsen oder Kichererbsen. Hinzu kommt die unglaubliche Saucenvielfalt: von der klassischen Tomatensauce, bis hin zu Pesto und Bolognese.

>>>Wie schmecken Nudeln aus Hülsenfrüchten?

Wichtig ist nur, dass Sie nicht zu fettigen Fertigprodukten greifen, sondern die Saucen am besten immer selber kochen. Das lohnt sich gleich doppelt: So wissen Sie a) immer ganz genau, was in Ihrem Essen steckt und haben b) die volle Kalorien-Kontrolle über Ihr Nudelgericht.

Sie brauchen beim Kochen ein wenig Inspiration? Kein Problem? Hier kommen 20 schnelle Nudelgerichte für jeden Tag, die auch Kochmuffel hinkriegen.